IPL Auction 2026: 25.20 करोड़ का बिकने के बाद भी कैमरन ग्रीन को नहीं मिलेंगे पूरे पैसे, इतने करोड़ का होगा नुकसान, चौंकाने वाली है वजह

ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन। (फोटो- ESPNcricinfo)
IPL Auction 2026 live updates: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई स्टार ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने इतिहास रच दिया। तीन बार की चैम्पियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने उन्हें 25.20 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड तोड़ बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल कर लिया। यह मिनी ऑक्शन के इतिहास की सबसे महंगी बोली है।
ग्रीन का बेस प्राइज़ मात्र दो करोड़ रुपये था, यानी वे अपने बेस प्राइस से करीब 12.6 गुना अधिक रकम पर बिके। इस खरीदारी के साथ ही वे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए, जिन्होंने मिशेल स्टार्क का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। ग्रीन के लिए नीलामी में जोरदार होड़ देखने को मिली। मुंबई इंडियंस (MI), राजस्थान रॉयल्स (RR), चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी चार फ्रेंचाइजियों ने उन पर बोली लगाई। हालांकि, अंत में केकेआर ने बाजी मारते हुए उन्हें अपनी टीम में जोड़ लिया। इस खरीद से केकेआर को आंद्रे रसेल का मजबूत रिप्लेसमेंट मिल गया है, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल से संन्यास ले लिया है।
हालांकि, इतनी बड़ी रकम में बिकने के बावजूद ग्रीन को पूरी सैलरी नहीं मिलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के 'मैक्सिमम फीस नियम' के तहत विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी कैप की गई है, इसलिए उन्हें केवल 18 करोड़ रुपये ही मिलेंगे। बाकी 7.20 करोड़ रुपये प्लेयर्स वेलफेयर फंड में जमा हो जाएंगे।
बीसीसीआई द्वारा लागू इस नियम के अनुसार, मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ी को अधिकतम वही रकम मिल सकती है जो पिछले मेगा ऑक्शन की सबसे ऊंची रिटेंशन स्लैब (18 करोड़ रुपये) और सबसे महंगे बिके खिलाड़ी की बोली (ऋषभ पंत - 27 करोड़ रुपये) में से कम वाली हो। इस मामले में 18 करोड़ रुपये की कैप लागू होती है। चाहे बोली 50 करोड़ तक क्यों न पहुंच जाए, विदेशी खिलाड़ी को इससे ज्यादा सैलरी नहीं मिलेगी। यह नियम फ्रेंचाइजियों की मांग पर लाया गया था, ताकि विदेशी खिलाड़ी जानबूझकर मेगा ऑक्शन छोड़कर मिनी ऑक्शन में ज्यादा रकम न कमा सकें।
नीलामी से पहले ही ग्रीन को लेकर काफी चर्चा थी कि वे सबसे बड़े आकर्षण साबित होंगे, और ऐसा ही हुआ। मुंबई इंडियंस ने 2023 में उन्हें 17.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। अपने पहले सीजन में उन्होंने विभिन्न पोजिशन पर बल्लेबाजी करते हुए 452 रन बनाए, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल थे। उनका स्ट्राइक रेट 160 से ऊपर और औसत 50 का रहा। इसके बाद आरसीबी के लिए 13 मैचों में उन्होंने 255 रन बनाए और 10 विकेट भी लिए। इन शानदार प्रदर्शनों ने फ्रेंचाइजियों को उन पर इतनी बड़ी बोली लगाने के लिए प्रेरित किया।
