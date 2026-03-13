काव्या मारन ने अबरार अहमद के लिए क्यों लगाई बोली? ऑक्शन के बाद फ्रेंचाइजी ने बताई वजह

Kavya Maran Bid for Abrar Ahmed: गुरुवार को मेंस हंड्रेड ऑक्शन 2026 में पाकिस्तानी लेग-स्पिनर अबरार अहमद के लिए सनराइजर्स लीड्स ने बोली लगाई और 2.34 करोड़ रुपए में अपनी टीम के साथ जोड़ लिया। सनराइजर्स लीडस् की सह-मालकिन काव्या मारन हैं, जिनकी एक टीम (सनराइजर्स हैदराबाद) इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में भी खेलती है। सनराइजर्स ने इस खिलाड़ी पर 1,90,000 पाउंड (2.3 करोड़ रुपए) की बोली लगाई, जिससे वह टूर्नामेंट में किसी भारतीय मालिकाना हक वाली फ्रेंचाइजी की ओर से साइन किए गए पहले पाकिस्तानी इंटरनेशनल खिलाड़ी बन गए।