IPL 2026: राजस्थान रॉयल्स को झटका, जयपुर में नहीं खेले जाएंगे एक भी मैच! BCCI का RCA को अल्टीमेटम

जयपुर का सवाई मानसिंह स्टेडियम (photo - IPL official Site)
Rajasthan Royals, Indian Premier League 2026: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) को साफ चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक RCA अपने यहां चुनाव नहीं कराता, तब तक जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के एक भी मैच आयोजित नहीं किए जाएंगे। बीसीसीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी राज्य संघ के लिए निर्वाचित बॉडी होना अनिवार्य शर्त है।
आईपीएल चेयरमैनअरुण सिंह धूमल ने स्पष्ट किया कि पिछले साल से ही RCA को इस बारे में सूचित किया गया था, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं। वर्तमान में आरसीए एक एड-हॉक कमेटी द्वारा संचालित हो रही है, जिसमें दो प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच विवाद चल रहा है। इस स्थिति के कारण वेन्यू क्लीयरेंस में जटिलताएं आ रही हैं।
धूमल ने कहा, "हमने पहले ही राज्य संघ को लिखित रूप से सूचित कर दिया था कि जब तक RCA चुनाव नहीं कराता और निर्वाचित निकाय अस्तित्व में नहीं आता, तब तक आईपीएल को उस वेन्यू पर ले जाना हमारे लिए मुश्किल होगा।" उन्होंने आगे बताया कि फिलहाल RCA ने अब तक चुनाव नहीं कराए हैं और अब यह फ्रेंचाइज़ी पर निर्भर करता है कि वह स्टेडियम और सुविधाओं को आईपीएल मैचों के लिए उपयुक्त मानती है या नहीं। धूमल ने आगे कहा, "जब हमारी ड्यू डिलिजेंस पूरी होगी और अगर RCA निष्पक्ष और सुचारू रूप से चुनाव कराने में सफल रहता है, तभी हम जयपुर को होस्ट वेन्यू के तौर पर देखने पर विचार करेंगे।"
गौरतलब है कि पिछले दो वर्षों से राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का संचालन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एड-हॉक कमेटी कर रही है। इस कमेटी के प्रमुख दीन दयाल कुमावत हैं। जयपुर बीते 18 वर्षों से राजस्थान रॉयल्स (RR) का होम ग्राउंड रहा है, लेकिन हालिया हालात के चलते फ्रेंचाइज़ी ने विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। 23 नवंबर को क्रीकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट ने अपने घरेलू मुकाबलों के लिए पुणे को संभावित वेन्यू के तौर पर देखा है और इसके लिए शहर का निरीक्षण भी किया गया है।
हालांकि RCA का कहना है कि उसे बीसीसीआई की ओर से कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है, लेकिन वह राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट के संपर्क में बना हुआ है। दीन दयाल कुमावत ने कहा, "हमारी तरफ से एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैच कराने की पूरी तैयारी है। राजस्थान रॉयल्स मैनेजमेंट से बातचीत चल रही है। अगर बीसीसीआई को RCA को लेकर कोई आपत्ति है, तो हम राज्य सरकार से बात कर उसे सुलझाएंगे।"
बीसीसीआई के स्टैंड को और स्पष्ट करते हुए अरुण धूमल ने कहा कि बोर्ड पहले ही पिछले साल इस बारे में RCA को आगाह कर चुका था। उन्होंने कहा, "जब तक चुनाव नहीं होते और नई निर्वाचित बॉडी नहीं आती, तब तक वहां टूर्नामेंट कराना मुश्किल है। इसके साथ ही स्टेडियम और सुविधाएं भी आईपीएल के मानकों पर खरी उतरनी चाहिए।"
इस बीच अरुण धूमल ने बेंगलुरु को लेकर भी बड़ा अपडेट दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को हुई भगदड़ के बाद इस वेन्यू पर सवाल खड़े हो गए थे, लेकिन बीसीसीआई अब आश्वस्त नजर आ रहा है। धूमल ने कहा, "मैंने KSCA अधिकारियों से बात की है। वे राज्य सरकार के संपर्क में हैं और बातचीत सकारात्मक रही है। हमें पूरा भरोसा है कि बेंगलुरु आईपीएल वेन्यू के तौर पर उपलब्ध रहेगा।"
बीसीसीआई ने जोर देकर कहा कि किसी भी राज्य संघ के लिए निर्वाचित बॉडी होना अनिवार्य है, ताकि आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट का सुचारू आयोजन सुनिश्चित हो सके। फैंस और क्रिकेट प्रेमी अब RCA की ओर से जल्द चुनाव की उम्मीद कर रहे हैं, वरना राजस्थान को आईपीएल मैचों की मेजबानी से हाथ धोना पड़ सकता है।
