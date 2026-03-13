जब अक्षर के कैच छोड़ने पर धोनी ने उन्हें गुस्से में घूरा था, आज उसी खिलाड़ी की फील्डिंग देख दुनिया है हैरान!

Axar Patel Fielding: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जब टीम इंडिया इंग्लैंड के सामने थी, तब अक्षर पटेल के उन दो अविश्वसनीय कैचों ने पूरे मैच का पासा पलट दिया था। अक्षर का जादू यहीं नहीं रुका, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 3/27 का स्पेल डाल कर कीवियों की कमर तोड़ दी थी। आज अक्षर पटेल को दुनिया के सबसे चुस्त और बेहतरीन फील्डरों में गिना जाता है, लेकिन उनकी यह कामयाबी रातों-रात नहीं आई। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी सुस्त फील्डिंग देखकर कैप्टन कूल एमएस धोनी अपना आपा खो बैठे थे और उन्हें डेथ स्टेयर (खतरनाक वाली घूरती) दी थी?