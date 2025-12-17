आईपीएल ऑक्शन में संजीव गोयनका के साथ ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: एक्स@/mufaddal_vohra)
Sanjeev Goenka on Matheesha Pathirana: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच श्रीलंकाई पेसर मथीशा पथिराना को खरीदने को लेकर आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन में बोली की जंग देखने को मिली। 2 करोड़ रुपये के बेस प्राइस वाला ये खिलाड़ी आखिर में उन्हें 9 गुना ज्यादा कीमत यानी 18 करोड़ में केकेआर ने खरीदा। एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका ने खुलासा किया कि ऋषभ पंत और वह खुद पथिराना को टीम में शामिल करने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। क्योंकि उनकी लिमिट खत्म हो गई थी। ज्ञात हो कि मथीशा को खरीदने के लिए एलएसजी 17.8 करोड़ रुपये तक गई थी।
उन्होंने बताया कि मेरे साथ हमारे कप्तान और उप-कप्तान दोनों मथीशा पथिराना को लेकर बहुत उत्सुक थे। हमें एनरिक नॉर्खिया में भी बहुत दिलचस्पी थी। पथिराना हमारी प्राथमिकता थे और हम 17.8 करोड़ रुपये तक गए, जो हमारी आखिरी लिमिट थी। हमारे पास उससे आगे जाने के लिए पैसे नहीं थे। जब बाद में एनरिक आए तो हम उन्हें बेस प्राइस पर पाकर सुखद रूप से हैरान और खुश थे। कुल मिलाकर यह एक बहुत ही सोच-समझकर, मिलकर और अच्छी तरह से लिया गया फैसला था।
टीम की ऑक्शन रणनीति के बारे में बात करते हुए गोयनका ने खुलासा किया कि पथिराना और वानिंदु हसरंगा टीम के मुख्य ऑक्शन टारगेट थे और वे सिर्फ श्रीलंकाई तेज गेंदबाज को हासिल करने में नाकाम रहे। गोयनका ने कहा कि हम अपने प्राइमरी टारगेट के बहुत करीब हैं। हमारा मुख्य मकसद एक अच्छा इंटरनेशनल लेग-स्पिनर और एक जाने-माने इंटरनेशनल फास्ट बॉलर को टीम में शामिल करना था।
वानिंदु हसरंगा हमारी पहली पसंद के लेग-स्पिनर थे और फास्ट बॉलिंग के ऑप्शन के लिए मथीशा पथिराना और एनरिक नॉर्खिया के बीच मुकाबला था। उन्होंने आगे कहा कि हमें खुशी है कि हमने उन तीन खिलाड़ियों में से दो को हासिल कर लिया है, जिन्हें हमने शॉर्ट लिस्ट किया था।
जोश इंग्लिस - 8.60 करोड़
मुकुल चौधरी - 2.6 करोड़
अक्षत रघुवंशी - 2.2 करोड़
एनरिक नॉर्खिया - 2 करोड़
वानिंदु हसरंगा - 2 करोड़
नमन तिवारी - 1 करोड़
