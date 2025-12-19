IND vs SA 5th T20 Pitch Report: आज दिखेगा संजू सैमसन का तांडव? या गेंदबाज बरपाएंगे कहर! पढ़ें अहमदाबाद की पिच का हाल

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नजारा। (फोटो सोर्स: एक्स@/IPL)
India vs South Africa, 5th T20 Pitch Report: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुक़ाबला आज खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच को जीत भारतीय टीम सीरीज पर कब्जा जमाना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की नज़रें सीरीज बराबर करने पर होंगी। भारत अभी इस सीरीज में 2-1 से आगे चल रहा है।
अहमदाबाद की पिच टी20 मैचों में आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है। यहां अच्छा बाउंस मिलता है और गेंद बल्ले पर आसानी से आती है, जिससे स्ट्रोक प्ले आसान हो जाता है। हाल के आईपीएल सीजन में कई हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ मूवमेंट मिल सकता है, खासकर लाइट्स के नीचे। लेकिन जैसे -जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच आसान हो जाती है और हाई स्कोर बनने की संभावना रहती है।
दिसंबर की सर्दी में अहमदाबाद की शामें काफी ठंडी होती हैं, जिससे ओस गिरने की प्रबल संभावना रहती है। इस वजह से गेंद गीली हो जाती है और गेंदबाजों को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है, खासकर दूसरी पारी में। ऐसे हालात में टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करेगी, ताकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी का फायदा मिल सके।
