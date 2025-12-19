IND vs SA 5th T20 Pitch Report: आज दिखेगा संजू सैमसन का तांडव? या गेंदबाज बरपाएंगे कहर! पढ़ें अहमदाबाद की पिच का हाल

अहमदाबाद की पिच टी20 मैचों में आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है। यहां अच्छा बाउंस मिलता है और गेंद बल्ले पर आसानी से आती है, जिससे स्ट्रोक प्ले आसान हो जाता है। हाल के आईपीएल सीजन में कई हाई-स्कोरिंग मैच देखने को मिले हैं। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से कुछ मूवमेंट मिल सकता है, खासकर लाइट्स के नीचे। लेकिन जैसे -जैसे मैच आगे बढ़ेगा पिच आसान हो जाती है और हाई स्कोर बनने की संभावना रहती है।