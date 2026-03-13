आईपीएल में किसके नाम दर्ज हैं सबसे ज्यादा शतक, शीर्ष पर काबिज है ये भारतीय स्टार बल्लेबाज

Most Centuries in IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन का आगाज होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं। इस बार शुरुआत डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले से होगी। जहां फैंस को जमकर चौके-छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी। हर बार की तरह इस बार भी कई रिकॉर्ड बनेंगे और कई टूटेंगे। आइए, आज हम आपको उन बल्लेबाजों के बारे में बताते हैं, जिनके नाम पर दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में सबसे ज्‍यादा शतक दर्ज हैं।