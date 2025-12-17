17 दिसंबर 2025,

IPL 2026 Auction Unsold Players Full List: इन स्टार प्लेयर्स को नहीं मिला खरीदार, आखिरी राउंड के बाद अनसोल्ड खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट यहां देखें

IPL 2026 Auction Unsold Players Full List: आईपीएल 2026 की नीलामी में जहां कई युवा खिलाड़ियों पर फ्रैंचाइजी जमकर पैसा बरसाया है तो वहीं डैरिल मिचेल, गेराल्‍ड कोएट्जी, डेवान कॉनवे और दीपक हुडा जैसे स्‍टार प्‍लेयर्स को आखिरी राउंड में भी अनसोल्‍ड रह गए। यहां पढ़ें आईपीएल 2026 के ऑक्‍शन में अनसोल्‍ड प्‍लेयर्स की पूरी लिस्‍ट-

भारत

image

lokesh verma

Dec 17, 2025

IPL 2026 Auction Unsold Players Full List

आईपीएल 2026 के ऑक्‍शन में अनसोल्‍ड खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/thecricketgully)

IPL 2026 Auction Unsold Players Full List: आईपीएल 2026 के ऑक्‍शन में कुछ खिलाड़ियों पर जमकर पैसा बरसा है तो कई स्‍टार खिलाड़ी को कोई खरीदार नहीं मिल सका। नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स का दबदबा देखने को मिला, जिसने ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जबकि श्रीलंकाई तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना 18 करोड़ रुपये में बिके। अनकैप्ड भारतीय प्रतिभाओं ने भी काफी ध्यान आकर्षित किया। यूपी के 20 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर प्रशांत वीर और राजस्थान के 19 वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा। 30 लाख रुपये के बेस प्राइस वाले ये दोनों आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए।

पृथ्वी शॉ और सरफराज खान को शुरू में कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि, सरफराज को एक्सीलरेटेड राउंड में चेन्नई सुपर किंग्स ने 75 लाख रुपये के बेस प्राइज पर खरीदा। शॉ को दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा। जबकि डैरिल मिचेल, जैक फ्रेजर मैकगर्क, गस एटकिंसन, गेराल्‍ड कोएट्जी, डेवान कॉनवे और दीपक हुडा जैसे स्‍टार प्‍लेयर्स को आखिरी राउंड में भी कोई खरीदार नहीं मिला। आइये आईपीएल 2026 के ऑक्‍शन में अनसोल्‍ड प्‍लेयर्स की पूरी लिस्‍ट पर एक नजर डालते हैं।

IPL 2026 Auction Unsold Players Full List

PlayerCountryTypeBase Price (INR)
Jake Fraser-McGurkAustraliaBatter2 crore
Devon ConwayAustraliaWicketkeeper2 crore
Gus AtkinsonEnglandBowler2 crore
Wiaan MulderSouth AfricaAll-rounder1 crore
Deepak HoodaIndiaAll-rounder75 lakh
KS BharatIndiaWicketkeeper75 lakh
Rahmanullah GurbazAfghanistanWicketkeeper1.50 crore
Jonny BairstowEnglandWicketkeeper1 crore
Jamie SmithEnglandWicketkeeper2 crore
Gerald CoetzeeSouth AfricaBowler2 crore
Spencer JohnsonAustraliaBowler1.50 crore
Fazalhaq FarooqiAfghanistanBowler1 crore
Maheesh TheekshanaSri LankaBowler2 crore
Mujeeb Ur RahmanAfghanistanBowler2 crore
Atharva TaideIndiaBatter30 lakh
Anmolpreet SinghIndiaBatter30 lakh
Abhinav TejranaIndiaBatter30 lakh
Abhinav ManoharIndiaBatter30 lakh
Yash DhullIndiaBatter30 lakh
Aarya DesaiIndiaBatter30 lakh
Vijay ShankarIndiaAll-rounder30 lakh
Rajvardhan HangargekarIndiaAll-rounder40 lakh
Mahipal LomrorIndiaAll-rounder50 lakh
Eden Apple TomIndiaAll-rounder30 lakh
Tanush KotianIndiaAll-rounder30 lakh
Sanvir SinghIndiaAll-rounder30 lakh
Ruchit AhirIndiaWicketkeeper30 lakh
Kamlesh NagarkotiIndiaAll-rounder30 lakh
Vansh BediIndiaWicketkeeper30 lakh
Tushar RahejaIndiaWicketkeeper30 lakh
Raj LimbaniIndiaBowler30 lakh
Simarjeet SinghIndiaBowler30 lakh
Akash MadhwalIndiaBowler30 lakh
Shivam ShuklaIndiaBowler30 lakh
Karn SharmaIndiaBowler50 lakh
Kumar Kartikeya SinghIndiaBowler30 lakh
Sediqullah AtalAfghanistanBatter75 lakh
Sean AbbottAustraliaAll-rounder2 crore
Michael BracewellNew ZealandAll-rounder2 crore
Daryl MitchellNew ZealandAll-rounder2 crore
Dasun ShanakaSri LankaAll-rounder75 lakh
Chetan SakariyaIndiaBowler75 lakh
Waqar SalamkheilAfghanistanBowler1 crore
Wahidullah ZadranAfghanistanBowler30 lakh
Salman NizarIndiaBatter30 lakh
KM AsifIndiaBowler30 lakh
Murugan AshwinIndiaBowler30 lakh
Tejas BarokaIndiaBowler30 lakh
KC CariappaIndiaBowler30 lakh
Mohit RatheeIndiaBowler30 lakh
Dan LawrenceEnglandAll-rounder2 crore
Taskin AhmedBangladeshBowler75 lakh
Richard GleesonEnglandBowler75 lakh
Alzarri JosephWest IndiesBowler2 crore
Riley MeredithAustraliaBowler1.50 crore
Jhye RichardsonAustraliaBowler1.50 crore
Dheeraj KumarIndiaBatter30 lakh
Tanay ThyagarajanIndiaAll-rounder30 lakh
Connor EsterhuizenSouth AfricaWicketkeeper30 lakh
Irfan UmairIndiaBowler30 lakh
Chintal GandhuIndiaBowler30 lakh
Nathan SmithNew ZealandAll-rounder75 lakh
Daniel LateganEnglandBatter30 lakh
Karan LalIndiaAll-rounder30 lakh
Utkarsh SinghIndiaAll-rounder30 lakh
Ayush VartakIndiaAll-rounder30 lakh
Jikku BrightIndiaBowler30 lakh
Izaz SawariyaIndiaBowler30 lakh
Mani Sankar Mura SinghIndiaAll-rounder30 lakh
Manan VohraIndiaBatter30 lakh
Mayank DagarIndiaAll-rounder30 lakh
Money GrewalIndiaBowler30 lakh
Macneil NoronhaIndiaAll-rounder30 lakh
Siddharth YadavIndiaAll-rounder30 lakh
Ritik TadaIndiaAll-rounder30 lakh
Chama MilindIndiaAll-rounder30 lakh
Swastik ChikaraIndiaBatter30 lakh
William SutherlandAustraliaAll-rounder1 crore
RS AmbrishIndiaAll-rounder30 lakh

