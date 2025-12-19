IND vs SA 5th T20 Playing 11: संजू सैमसन की एंट्री तय! भारतीय टीम करेगी दो बदलाव, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन। (फोटो सोर्स: EspncricInfo)
India vs South Africa, 5th T20 playing 11: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आखिरी टी20 मुक़ाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पांच मैचों की इस सीरीज में भारत 2-1 से आगे चल रहा है। ऐसे में वह इस आखिरी मुक़ाबले को जीत 3-1 से सीरीज अपने नाम करना चाहेगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका की नज़रें सीरीज ड्रा कराने पर होंगी।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारतीय टीम के पास अब सिर्फ छह अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच बचे हैं, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज शामिल है। ऐसे में हर मैच बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि टीम को अपनी प्लेइंग इलेवन को जल्द से जल्द फाइनल करना है ताकि वर्ल्ड कप में मजबूत संयोजन के साथ उतरा जा सके।
उपकप्तान शुभमन गिल लंबे समय से खराब फॉर्म में चल रहे हैं और पैर की चोट के कारण अहमदाबाद में होने वाले पांचवें और निर्णायक टी20 मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं। उनकी गैरमौजूदगी में विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को एक बार फिर सलामी बल्लेबाजी का मौका मिल सकता है, जो टीम और उनके लिए बड़ा मौका साबित हो सकता है।
गिल की तुलना में सैमसन टी20 अंतरराष्ट्रीय में कहीं अधिक प्रभावी बल्लेबाज साबित हुए हैं। खासकर ओपनिंग करते हुए सैमसन दुनिया के सबसे आक्रामक और खतरनाक बल्लेबाजों में शुमार हैं। उन्होंने एक कैलेंडर ईयर में तीन शतक जड़ने का रिकॉर्ड बनाया है, जो किसी भी खिलाड़ी के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। उनकी स्ट्राइक रेट 170 के करीब रही है और पावरप्ले में वे तेजी से रन बनाने में माहिर हैं।
अगर सैमसन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मिलने वाले इस मौके को भुनाते हैं और बड़ा स्कोर बनाते हैं, तो वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम सलामी बल्लेबाजी के लिए उन पर ही भरोसा कर सकती है। दरअसल, गिल के टीम में वापसी के बाद से भारतीय टीम का शुरुआती स्ट्राइक रेट काफी गिर गया है और पावरप्ले में तेज रन बनाने में संघर्ष दिखा है। गिल का अंतरराष्ट्रीय टी20 में स्ट्राइक रेट 140 के आसपास रहा है, जबकि सैमसन का काफी ऊपर।
इसके अलावा इस मैच के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की टीम में वापसी तय है। वह तीसरे टी20 में व्यक्तिगत कारणों से नहीं खेल पाए थे। वो लखनऊ में भारतीय खिलाड़ियों के साथ ट्रेनिंग करते दिखे थे। बुमराह के मैच खेलने पर हर्षित राणा को बाहर बैठना पड़ सकता है।
दक्षिण अफ्रीका - एडेन मार्करम (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्किया, लुंगी एनगिडी और ओटनील बार्टमैन।
भारत - सूर्यकुमार यादव (कप्तान),संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।
