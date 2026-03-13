काव्या मारन ही नहीं, शाहरुख-अंबानी की टीमों के लिए भी खेल चुके हैं पाकिस्तानी, देखें पूरी लिस्ट

Kavya Maran's Bid For Abrar Ahmed in The Hundred Auction: क्या करोड़ों के सौदे के आगे फीकी पड़ गई देश की भावनाएं? भारतीय फैंस की सेंटीमेंट और सरहद के हालातों को दरकिनार करते हुए, काव्या मारन की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को ऑक्शन में खरीदकर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। जिस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाया, भारतीय खिलाड़ियों को आंख दिखाई और देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसी खिलाड़ी को काव्या मारन ने द हंड्रेड लीग के ऑक्शन का सबसे महंगा पाकिस्तनी प्लेयर बना दिया।