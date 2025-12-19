IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स को झटका, जयपुर में नहीं खेले जाएंगे एक भी मैच! BCCI का RCA को अल्टीमेटम

धूमल ने कहा, "हमने पहले ही राज्य संघ को लिखित रूप से सूचित कर दिया था कि जब तक RCA चुनाव नहीं कराता और निर्वाचित निकाय अस्तित्व में नहीं आता, तब तक आईपीएल को उस वेन्यू पर ले जाना हमारे लिए मुश्किल होगा।" उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल RCA ने अब तक चुनाव नहीं कराए हैं और अब यह फ्रेंचाइज़ी पर निर्भर करता है कि वह स्टेडियम और सुविधाओं को आईपीएल मैचों के लिए उपयुक्त मानती है या नहीं। धूमल ने आगे कहा, "जब हमारी ड्यू डिलिजेंस पूरी होगी और अगर RCA निष्पक्ष और सुचारू रूप से चुनाव कराने में सफल रहता है, तभी हम जयपुर को होस्ट वेन्यू के तौर पर देखने पर विचार करेंगे।"