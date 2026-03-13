आखिर लक्ष्मण ने किसके बल्ले से खेली थी 281 रनों की ऐतिहासिक पारी? 25 साल बाद खुला राज

मैच में एक बड़ा फैसला लिया गया। राहुल द्रविड़ नंबर 6 पर आए और लक्ष्मण को ऊपर भेजा गया। राजू कहते हैं कि लक्ष्मण और द्रविड़ बचपन से एक-दूसरे को जानते थे। जब दोनों क्रीज पर जम गए, तो उन्होंने पूरे दिन बैटिंग की और मैच का रुख ही पलट दिया। ड्रेसिंग रूम में हर कोई तनाव में था, सबको डर था कि कहीं एक विकेट न गिर जाए। लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया सिर्फ जीत के बारे में सोच रही थी, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई।