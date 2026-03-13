अभिषेक के बाद अब इस खिलाड़ी को तैयार कर रहे हैं युवराज सिंह, प्रैक्टिस वीडियो हुई वायरल

भले ही पंत टी20 वर्ल्ड कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हों, लेकिन आईपीएल 2025 उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ की भारी-भरकम कीमत पर खरीदा था, लेकिन वह 14 मैचों में सिर्फ 269 रन ही बना सके थे। उनकी कप्तानी में टीम भी प्लेऑफ तक नहीं पहुंच पाई थी। अब पंत युवराज सिंह की मदद से आईपीएल 2026 में जोरदार वापसी करने के लिए तैयार दिख रहे हैं।