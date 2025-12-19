‘गंभीर कोच नहीं, टीम संभालने वाले मैनेजर हैं’, भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान ने आखिर ऐसा क्यों कहा

पूर्व कप्तान ने अपनी कप्तानी के दौर की सोच भी साझा की और बताया कि वह खराब फॉर्म से जूझ रहे खिलाड़ियों के साथ ज्यादा समय बिताने में विश्वास रखते थे। उन्होंने कहा, "जो खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है, उसने शतक बनाया है, उसके साथ मुझे डिनर या ड्रिंक करने की जरूरत नहीं है। मैं उन खिलाड़ियों के साथ बैठना पसंद करता था जो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे होते थे। उन्हें आत्मविश्वास देना जरूरी होता है। कप्तान का रोल सिर्फ अपना प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि पूरी टीम को साथ लेकर चलना होता है।"