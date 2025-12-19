IND vs SA 5th T20 Playing 11: संजू सैमसन की एंट्री तय! भारतीय टीम करेगी दो बदलाव, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

अगर सैमसन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिलने वाले इस मौके को भुनाते हैं और बड़ा स्कोर बनाते हैं, तो वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम सलामी बल्लेबाजी के लिए उन पर ही भरोसा कर सकती है। दरअसल, गिल के टीम में वापसी के बाद से भारतीय टीम का शुरुआती स्ट्राइक रेट काफी गिर गया है और पावरप्ले में तेज रन बनाने में संघर्ष दिखा है। गिल का अंतरराष्ट्रीय टी20 में स्ट्राइक रेट 140 के आसपास रहा है, जबकि सैमसन का काफी ऊपर।