भारत के DNA में जीत और हमारे में हार… पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने अपनी ही टीम को जम के लताड़ा

Rashid Latif Statement, IND vs PAK: भारतीय टीम ने लगातार टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास तो रचा ही, साथ ही पूरी दुनिया को यह साफ कर दिया है कि टीम इंडिया अब कोई मामूली टीम नहीं, बल्कि क्रिकेट जगत की एक अजेय शक्ति बन चुकी है। मैदान पर भारत का यह दबदबा देखकर विरोधी भी कायल हैं। पूर्व पाकिस्तानी कप्तान राशिद लतीफ ने भी 2026 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की इस शानदार खिताबी जीत की जमकर तारीफ की। भारत के विजय रथ की सराहना करते हुए उन्होंने अपनी ही टीम (पाकिस्तान) पर तीखा तंज कसा और उनके खराब प्रदर्शन की जमकर धज्जियां उड़ाईं। लतीफ का मानना है कि जहां भारत बड़े मैचों को जीतना जानता है, वहीं पाकिस्तान दबाव में बिखरने की आदत डाल चुका है।