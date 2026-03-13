उन्हें ही फैसला लेना होगा… पाकिस्तान के अबरार अहमद को सनराइजर्स टीम में शामिल करने पर BCCI का पहला रिएक्शन

द हंड्रेड 2026 की नीलामी में पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को सनराइजर्स लीड्स ने 2.34 करोड़ रुपये में खरीदा है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस फ्रैंचाइजी और इसकी मालकिन के खिलाफ फैंस ने मोर्चा खोल रखा है। इस राष्‍ट्रीय भावना से खिलवाड़ बताकर सनराइजर्स लीड्स के बॉयकॉट की बात कही जा रही है। इस मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। आइये आपको भी बताते हैं कि आखिर उन्‍होंने क्‍या कहा है?