एक साथ दो-दो बीमारी की चपेट में आए युजवेंद्र चहल, हालत हुई खराब, लंबे समय तक क्रिकेट से रहेंगे दूर

डर्बीशायर के खिलाफ गेंदबाजी करते युजवेंद्र चहल। (Photo - County Cricket/X)
Yuzvendra Chahal Heath update: हरियाणा और झारखंड के बीच खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के फ़ाइनल मुक़ाबले में भारतीय स्टार लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल खेलते हुए दिखाई नहीं दिये। झारखंड ने हरियाणा के गेंदबाजों की जमकर कुटाई की। ऐसे में चहल का हरियाणा टीम में न होना, उन्हें बहुत भारी पड़ा। मैच के दौरान और बाद में फैंस यही सवाल पूछते रहे कि आखिर चहल इस महत्वपूर्ण मुकाबले में क्यों नहीं खेले। मैच के बाद चहल ने सोशल मीडिया पर खुलासा किया है कि वह क्यों इस ऐतिहासिक मुक़ाबले का हिस्सा नहीं थे।
युजवेंद्र चहल ने बताया कि वे डेंगू और चिकनगुनिया से पीड़ित हैं। स्टार लेग स्पिनर ने लिखा, "SMAT फाइनल के लिए मेरी टीम हरियाणा को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं टीम का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे डेंगू और चिकनगुनिया हो गया है, जिससे मेरी सेहत काफी खराब हो गई है। डॉक्टरों ने मुझे सिर्फ आराम और रिकवरी पर ध्यान देने को कहा है। मैं जल्द ही मैदान पर वापसी करूंगा और पूरी ताकत से गेंदबाजी करूंगा।"
चहल को आखिरी बार पिछले महीने ग्रुप मैच में हैदराबाद के खिलाफ खेलते देखा गया था। बीमारी की वजह से वह कई महीनों तक क्रिकेट से दूर रहेंगे। चहल 30 नवंबर से घरेलू क्रिकेट से बाहर हैं। अपने पोस्ट में चहल ने यह नहीं बताया कि वह कब तक वापसी करेंगे। हालांकि, वह विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी करने की उम्मीद कर रहे हैं जो 24 दिसंबर से शुरू हो रही है।
गौरतलब है कि पिछले साल के टी20 वर्ल्ड कप के बाद से चहल को भारतीय टीम में जगह नहीं मिली है, और उन्होंने अगस्त 2023 के बाद से सीनियर राष्ट्रीय टीम के लिए कोई मैच नहीं खेला है। इससे पहले, चहल ने इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलते हुए नॉर्थम्पटनशायर का प्रतिनिधित्व किया था। वन-डे कप (लिस्ट ए) में उन्होंने डेब्यू मैच में ही 5 विकेट लिए थे, जबकि कुल प्रदर्शन में उनकी इकॉनमी रेट छह से कम रही। रेड-बॉल क्रिकेट यानी काउंटी चैंपियनशिप डिवीजन टू में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया, जहां चार मैचों में 19 विकेट लिए और दो बार पांच विकेट हॉल लिया। इन प्रदर्शनों ने उन्हें 2025 सीजन के लिए फिर से नॉर्थम्पटनशायर से करार दिलाया।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग