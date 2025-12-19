एक साथ दो-दो बीमारी की चपेट में आए युजवेंद्र चहल, हालत हुई खराब, लंबे समय तक क्रिकेट से रहेंगे दूर

गौरतलब है कि पिछले साल के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से चहल को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है, और उन्होंने अगस्त 2023 के बाद से सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला है। इससे पहले, चहल ने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए नॉर्थम्पटनशायर का प्रतिनिधित्व किया था। वन-डे कप (लिस्ट ए) में उन्होंने डेब्यू मैच में ही 5 विकेट लिए थे, जबकि कुल प्रदर्शन में उनकी इकॉनमी रेट छह से कम रही। रेड-बॉल क्रिकेट यानी काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जहां चार मैचों में 19 विकेट लिए और दो बार पांच विकेट हॉल लिया। इन प्रदर्शनों ने उन्हें 2025 सीजन के लिए फिर से नॉर्थम्पटनशायर से करार दिलाया।