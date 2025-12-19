इस साल भी बरकरार रहा रोहित-विराट का जलवा, इस मामले में युवाओं को पछाड़ निकल गए सबसे आगे

विराट कोहली और रोहित शर्मा (फोटो- BCCI)
Most ODI runs for India in 2025: वनडे क्रिकेट की अगर बात की जाए तो साल 2025 भारत के लिए काफी अच्छा रहा है। भारत ने साल 2025 में सिर्फ एक वनडे सीरीज हारी है। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत बिना कोई मुकाबला गंवाए चैंपियन बना था। भारत के इस अच्छे प्रदर्शन के पीछे टीम के दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा का अहम योगदान है। इस साल दोनों ही खिलाड़ियों ने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाए हैं और साल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की टॉप-10 की सूची में सिर्फ यही दो भारतीय शामिल हैं। आइए जानते हैं इस साल भारत के लिए किन-किन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।
विराट कोहली ने इस साल वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। कोहली ने इस साल 13 पारियों में 65.10 की औसत से 651 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट भी 96.15 का रहा। इस साल वनडे में कोहली ने भारत के लिए तीन शतक लगाए, जो सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा कोहली ने चार अर्द्धशतक भी जड़े। रोहित शर्मा ने भी इसमें कोहली के साथ कंधे से कंधा मिलाया और 14 पारियों में 650 रन बनाए। इस दौरान उनका औसत 50 और स्ट्राइक रेट 100.46 का रहा। रोहित ने 2 शतक और 4 अर्द्धशतक लगाए।
रो-को के अलावा, इस साल चोट के कारण टीम से बाहर हुए श्रेयस अय्यर इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। अय्यर ने 10 पारियों में 49.60 की औसत से 496 रन बनाए। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल 11 पारियों में 490 रन बनाकर लिस्ट में चौथे स्थान पर हैं। गिल का औसत 49 का रहा, इस दौरान उन्होंने दो शतक और दो अर्द्धशतक जड़े। पांचवें नंबर पर केएल राहुल का नाम आता है, जिन्होंने 11 पारियों में 52.42 की औसत से 367 रन बनाए हैं।
|क्रम
|खिलाड़ी
|मैच
|पारियां
|रन
|हाई स्कोर
|औसत
|1
|विराट कोहली
|13
|13
|651
|135
|65.10
|2
|रोहित शर्मा
|14
|14
|650
|121*
|50.00
|3
|श्रेयस अय्यर
|11
|10
|496
|79
|49.60
|4
|शुभमन गिल
|11
|11
|490
|112
|49.00
|5
|केएल राहुल
|14
|11
|367
|66*
|52.42
|6
|अक्षर पटेल
|11
|10
|290
|52
|36.25
|7
|यशस्वी जायसवाल
|4
|4
|171
|116*
|57.00
|8
|हार्दिक पंड्या
|8
|7
|135
|45
|22.50
|9
|ऋतुराज गायकवाड़
|3
|2
|113
|105
|56.50
|10
|रवींद्र जडेजा
|10
|7
|106
|32
|53.00
