U19 Asia Cup SF: भारत-श्रीलंका मैच बारिश के कारण टॉस में देरी, अब इतने ओवर का होगा मुकाबला?

U19 Asia Cup, IND vs SL: भारत और श्रीलंका के बीच खेले जाने वाले अंडर-19 एशिया कप सेमीफाइनल अब बारिश के कारण बाधित हो गया है। पहले भारी बारिश के कारण टॉस में देरी हुई। 11:30 IST के निरीक्षण के बाद भी टॉस नहीं हो सका। मैदान का अगला निरीक्षण भारतीय समयानुसार 12:30 बजे किया जाएगा। श्रीलंका की टीम मैदान पर आ चुकी है, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ी अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अगर यह मुकाबला 3:30 IST तक शुरू हो जाता है, तो 20 ओवर का मैच देखने को मिल सकता है। मुकाबले के रद्द होने पर भारत अंकतालिका में ऊपर होेने के कारण सीधे ही फाइनल में प्रवेश कर जाएगा।