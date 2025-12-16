CSK Full Squad for IPL 2026: 5 बार की चैंपियन सीएसके ने इन 2 खिलाड़ियों पर उड़ा दिए 28 करोड़, यहां देखें पूरी टीम

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है। CSK ने अब तक कुल 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब जीता है। पहली बार 2010 में मुंबई को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। इसके बाद 2011 में लगातार दूसरी बार खिताब जीता था। 2018 में दो साल के प्रतिबंध के बाद वापसी करते हुए CSK ने शानदार प्रदर्शन कर तीसरी बार चैंपियन बनी। फिर 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स को हराकर चौथा खिताब जीता। 2023 में CSK ने गुजरात टाइटंस को हराकर पांचवीं बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम की।