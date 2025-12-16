Rajasthan Royals Squad, IPL 2026: रवि बिश्नोई और विग्नेश पुथुर को खरीदने के बाद खतरनाक हुआ राजस्थान रॉयल्स का स्पिन अटैक, देखें पूरा स्क्वाड

राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit- IANS)
Rajasthan Royals full Squad after IPL auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का मिनी ऑक्शन समाप्त हो चुका है। पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) ने 9 खिलाड़ियों को खरीदा है। टीम की बल्लेबाजी पहले से ही मजबूत थी, इसलिए फ्रेंचाइजी ने इस बार अपना मुख्य ध्यान ऑलराउंडर्स और गेंदबाजों पर केंद्रित रखा।
सबसे बड़ी खरीदारी स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई की रही, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 7.20 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि में खरीदा। इसके अलावा झारखंड के उभरते हुए तेज गेंदबाज सुशांत मिश्रा को टीम ने 90 लाख रुपये में अपने साथ जोड़ा। अनकैप्ड खिलाड़ियों में रवि सिंह को मात्र 30 लाख रुपये में खरीदा। इसी कीमत पर मुंबई इंडियंस के साथ आईपीएल 2025 खेल चुके विग्नेश पुथुर को भी टीम में शामिल किया गया।
इसके साथ ही तेज गेंदबाज कुलदीप सेन की टीम में वापसी हुई है। विदेशी कोटे में न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज एडम मिल्ने को 2.40 करोड़ रुपये में खरीदकर राजस्थान ने अपने गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूती प्रदान की है। इन खरीदारीयों से राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी इकाई काफी संतुलित और गहराई वाली हो गई है, जो आगामी सीजन में टीम को मजबूत दावेदार बना सकती है।
यशस्वी जायसवाल, रियान पराग, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, शुभम दुबे, युद्धवीर सिंह, संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, शिमरॉन हेटमायर, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, जोफ्रा आर्चर, क्वेना मफाका, नांद्रे बर्गर, रवींद्र जडेजा (चेन्नई से ट्रेड), सैम करन (चेन्नई से ट्रेड) और डोनोवन फरेरा (दिल्ली से ट्रेड)।
रवि बिश्नोई - 7.20 करोड़
सुशांत मिश्रा - 90 लाख
विग्नेश पुथुर - 30 लाख
यश राज पुंजा - 30 लाख
रवि सिंह - 95 लाख
बृजेश शर्मा - 30 लाख
अमन राव - 30 लाख
एडम मिलने - 2.40 करोड़
कुलदीप सेन - 75 लाख
