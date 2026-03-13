IPL 2026 शुरू होने से पहले KKR समेत 4 टीमों को बड़े झटके, ये 5 स्टार खिलाड़ी अभी तक भी पूरी तरह फिट नहीं

IPL 2026 injured players: आईपीएल 2026 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का आगाज होने में अब सिर्फ दो हफ्ते का समय शेष है। सभी टीमों ने अपनी-अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लेकिन, केकेआर समेत चार टीमों को इस मेगा इवेंट में बड़े झटके लग सकते हैं, क्‍योंकि चोट से जूझ रहे पांच स्‍टार खिलाड़ी अभी तक भी पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं। इनमें डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी के जोश हेजलवुड, सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस, सीएसके के मैथ्यू शॉर्ट और केकेआर के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना और हर्षित राणा शामिल हैं।