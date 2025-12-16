IPL Auction 2026: अपने बेस प्राइज़ से 28 गुना ज्यादा प्राइज़ पर बिका जम्मू कश्मीर का यह तूफानी गेंदबाज, DC ने खरीदा

औकिब नबी डार का जन्म 4 नवंबर 1996 को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के शीरी गांव में हुआ था। घरेलू क्रिकेट में उनके प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने 34 टी20 मैचों में 141 रन बनाने के साथ-साथ 43 विकेट लिए हैं, जिसमें दो बार चार विकेट हॉल भी शामिल है। उनका टी20 इकॉनमी रेट 7.74 रहा है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 36 मैचों में उन्होंने 870 रन जोड़े और 125 विकेट हासिल किए, जबकि लिस्ट ए के 29 मैचों में 351 रन और 42 विकेट उनके नाम हैं। इन शानदार आंकड़ों ने ही उन्हें आईपीएल ऑक्शन में इतनी बड़ी रकम दिलाई।