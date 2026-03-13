13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

काव्या मारन ने अबरार अहमद के लिए क्यों लगाई बोली? ऑक्शन के बाद फ्रेंचाइजी ने बताई वजह

Kavya Maran Bid For Abrar Ahmed: गुरुवार को लंदन में आयोजित द हंड्रेड लीग के ऑक्शन में सनराइजर्स ग्रुप की सह-मालकिन काव्या मारन ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद के लिए 2.34 करोड़ रुपए की बोली लगाई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Mar 13, 2026

Abrar Ahmed Kavya Maran

अबरार अहमद और काव्या मारन (फोटो- IANS)

Kavya Maran Bid for Abrar Ahmed: गुरुवार को मेंस हंड्रेड ऑक्शन 2026 में पाकिस्तानी लेग-स्पिनर अबरार अहमद के लिए सनराइजर्स लीड्स ने बोली लगाई और 2.34 करोड़ रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ लिया। सनराइजर्स लीडस् की सह-मालकिन काव्या मारन हैं, जिनकी एक टीम (सनराइजर्स हैदराबाद) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी खेलती है। सनराइजर्स ने इस खिलाड़ी पर 1,90,000 पाउंड (2.3 करोड़ रुपए) की बोली लगाई, जिससे वह टूर्नामेंट में किसी भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी की ओर से साइन किए गए पहले पाकिस्तानी इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए।

पाक स्पिनर को खरीदने पर मचा बवाल

जब से अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने खरीदा है, सोशल मीडिया पर काव्या मारन की जमकर आलोचना हो रही है। कई फैंस आईपीएल 2026 में खेले जाने वाले सनराइजर्स हैदराबाद के मैच को बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं तो कुछ काव्या को देशद्रोही बता रहे हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने तो यहां तक कह दिया कि इसी पैसे से भारत पर मिसाइल दागेगा पाकिस्तान। हालांकि फ्रेंचाइजी ने अबराबर को खरीदने के वजह भी साफ कर दी है।

तो इस वजह से अबरार को खरीदा...

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान डेनियल विटोरी इस वक्त सनराइजर्स लीड्स के हेड कोच हैं। ऑक्शन के दौरान वह भी सनराइजर्स लीड्स के टेबल पर मौजूद थे। उन्होंने कहा, 'हम नीलामी में उन सभी खिलाड़ियों के लिए उतरे जो हमारे लिए उपलब्ध थे। ऑक्शन में अंतरराष्ट्रीय टीमों के कई बेहतरीन स्पिनर विकल्प के तौर पर मौजूद थे, लेकिन अबरार हमारी प्राथमिकता थे।'

भारतीय मीडिया ग्रुप सन टीवी की मालिकाना हक वाली सनराइजर्स लीड्स ने लंच ब्रेक से ठीक पहले ऑक्शन में ट्रेंट रॉकेट्स के साथ बिडिंग कॉन्टेस्ट में जीत हासिल की। सन टीवी ने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) से 49 प्रतिशत हिस्सेदारी और यॉर्कशायर से लगभग 100 मिलियन पाउंड में शेष 51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदकर नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के नाम से जानी जाने वाली फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया। यह ग्रुप सनराइजर्स हैदराबाद (आईपीएल) और सनराइजर्स ईस्टर्न केप (एसए20) टीम भी चलाता है।

शुरुआती रिपोर्ट्स में कहा गया था कि आईपीएल फ्रेंचाइजी की मालिकाना हक वाली टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर बोली लगाने से बचेंगी और गुरुवार की नीलामी के शुरुआती चरण में भी यही उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फ्रेंचाइजी ने अबरार को चुन लिया। साल 2009 के बाद से कोई भी पाकिस्तानी खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में नहीं खेला है। दुनिया भर में कई फ्रेंचाइजी टी20 लीग में निवेश करने वाले आईपीएल फ्रेंचाइजी मालिक आमतौर पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को साइन करने से बचते रहे हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

13 Mar 2026 04:36 pm

Published on:

13 Mar 2026 04:32 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / काव्या मारन ने अबरार अहमद के लिए क्यों लगाई बोली? ऑक्शन के बाद फ्रेंचाइजी ने बताई वजह

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

जब अक्षर के कैच छोड़ने पर धोनी ने उन्हें गुस्से में घूरा था, आज उसी खिलाड़ी की फील्डिंग देख दुनिया है हैरान!

Axar Patel fielding transformation , MS Dhoni angry at Axar Patel , Axar Patel 2026 T20 World Cup heroics , Axar Patel catch vs England semifinal , Why Axar Patel is called Oscar? , Axar Patel fitness and diet secrets , India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final , Cricket News Hindi, axar patel catch
क्रिकेट

उन्हें ही फैसला लेना होगा… पाकिस्तान के अबरार अहमद को सनराइजर्स टीम में शामिल करने पर BCCI का पहला रिएक्शन

BCCI Vice-President Rajeev Shukla
क्रिकेट

इसी पैसे से भारत पर मिसाइल दागेगा पाकिस्तान… काव्या मारन के अबरार अहमद को खरीदने पर भड़के अनिरुद्धाचार्य

Kavya Maran and Aniruddhacharya
क्रिकेट

आखिर लक्ष्मण ने किसके बल्ले से खेली थी 281 रनों की ऐतिहासिक पारी? 25 साल बाद खुला राज

VVS Laxman 281 runs bat revelation , Venkatapathy Raju on VVS Laxman bat , India vs Australia 2001 Kolkata Test secrets , VVS Laxman historical innings bat owner , Cricket News Hindi suspense , Who owned the bat of VVS Laxman 281 runs? , vvs laxman 281 innings secret bat owner revelation venkatapathy raju, latest cricket news
क्रिकेट

आईपीएल में किसके नाम दर्ज हैं सबसे ज्यादा शतक, शीर्ष पर काबिज है ये भारतीय स्टार बल्लेबाज

Most Centuries in IPL
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.