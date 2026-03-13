13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जब अक्षर के कैच छोड़ने पर धोनी ने उन्हें गुस्से में घूरा था, आज उसी खिलाड़ी की फील्डिंग देख दुनिया है हैरान!

Axar Patel Fielding: कभी सुस्त फील्डिंग के लिए धोनी के गुस्से का शिकार होने वाले और जिम से जी चुराने वाले अक्षर पटेल आज टीम इंडिया के सुपरमैन कैसे बने? जानिए 'ऑस्कर' से वर्ल्ड कप हीरो बनने तक के उनके सफर की पूरी कहानी और 2026 वर्ल्ड कप में उनके उस तहलका मचाने वाले प्रदर्शन का राज।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Mar 13, 2026

Axar Patel fielding transformation , MS Dhoni angry at Axar Patel , Axar Patel 2026 T20 World Cup heroics , Axar Patel catch vs England semifinal , Why Axar Patel is called Oscar? , Axar Patel fitness and diet secrets , India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final , Cricket News Hindi, axar patel catch

सेमीफाइनल में इंग्लैंड के विल जैक्स का कैच लपकने के लिए अक्षर पटेल और शिवम दुबे मिलकर शानदार फील्डिंग करते हुए (Photo - IANS)

Axar Patel Fielding: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में जब टीम इंडिया इंग्लैंड के सामने थी, तब अक्षर पटेल के उन दो अविश्वसनीय कैचों ने पूरे मैच का पासा पलट दिया था। अक्षर का जादू यहीं नहीं रुका, न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 3/27 का स्पेल डाल कर कीवियों की कमर तोड़ दी थी। आज अक्षर पटेल को दुनिया के सबसे चुस्त और बेहतरीन फील्डरों में गिना जाता है, लेकिन उनकी यह कामयाबी रातों-रात नहीं आई। क्या आप जानते हैं कि एक वक्त ऐसा भी था जब उनकी सुस्त फील्डिंग देखकर कैप्टन कूल एमएस धोनी अपना आपा खो बैठे थे और उन्हें डेथ स्टेयर (खतरनाक वाली घूरती) दी थी?

2026 वर्ल्ड कप में मचाई तबाही

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ अक्षर ने जो फिल्डिंग की, उसने मैच पलट दिया था। उन्होंने एक के बाद एक कई शानदार कैच लपके। बाउंड्री के पास शिवम दुबे के साथ मिलकर उन्होंने विल जैक्स का जो कैच पकड़ा, उसने सबको हैरान कर दिया। हैरी ब्रूक का कैच लेने के लिए उन्होंने जिस तरह लंबी डाइव लगाई, उसकी तुलना 1983 वर्ल्ड कप में कपिल देव के ऐतिहासिक कैच से की जा रही है। जानकारों का मानना है कि भारत की 7 रनों की जीत में अक्षर के कैचों का उतना ही बड़ा हाथ था जितना बुमराह की गेंदबाजी का।

जब धोनी और कोहली हुए थे नाराज

आज भले ही अक्षर की तुलना रवींद्र जडेजा से होती है, लेकिन 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में अक्षर काफी सुस्त नजर आए थे। थर्ड मैन पर फिल्डिंग करते हुए उन्होंने इतनी धीमी गेंद फेंकी कि कंगारुओं ने दो रन ले लिए। तब कप्तान धोनी ने उन्हें गुस्से में घूरा था और विराट कोहली भी उन पर बुरी तरह झल्लाए थे।

जिम जाने से बचते थे…

अक्षर हमेशा से एक नेचुरल एथलीट रहे हैं, लेकिन शुरुआत में वो काफी आलसी थे। वह जिम जाने से बचने के लिए नए-नए बहाने बनाते थे, इसीलिए उनके दोस्त उन्हें मजाक में 'ऑस्कर' बुलाते थे। उन्हें गुजरात का जंक फूड खाना बहुत पसंद था, और हैरानी की बात ये थी कि इतना सब खाकर भी वो कभी मोटे नहीं दिखे।

चोटिल होने की आदत

पूर्व स्ट्रेंथ कोच सोहम देसाई ने बताया कि अक्षर अक्सर छोटी-मोटी चोटों से परेशान रहते थे। 2018 से उनकी ट्रेनिंग और खान-पान पर काम शुरू हुआ। उनके खाने के समय और मात्रा में बदलाव किया गया। गलत चीजों (जंक फूड) को उनकी डाइट से हटाया गया। नतीजा ये हुआ कि उनकी चोट लगने की दर 80% से घटकर सिर्फ 10% रह गई।

मेहनत का मीठा फल

आज अक्षर 32 साल के हैं, लेकिन उनकी फिटनेस गजब की है। सोहम देसाई का कहना है कि आज अक्षर जो ट्रॉफियां जीत रहे हैं या मैदान पर चीते जैसी फुर्ती दिखा रहे हैं, वो उनकी बरसों की कड़ी मेहनत और अनुशासन का नतीजा है।

ये भी पढ़ें

अभिषेक के बाद अब इस खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं युवराज सिंह, प्रैक्टिस वीडियो हुई वायरल
क्रिकेट
Rishabh Pant training with Yuvraj Singh , IPL 2026 Rishabh Pant batting video , Yuvraj Singh coaching Rishabh Pant , Lucknow Super Giants IPL 2026 , Rishabh Pant fitness transformation , Yuvraj Singh and Abhishek Sharma connection , Cricket News Hindi , latest cricket news, rishabh pant and yuvraj singh, rishabh pant training with yuvraj singh ipl 2026 video viral

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

MS Dhoni

विराट कोहली

Published on:

13 Mar 2026 04:02 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / जब अक्षर के कैच छोड़ने पर धोनी ने उन्हें गुस्से में घूरा था, आज उसी खिलाड़ी की फील्डिंग देख दुनिया है हैरान!

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

काव्या मारन ने अबरार अहमद के लिए क्यों लगाई बोली? ऑक्शन के बाद फ्रेंचाइजी ने बताई वजह

Abrar Ahmed Kavya Maran
क्रिकेट

उन्हें ही फैसला लेना होगा… पाकिस्तान के अबरार अहमद को सनराइजर्स टीम में शामिल करने पर BCCI का पहला रिएक्शन

BCCI Vice-President Rajeev Shukla
क्रिकेट

इसी पैसे से भारत पर मिसाइल दागेगा पाकिस्तान… काव्या मारन के अबरार अहमद को खरीदने पर भड़के अनिरुद्धाचार्य

Kavya Maran and Aniruddhacharya
क्रिकेट

आखिर लक्ष्मण ने किसके बल्ले से खेली थी 281 रनों की ऐतिहासिक पारी? 25 साल बाद खुला राज

VVS Laxman 281 runs bat revelation , Venkatapathy Raju on VVS Laxman bat , India vs Australia 2001 Kolkata Test secrets , VVS Laxman historical innings bat owner , Cricket News Hindi suspense , Who owned the bat of VVS Laxman 281 runs? , vvs laxman 281 innings secret bat owner revelation venkatapathy raju, latest cricket news
क्रिकेट

आईपीएल में किसके नाम दर्ज हैं सबसे ज्यादा शतक, शीर्ष पर काबिज है ये भारतीय स्टार बल्लेबाज

Most Centuries in IPL
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.