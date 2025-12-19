19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA 5th T20 Playing 11: संजू सैमसन की एंट्री तय! भारतीय टीम करेगी दो बदलाव, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

शुभमन गिल लंबे समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं और पैर की चोट के कारण अहमदाबाद में होने वाले पांचवें टी20 मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उनकी गैरमौजूदगी में संजू सैमसन को एक बार फिर सलामी बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 19, 2025

भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: EspncricInfo)

India vs South Africa, 5th T20 playing 11: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी टी20 मुक़ाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पांच मैचों की इस सीरीज में भारत 2-1 से आगे चल रहा है। ऐसे में वह इस आखिरी मुक़ाबले को जीत 3-1 से सीरीज अपने नाम करना चाहेगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका की नज़रें सीरीज ड्रा कराने पर होंगी।

वर्ल्ड कप से पहले मात्र छह मैच बाकी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम के पास अब सिर्फ छह अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच बचे हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज शामिल है। ऐसे में हर मैच बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टीम को अपनी प्लेइंग इलेवन को जल्द से जल्द फाइनल करना है ताकि वर्ल्ड कप में मजबूत संयोजन के साथ उतरा जा सके।

शुभमन गिल चोट के चलते बाहर

उपकप्तान शुभमन गिल लंबे समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं और पैर की चोट के कारण अहमदाबाद में होने वाले पांचवें और निर्णायक टी20 मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उनकी गैरमौजूदगी में विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को एक बार फिर सलामी बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है, जो टीम और उनके लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है।

गिल के मुक़ाबले सैमसन बेहतर सलामी बल्लेबाज

गिल की तुलना में सैमसन टी20 अंतरराष्ट्रीय में कहीं अधिक प्रभावी बल्लेबाज साबित हुए हैं। खासकर ओपनिंग करते हुए सैमसन दुनिया के सबसे आक्रामक और खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार हैं। उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में तीन शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी स्ट्राइक रेट 170 के करीब रही है और पावरप्ले में वे तेजी से रन बनाने में माहिर हैं।

सैमसन के पास टीम में जगह पक्की करने का बड़ा मौका

अगर सैमसन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिलने वाले इस मौके को भुनाते हैं और बड़ा स्कोर बनाते हैं, तो वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम सलामी बल्लेबाजी के लिए उन पर ही भरोसा कर सकती है। दरअसल, गिल के टीम में वापसी के बाद से भारतीय टीम का शुरुआती स्ट्राइक रेट काफी गिर गया है और पावरप्ले में तेज रन बनाने में संघर्ष दिखा है। गिल का अंतरराष्ट्रीय टी20 में स्ट्राइक रेट 140 के आसपास रहा है, जबकि सैमसन का काफी ऊपर।

जसप्रीत बुमराह की वापसी तय

इसके अलावा इस मैच के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी तय है। वह तीसरे टी20 में व्यक्तिगत कारणों से नहीं खेल पाए थे। वो लखनऊ में भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करते दिखे थे। बुमराह के मैच खेलने पर हर्षित राणा को बाहर बैठना पड़ सकता है।

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11 -

दक्षिण अफ्रीका - एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्किया, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन।

भारत - सूर्यकुमार यादव (कप्तान),संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

ये भी पढ़ें

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स को झटका, जयपुर में नहीं खेले जाएंगे एक भी मैच! BCCI का RCA को अल्टीमेटम
क्रिकेट
SMS Stadium

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India vs South Africa T20 Series 2025

Published on:

19 Dec 2025 09:39 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA 5th T20 Playing 11: संजू सैमसन की एंट्री तय! भारतीय टीम करेगी दो बदलाव, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

ICC Men’s T20 World Cup 2026: गिल की होगी वर्ल्ड कप स्क्वॉड से छुट्टी, इन खिलाड़ियों की जगह तय!, देखें संभावित टीम

Team India Probable squad for T20 World Cup
क्रिकेट

IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स को झटका, जयपुर में नहीं खेले जाएंगे एक भी मैच! BCCI का RCA को अल्टीमेटम

SMS Stadium
क्रिकेट

‘गंभीर कोच नहीं, टीम संभालने वाले मैनेजर हैं’, भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान ने आखिर ऐसा क्यों कहा

Gautam Gambhir
क्रिकेट

एक साथ दो-दो बीमारी की चपेट में आए युजवेंद्र चहल, हालत हुई खराब, लंबे समय तक क्रिकेट से रहेंगे दूर

Yuzvendra Chahal 6 Wicket Haul
क्रिकेट

IND vs SA: आज दिखेगा संजू सैमसन का तांडव? या गेंदबाज बरपाएंगे कहर! पढ़ें अहमदाबाद की पिच का हाल

IND vs SA
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.