MI Full Squad for IPL 2026: सबसे कम बजट के साथ ऑक्शन में उतरी MI, लेकिन नीलामी के बाद दिख रही है खतरनाक! देखें पूरी टीम

Mumbai Indians Full Squad IPL 2026 Auction Live Updates Hindi: पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) ने आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में 2.75 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रवेश किया, जो सभी 10 फ्रेंचाइजियों में सबसे कम था। एक चौंकाने वाले कदम में MI ने अपने पूर्व खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक को मात्र 1 करोड़ रुपए में दोबारा हासिल कर लिया।

कुल मिलाकर, मुंबई इंडियंस नीलामी में सबसे कम सक्रिय रही और उसने सिर्फ पांच खिलाड़ी खरीदे, जिनमें से चार भारतीय क्रिकेटर थे। हालांकि, MI के सह-मालिक आकाश अंबानी ने हल्के-फुल्के अंदाज में कैमरून ग्रीन में दिलचस्पी दिखाते हुए सुर्खियां बटोरीं।