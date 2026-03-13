इसी पैसे से भारत पर मिसाइल दागेगा पाकिस्तान… काव्या मारन के अबरार अहमद को खरीदने पर भड़के अनिरुद्धाचार्य

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने ये बयान इंदौर में सनातन प्रीमियर लीग के दौरान दिया है। इस मौके पर उन्‍होंने कहा कि ऐसे खेलों का आयोजन होते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी बहुत सारे खेल खेले थे और इससे युवा फिट भी रहते हैं। सनातन प्रीमियर लीग न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है बल्कि उनके भविष्य को भी निखारने का काम करता है। बता दें कि इंदौर में सनातन प्रीमियर लीग 12 से 15 मार्च तक चलेगा और कई राज्यों की टीमों ने इस आयोजन में भाग लिया है। जीतने वाली टीम को 31 लाख रुपये से अधिक के पुरस्कार मिलेंगे।