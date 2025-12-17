17 December 2025,

क्रिकेट

LSG के मालिक संजीव गोयनका का बड़ा खुलासा, बोले- ऋषभ पंत इस स्‍टार खिलाड़ी को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन…

Sanjeev Goenka on Matheesha Pathirana: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के मालिक संजीव गोयनका ने खुलासा किया कि ऋषभ पंत मथीशा पथिराना को टीम में शामिल करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्‍योंकि हमारी लिमिट खत्‍म हो गई थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 17, 2025

Sanjeev Goenka on Matheesha Pathirana

आईपीएल ऑक्‍शन में संजीव गोयनका के साथ ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/mufaddal_vohra)

Sanjeev Goenka on Matheesha Pathirana: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच श्रीलंकाई पेसर मथीशा पथिराना को खरीदने को लेकर आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्‍शन में बोली की जंग देखने को मिली। 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस वाला ये खिलाड़ी आखिर में उन्हें 9 गुना ज्‍यादा कीमत यानी 18 करोड़ में केकेआर ने खरीदा। एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने खुलासा किया कि ऋषभ पंत और वह खुद पथिराना को टीम में शामिल करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्‍योंकि उनकी लिमिट खत्‍म हो गई थी। ज्ञात हो कि मथीशा को खरीदने के लिए एलएसजी 17.8 करोड़ रुपये तक गई थी।

कप्तान और उप-कप्तान दोनों पथिराना को लेकर बहुत उत्सुक थे

उन्‍होंने बताया कि मेरे साथ हमारे कप्तान और उप-कप्तान दोनों मथीशा पथिराना को लेकर बहुत उत्सुक थे। हमें एनरिक नॉर्खिया में भी बहुत दिलचस्पी थी। पथिराना हमारी प्राथमिकता थे और हम 17.8 करोड़ रुपये तक गए, जो हमारी आखिरी लिमिट थी। हमारे पास उससे आगे जाने के लिए पैसे नहीं थे। जब बाद में एनरिक आए तो हम उन्हें बेस प्राइस पर पाकर सुखद रूप से हैरान और खुश थे। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही सोच-समझकर, मिलकर और अच्छी तरह से लिया गया फैसला था।

LSG के मुख्य टारगेट कौन थे?

टीम की ऑक्शन रणनीति के बारे में बात करते हुए गोयनका ने खुलासा किया कि पथिराना और वानिंदु हसरंगा टीम के मुख्य ऑक्शन टारगेट थे और वे सिर्फ श्रीलंकाई तेज गेंदबाज को हासिल करने में नाकाम रहे। गोयनका ने कहा कि हम अपने प्राइमरी टारगेट के बहुत करीब हैं। हमारा मुख्य मकसद एक अच्छा इंटरनेशनल लेग-स्पिनर और एक जाने-माने इंटरनेशनल फास्ट बॉलर को टीम में शामिल करना था।

वानिंदु हसरंगा हमारी पहली पसंद के लेग-स्पिनर थे और फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन के लिए मथीशा पथिराना और एनरिक नॉर्खिया के बीच मुकाबला था। उन्होंने आगे कहा कि हमें खुशी है कि हमने उन तीन खिलाड़ियों में से दो को हासिल कर लिया है, जिन्हें हमने शॉर्ट लिस्ट किया था।

IPL मिनी ऑक्शन में LSG ने खरीदे ये खिलाड़ी

जोश इंग्लिस - 8.60 करोड़

मुकुल चौधरी - 2.6 करोड़

अक्षत रघुवंशी - 2.2 करोड़

एनरिक नॉर्खिया - 2 करोड़

वानिंदु हसरंगा - 2 करोड़

नमन तिवारी - 1 करोड़

PBKS full Squad after IPL auction 2026: चार खिलाड़ियों को खरीदने के बावजूद पंजाब के पर्स में बचे पैसे
क्रिकेट
Shreyas Iyer

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

Published on:

17 Dec 2025 08:23 am

Hindi News / Sports / Cricket News / LSG के मालिक संजीव गोयनका का बड़ा खुलासा, बोले- ऋषभ पंत इस स्‍टार खिलाड़ी को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन…

