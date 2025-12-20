सिर्फ उपकप्तान ही नहीं, कप्तान और कोच भी बदल गए, देखें टी20 वर्ल्डकप 2024 से इस बार कितनी अगल है टीम इंडिया

ICC Men's T20 World Cup 2026 Team India Squad: आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्डकप 2026 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो चुका है। सूर्यकुमार यादव टीम की कमान संभालेंगे, जबकि अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है। पिछले वर्ल्डकप से तुलना की जाए तो इस बार टीम में ढेर सारे बदलाव हुए हैं। इस टीम में सिर्फ 8 खिलाड़ी ऐसे शामिल हैं, जिन्होंने 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में खिताब जीता था। वर्ल्ड कप के खत्म होते ही रोहित शर्मा, विराट कोहली और रवींद्र जडेजा ने टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था। ऐसे में इन खिलाड़ियों के इस वर्ल्ड कप में खेलने की वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा भी कई खिलाड़ी ऐसे रहे, जिन्हें इस बार टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है।