IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स से हो गई बड़ी चूक! अब पूरे सीजन हो सकता है पछतावा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 के पहले मुकाबले में जब भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से हार गई, तो टीम इंडिया का आगे का सफर मुश्किल में दिखने लगा। हालांकि टीम मैनेजमेंट ने अपने प्लान में बदलाव किया और कोच व कप्तान जिस खिलाड़ी को पूरे सीजन बेंच पर बैठाने का मन बना चुके थे, उसे प्लेइंग इलेवन में शामिल करना पड़ा। प्लेइंग इलेवन में आते ही टीम इंडिया की तस्वीर बदल गई। जो टीम 200 के आंकड़े को मुश्किल से छू रही थी, वही 250 के आंकड़े को पार करने लगी। टीम इंडिया ने आखिरी चार में से तीन मुकाबलों में 250 रन के आंकड़े को पार किया।