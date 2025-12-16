Rajasthan Royals Squad, IPL 2026: रवि बिश्नोई और विग्नेश पुथुर को खरीदने के बाद खतरनाक हुआ राजस्थान रॉयल्स का स्पिन अटैक, देखें पूरा स्क्वाड

सबसे बड़ी खरीदारी स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की रही, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 7.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदा। इसके अलावा झारखंड के उभरते हुए तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा को टीम ने 90 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा। अनकैप्ड खिलाड़ियों में रवि सिंह को मात्र 30 लाख रुपये में खरीदा। इसी कीमत पर मुंबई इंडियंस के साथ आईपीएल 2025 खेल चुके विग्नेश पुथुर को भी टीम में शामिल किया गया।