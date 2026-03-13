13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

काव्या मारन ही नहीं, शाहरुख-अंबानी की टीमों के लिए भी खेल चुके हैं पाकिस्तानी, देखें पूरी लिस्ट

Pakistani Player in Indian Team: IPL में भले ही पाकिस्तानी खिलाड़ी बैन हों, लेकिन विदेशी लीग्स में भारतीय मालिक उन पर करोड़ों लुटा रहे हैं। काव्या मारन की सनराइजर्स से लेकर शाहरुख खान और अंबानी की टीमों तक, जानिए कौन-कौन से पाकिस्तानी स्टार्स भारतीय फ्रेंचाइजी का हिस्सा हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Mar 13, 2026

PAkistan Cricket Players

फाइल फोटो (IANS)

Kavya Maran's Bid For Abrar Ahmed in The Hundred Auction: क्या करोड़ों के सौदे के आगे फीकी पड़ गई देश की भावनाएं? भारतीय फैंस की सेंटीमेंट और सरहद के हालातों को दरकिनार करते हुए, काव्या मारन की फ्रेंचाइजी सनराइजर्स लीड्स ने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार अहमद को ऑक्शन में खरीदकर पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। जिस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने ऑपरेशन सिंदूर का मजाक बनाया, भारतीय खिलाड़ियों को आंख दिखाई और देशवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उसी खिलाड़ी को काव्या मारन ने द हंड्रेड लीग के ऑक्शन का सबसे महंगा पाकिस्तनी प्लेयर बना दिया।

सनराइजर्स ने अबरार को करीब 2.34 करोड़ रुपये (£190,000) में खरीदा है। काव्या मारन की जमकर आलोचना हो रही है। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबलों को बॉयकॉट करने की भी बात हो रही है। लेकिन अबरार अकेले नहीं हैं, जिन्हें किसी भारतीय मालिकाना वाली फ्रेंचाइजी ने खरीदा हो.. चलिए जानते हैं ऐसे कौन कौन से पाकिस्तनी खिलाड़ी हैं, जो भारतीय मालिकाना वाली फ्रेंचाइजी की टीमों के लिए खेल चुके हैं।

शाहरुख खान की टीम में उस्मान तारिक

कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के मालिक शाहरुख खान, जूही चावला और जय मेहता की एक और टीम है, त्रिनबागो नाइट राइडर्स। इस टीम के लिए पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर और विवादित एक्शन वाले स्पिनर उस्मान तारिक खेल चुके हैं।

दिल्ली कैपिटल्स में इमाद वसीम

IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स के सह-मालिक की अमेरिका में एक टीम है जिसका नाम है सिएटल ओर्कास (MLC- Major League Cricket)। पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर इमाद वसीम 2025 में इस टीम के लिए खेले थे। इससे पहले इमाद KKR की दुबई वाली टीम (ILT20) में भी खेल चुके हैं।

MI में उस्मान खान

मुंबई इंडियंस के मालिकों की दुबई में एक टीम है जिसका नाम है MI एमिरेट्स। साल 2025 में पाकिस्तान के बल्लेबाज उस्मान खान इस टीम का हिस्सा थे।

द हंड्रेड ऑक्शन का हाल

सन टीवी (काव्या मारन की कंपनी) ने 'नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स' टीम को खरीदकर उसका नाम सनराइजर्स लीड्स रख दिया है। अबरार अहमद के अलावा रहस्यमयी स्पिनर उस्मान तारिक को बर्मिंघम फीनिक्स ने करीब 1.48 करोड़ रुपये में खरीदा। हालांकि, सैम अयूब, हारिस रऊफ और शादाब खान जैसे बड़े खिलाड़ियों को इस बार कोई खरीदार नहीं मिला।

ये भी पढ़ें

जब अक्षर के कैच छोड़ने पर धोनी ने उन्हें गुस्से में घूरा था, आज उसी खिलाड़ी की फील्डिंग देख दुनिया है हैरान!
क्रिकेट
Axar Patel fielding transformation , MS Dhoni angry at Axar Patel , Axar Patel 2026 T20 World Cup heroics , Axar Patel catch vs England semifinal , Why Axar Patel is called Oscar? , Axar Patel fitness and diet secrets , India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final , Cricket News Hindi, axar patel catch

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

शाहरुख खान

Updated on:

13 Mar 2026 06:05 pm

Published on:

13 Mar 2026 05:53 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / काव्या मारन ही नहीं, शाहरुख-अंबानी की टीमों के लिए भी खेल चुके हैं पाकिस्तानी, देखें पूरी लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

T20 वर्ल्ड कप

कब राजस्थान रॉयल्स खेलेगी अपना पहला मैच, देखें IPL 2026 में RR के मुकाबलों का शेड्यूल और Live डिटेल्स

RR vs RCB in IPL
क्रिकेट

काव्या मारन ने अबरार अहमद के लिए क्यों लगाई बोली? ऑक्शन के बाद फ्रेंचाइजी ने बताई वजह

Abrar Ahmed Kavya Maran
क्रिकेट

जब अक्षर के कैच छोड़ने पर धोनी ने उन्हें गुस्से में घूरा था, आज उसी खिलाड़ी की फील्डिंग देख दुनिया है हैरान!

Axar Patel fielding transformation , MS Dhoni angry at Axar Patel , Axar Patel 2026 T20 World Cup heroics , Axar Patel catch vs England semifinal , Why Axar Patel is called Oscar? , Axar Patel fitness and diet secrets , India vs New Zealand T20 World Cup 2026 Final , Cricket News Hindi, axar patel catch
क्रिकेट

उन्हें ही फैसला लेना होगा… पाकिस्तान के अबरार अहमद को सनराइजर्स टीम में शामिल करने पर BCCI का पहला रिएक्शन

BCCI Vice-President Rajeev Shukla
क्रिकेट

इसी पैसे से भारत पर मिसाइल दागेगा पाकिस्तान… काव्या मारन के अबरार अहमद को खरीदने पर भड़के अनिरुद्धाचार्य

Kavya Maran and Aniruddhacharya
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.