MI Full Squad for IPL 2026: सबसे कम बजट के साथ ऑक्शन में उतरी MI, लेकिन नीलामी के बाद दिख रही है खतरनाक! देखें पूरी टीम

Google source verification

Shaitan Prajapat

Dec 16, 2025

Mumbai Indians

मुंबई इंडियंस की पूरी टीम IPL 2026

Mumbai Indians Full Squad IPL 2026 Auction Live Updates Hindi: पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस (MI) ने आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में 2.75 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रवेश किया, जो सभी 10 फ्रेंचाइजियों में सबसे कम था। एक चौंकाने वाले कदम में MI ने अपने पूर्व खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक को मात्र 1 करोड़ रुपए में दोबारा हासिल कर लिया।
कुल मिलाकर, मुंबई इंडियंस नीलामी में सबसे कम सक्रिय रही और उसने सिर्फ पांच खिलाड़ी खरीदे, जिनमें से चार भारतीय क्रिकेटर थे। हालांकि, MI के सह-मालिक आकाश अंबानी ने हल्के-फुल्के अंदाज में कैमरून ग्रीन में दिलचस्पी दिखाते हुए सुर्खियां बटोरीं।

बेस प्राइस पर खरीदे गए क्विंटन डी कॉक

क्विंटन डी कॉक, जिन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 90 रन बनाए थे, आईपीएल 2026 की मिनी नीलामी में 1 करोड़ रुपये की आधार कीमत पर खरीदे जाने के बाद मुंबई इंडियंस में वापस लौट आए हैं। यह डी कॉक का MI के साथ दूसरा कार्यकाल है। इससे पहले वे 2019 से 2021 तक इस फ्रेंचाइजी का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

डी कॉक ने मुंबई के लिए खेले हैं 43 मैच

क्विंटन डी कॉक ने मुंबई इंडियंस के लिए 43 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 34.08 के औसत और 131.32 के स्ट्राइक रेट से 1,329 रन बनाए हैं। इस दौरान उन्होंने 10 अर्धशतक लगाए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, डी कॉक ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 99 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 30.40 के औसत और 139 से अधिक के स्ट्राइक रेट से 2,706 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं। इस तरह वे इस प्रारूप में अपने देश के अग्रणी रन-स्कोरर बन चुके हैं।

MI Full Squad for IPL 2026

हार्दिक पंड्या (कप्तान), रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, रयान रिकेल्टन, रॉबिन मिंज, मिचेल सेंटनर, कॉर्बिन बॉश, नमन धीर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अल्लाह गजनफर, अश्विनी कुमार, रघु शर्मा, राज बावा, दीपक चाहर, विल जैक्स, शेरफेन रदरफोर्ड (गुजरात से ट्रेड), मयंक मार्कंडेय (कोलकाता से ट्रेड), शार्दुल ठाकुर (लखनऊ से ट्रेड)।

नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ी

— क्विंटन डी कॉक – 1 करोड़ रुपए
— मोहम्मद इज़हार – 30 लाख रुपए
— दानिश मालेवार – 30 लाख रुपए
— अथर्व अंकोलेकर – 30 लाख रुपए
— मयंक रावत – 30 लाख रुपए

रिलीज़ किए गए खिलाड़ी

अर्जुन तेंदुलकर, बेवॉन जैकब्स, कर्ण शर्मा, लिज़ाद विलियम्स, मुजीब उर रहमान, रीस टॉपले, कृष्णन श्रीजीत, सत्यनारायण राजू, विग्नेश पुथुर।

16 Dec 2025 10:07 pm

