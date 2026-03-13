अबरार ही नहीं, पाकिस्तानी उस्मान तारिक पर भी करोड़ों लुटाना चाहती थीं काव्या मारन, सनराइजर्स ने खुद किया ये खुलासा

द हंड्रेड के ऑक्‍शन में पाकिस्‍तान के स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने वाली सनराइजर्स लीड्स सुर्खियों में है। फ्रैंचाइजी के हेड कोच डेनियल वेटोरी ने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी गेंदबाज को खरीदने का फैसला इसलिए लिया गया, क्‍योंकि फ्रेंचाइजी आदिल राशिद को खरीदने से चूक गई थी। वह पाकिस्‍तानी मिस्‍ट्री स्पिनर उस्‍मान तारिक को भी खरीदना चाहती थी। सन टीवी के मालिकाना हक वाली इस फ्रेंचाइजी ने अबरार को करीब 2.3 करोड़ में खरीदा है। वह अब द हंड्रेड में किसी भारतीय मालिकाना हक वाली टीम के पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए है। सोशल मीडिया पर सनराइजर्स और उसकी मालकिन काव्या मारन की इसको लेकर खूब आलोचना हो रही है। इसे राष्ट्रीय भावनाओं के खिलाफ बताया जा रहा है।