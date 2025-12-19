इस साल भी बरकरार रहा रोहित-विराट का जलवा, इस मामले में युवाओं को पछाड़ निकल गए सबसे आगे

Most ODI runs for India in 2025: वनडे क्रिकेट की अगर बात की जाए तो साल 2025 भारत के लिए काफी अच्छा रहा है। भारत ने साल 2025 में सिर्फ एक वनडे सीरीज हारी है। इसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में भी भारत बिना कोई मुकाबला गंवाए चैंपियन बना था। भारत के इस अच्छे प्रदर्शन के पीछे टीम के दो दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा का अहम योगदान है। इस साल दोनों ही खिलाड़ियों ने वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक रन बनाए हैं और साल में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की टॉप-10 की सूची में सिर्फ यही दो भारतीय शामिल हैं। आइए जानते हैं इस साल भारत के लिए किन-किन खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं।