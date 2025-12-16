IPL Auction 2026: 25.20 करोड़ का बिकने के बाद भी कैमरन ग्रीन को नहीं मिलेंगे पूरे पैसे, इतने करोड़ का होगा नुकसान, चौंकाने वाली है वजह

ग्रीन का बेस प्राइज़ मात्र दो करोड़ रुपये था, यानी वे अपने बेस प्राइस से करीब 12.6 गुना अधिक रकम पर बिके। इस खरीदारी के साथ ही वे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने मिशेल स्टार्क का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ग्रीन के लिए नीलामी में जोरदार होड़ देखने को मिली। मुंबई इंडियंस (MI), राजस्थान रॉयल्स (RR), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी चार फ्रेंचाइजियों ने उन पर बोली लगाई। हालांकि, अंत में केकेआर ने बाजी मारते हुए उन्हें अपनी टीम में जोड़ लिया। इस खरीद से केकेआर को आंद्रे रसेल का मजबूत रिप्लेसमेंट मिल गया है, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल से संन्यास ले लिया है।