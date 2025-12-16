IPL Auction 2026: अपने बेस प्राइज़ से 28 गुना ज्यादा प्राइज़ पर बिका जम्मू कश्मीर का यह तूफानी गेंदबाज, DC ने खरीदा

जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी डार (photo - BCCI Domastic/X)
Auqib Nabi Dar, IPL Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का मिनी ऑक्शन में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज औकिब नबी डार पर जमकर बोली लगी और धन वर्षा हुई। उनका आधार मूल्य मात्र 30 लाख रुपये था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स (DC) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच होड़ के बाद वे 28 गुना अधिक रकम यानी 8.40 करोड़ रुपये में बिके। इस खरीदारी के साथ ही औकिब इस ऑक्शन के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए।
नीलामी में औकिब को अपनी टीम में शामिल करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद ने जमकर बोली लगाई, जिससे कीमत 30 लाख से सीधे 8.40 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। अंत में दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे ऊंची बोली लगाकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लिया।
गेंद को दोनों तरफ स्विंग कराने की अपनी अनोखी क्षमता के लिए मशहूर औकिब, जम्मू-कश्मीर के सबसे लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। रणजी ट्रॉफी में उन्होंने प्रभावशाली 44 विकेट चटकाए, जिसने उन्हें देश के प्रमुख गेंदबाजों की सूची में शामिल कर दिया। इसके अलावा, उन्होंने दलीप ट्रॉफी के इतिहास में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया—लगातार चार गेंदों पर चार विकेट लेकर पहले गेंदबाज बनने का गौरव हासिल किया।
औकिब नबी डार का जन्म 4 नवंबर 1996 को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के शीरी गांव में हुआ था। घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 34 टी20 मैचों में 141 रन बनाने के साथ-साथ 43 विकेट लिए हैं, जिसमें दो बार चार विकेट हॉल भी शामिल है। उनका टी20 इकॉनमी रेट 7.74 रहा है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 36 मैचों में उन्होंने 870 रन जोड़े और 125 विकेट हासिल किए, जबकि लिस्ट ए के 29 मैचों में 351 रन और 42 विकेट उनके नाम हैं। इन शानदार आंकड़ों ने ही उन्हें आईपीएल ऑक्शन में इतनी बड़ी रकम दिलाई।
