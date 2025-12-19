19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

क्रिकेट

U19 Asia Cup SF: भारत-श्रीलंका मैच बारिश के कारण टॉस में देरी, अब इतने ओवर का होगा मुकाबला?

एशिया कप अंडर 19 के सेमिफाइनल में भारत और श्रीलंका के बीच खेलेे जाने वाला मुकाबला बारिश से बाधित हो गया है और टॉस में देरी हो रही है। अगर यह मुकाबला नहीं होता है, तो भारत सीधे ही फाइनल में प्रवेश कर जाएगा।

less than 1 minute read
भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 19, 2025

under 19 asia cup semifinal

भारत और श्रीलंका के बीच U-19 एशिया कप सेमीफाइनल मैच बारिश के कारण रुका।

U19 Asia Cup, IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले अंडर-19 एशिया कप सेमीफाइनल अब बारिश के कारण बाधित हो गया है। पहले भारी बारिश के कारण टॉस में देरी हुई। 11:30 IST के निरीक्षण के बाद भी टॉस नहीं हो सका। मैदान का अगला निरीक्षण भारतीय समयानुसार 12:30 बजे किया जाएगा। श्रीलंका की टीम मैदान पर आ चुकी है, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अगर यह मुकाबला 3:30 IST तक शुरू हो जाता है, तो 20 ओवर का मैच देखने को मिल सकता है। मुकाबले के रद्द होने पर भारत अंकतालिका में ऊपर होेने के कारण सीधे ही फाइनल में प्रवेश कर जाएगा।

Hindi News / Sports / Cricket News / U19 Asia Cup SF: भारत-श्रीलंका मैच बारिश के कारण टॉस में देरी, अब इतने ओवर का होगा मुकाबला?

