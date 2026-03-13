कब राजस्थान रॉयल्स खेलेगी अपना पहला मैच, देखें IPL 2026 में RR के मुकाबलों का शेड्यूल और Live डिटेल्स

RR Match Details in IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के पहले फेज के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। BCCI ने शुरुआती 20 मुकाबलों के कार्यक्रम की घोषणा की है। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि राजस्थान रॉयल्स को चार मुकाबले मिले हैं, लेकिन एक भी मैच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में नहीं खेला जाएगा। आपको बता दें कि राजस्थान रॉयल्स इस बार अपने होम मैच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। शुरुआती चार में से तीन मैच उन्हें अपने नए घर में खेलने हैं, जबकि एक मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा।