16 December 2025,

Tuesday

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Rajasthan Royals Squad, IPL 2026: रवि बिश्नोई और विग्नेश पुथुर को खरीदने के बाद खतरनाक हुआ राजस्थान रॉयल्स का स्पिन अटैक, देखें पूरा स्क्वाड

राजस्थान रॉयल्स ने सबसे बड़ी खरीदारी स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की रही, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 7.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदा। इसके अलावा झारखंड के उभरते हुए तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा को टीम ने 90 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 16, 2025

Rajasthan Royals

राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit- IANS)

Rajasthan Royals full Squad after IPL auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का मिनी ऑक्शन समाप्त हो चुका है। पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 9 खिलाड़ियों को खरीदा है। टीम की बल्लेबाजी पहले से ही मजबूत थी, इसलिए फ्रेंचाइजी ने इस बार अपना मुख्य ध्यान ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों पर केंद्रित रखा।

सबसे बड़ी खरीदारी स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की रही, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 7.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदा। इसके अलावा झारखंड के उभरते हुए तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा को टीम ने 90 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा। अनकैप्ड खिलाड़ियों में रवि सिंह को मात्र 30 लाख रुपये में खरीदा। इसी कीमत पर मुंबई इंडियंस के साथ आईपीएल 2025 खेल चुके विग्नेश पुथुर को भी टीम में शामिल किया गया।

इसके साथ ही तेज गेंदबाज कुलदीप सेन की टीम में वापसी हुई है। विदेशी कोटे में न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज एडम मिल्ने को 2.40 करोड़ रुपये में खरीदकर राजस्थान ने अपने गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती प्रदान की है। इन खरीदारीयों से राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी इकाई काफी संतुलित और गहराई वाली हो गई है, जो आगामी सीजन में टीम को मजबूत दावेदार बना सकती है।

राजस्थान रॉयल्स का स्क्वाड -

यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, शिमरॉन हेटमायर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा (चेन्नई से ट्रेड), सैम करन (चेन्नई से ट्रेड) और डोनोवन फरेरा (दिल्ली से ट्रेड)।

फ्रेंचाईजी ने इन खिलाड़ियों को ऑक्शन में खरीदा -

रवि बिश्नोई - 7.20 करोड़
सुशांत मिश्रा - 90 लाख
विग्नेश पुथुर - 30 लाख
यश राज पुंजा - 30 लाख
रवि सिंह - 95 लाख
बृजेश शर्मा - 30 लाख
अमन राव - 30 लाख
एडम मिलने - 2.40 करोड़
कुलदीप सेन - 75 लाख

ये भी पढ़ें

IPL Auction 2026: 25.20 करोड़ का बिकने के बाद भी कैमरन ग्रीन को नहीं मिलेंगे पूरे पैसे, इतने करोड़ का होगा नुकसान, चौंकाने वाली है वजह
क्रिकेट
IPL 2026 Auction

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

Updated on:

16 Dec 2025 09:55 pm

Published on:

16 Dec 2025 09:54 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Rajasthan Royals Squad, IPL 2026: रवि बिश्नोई और विग्नेश पुथुर को खरीदने के बाद खतरनाक हुआ राजस्थान रॉयल्स का स्पिन अटैक, देखें पूरा स्क्वाड

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आईपीएल नीलामी 2026

Gujarat Titans Full Squad for IPL 2026: गुजरात टाइटंस ने इस कैरेबियाई खिलाड़ी पर लुटाया जमकर पैसा, यहां देखें पूरी लिस्ट

Gujarat Titans Full Squad IPL 2026 Auction
क्रिकेट

SRH Full Squad for IPL 2026: पहले राउंड में नहीं दिया भाव, दूसरी बार में चमका दी किस्मत, देखें सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम

SRH
क्रिकेट

IPL 2026 Auction: राजस्थान के खिलाड़ियों की जमकर हुई कमाई, इस बल्लेबाज ने रचा इतिहास, यहां देखें पूरी लिस्ट

rajasthani players
क्रिकेट

मुंबई ने इन 5 खिलाड़ियों पर लगाया दांव, बना ली इतनी ताकतवर टीम, यहां देखें फुल स्क्वॉड

Mumbai Indians
क्रिकेट

पांच बार की चैंपियन इन खिलाड़ियों के मैदान में उतरेगी, यहां देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026 Auction, IPL 2026 Auction Live Updates, Tata IPL 2026 Live Updates in Hindi,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.