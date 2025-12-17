Sanjeev Goenka on Matheesha Pathirana: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच श्रीलंकाई पेसर मथीशा पथिराना को खरीदने को लेकर आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्‍शन में बोली की जंग देखने को मिली। 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस वाला ये खिलाड़ी आखिर में उन्हें 9 गुना ज्‍यादा कीमत यानी 18 करोड़ में केकेआर ने खरीदा। एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने खुलासा किया कि ऋषभ पंत और वह खुद पथिराना को टीम में शामिल करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्‍योंकि उनकी लिमिट खत्‍म हो गई थी। ज्ञात हो कि मथीशा को खरीदने के लिए एलएसजी 17.8 करोड़ रुपये तक गई थी।