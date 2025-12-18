इस टी20 लीग की ओपनिंग सेरेमनी हुई रद्द, सरकार की सलाह के बाद सुरक्षा कारणों से बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला

बांग्लादेश प्रीमियर लीग टी20 की ओपनिंग सेरेमनी का नजारा। (फाइल फोटो: एक्स@/BCBtigers)
BPL opening ceremony postpones: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने बताया है कि बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के चलते बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) की ओपनिंग सेरेमनी को रद्द करने का फैसला किया है। जबकि बोर्ड की गवर्निंग काउंसिल ने पहले घोषणा की थी कि टूर्नामेंट 26 दिसंबर को सिलहट में शुरू होगा, जिसके पहले 24 दिसंबर को ढाका में ओपनिंग सेरेमनी होनी थी। अमीनुल ने कहा कि नए नियुक्त खेल सलाहकार आसिफ नजरुल के साथ बैठक के बाद अब ओपनिंग सेरेमनी आयोजित करने की कोई योजना नहीं है।
क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार, सीनियर सरकारी अधिकारी ओपनिंग सेरेमनी को रीशेड्यूल करना चाहते थे और उन्होंने इसे मूल तारीख के चार दिन बाद आयोजित करने का प्रस्ताव दिया था। हालांकि, बोर्ड ने बताया कि इस स्टेज पर ऐसा बदलाव संभव नहीं होगा, क्योंकि इससे टूर्नामेंट के लिए विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। देश में राजनीतिक हलचल भी हाल के दिनों में तेज हो गई है, क्योंकि 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं।
अमीनुल ने एक कार्यक्रम में पत्रकारों से कहा कि हम ओपनिंग सेरेमनी नहीं करेंगे, क्योंकि देश के मौजूदा हालात और सुरक्षा यहां एक बड़ा फैक्टर है। हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि क्रिकेट मैच अच्छे से हों। इसलिए हम सभी तरफ ध्यान दे रहे हैं। लेकिन, इस समय हम क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं।
घोषणा के कुछ घंटों बाद बोर्ड की गवर्निंग काउंसिल ने भी इसी तरह की बात कही, जिसमें कहा गया कि ओपनिंग सेरेमनी को टालने का फैसला सरकार की सलाह के बाद लिया गया है। बीपीएल गवर्निंग काउंसिल ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि बड़े जमावड़ों पर बांग्लादेश सरकार की मौजूदा सलाह के अनुसार और संबंधित सभी लोगों की अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बोर्ड ने बड़े भीड़ वाले किसी भी प्री-इवेंट फंक्शन या ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन न करने का फैसला किया है।
इसमें आगे कहा गया कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग टी20 की गवर्निंग काउंसिल ने टूर्नामेंट के रोमांचक और प्रतिस्पर्धी 12वें एडिशन को आयोजित करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जो 26 दिसंबर 2025 को सिलहट में शुरू होने वाला है। जैसे-जैसे तैयारियां आगे बढ़ रही हैं, गवर्निंग काउंसिल खिलाड़ियों, दर्शकों, मैच अधिकारियों और प्रतियोगिता में शामिल सभी स्टेकहोल्डर्स के लिए एक सुरक्षित और अच्छी तरह से मैनेज्ड माहौल सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग