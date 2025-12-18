इस टी20 लीग की ओपनिंग सेरेमनी हुई रद्द, सरकार की सलाह के बाद सुरक्षा कारणों से बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला

BPL opening ceremony postpones: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम ने बताया है कि बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के चलते बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) की ओपनिंग सेरेमनी को रद्द करने का फैसला किया है। जबकि बोर्ड की गवर्निंग काउंसिल ने पहले घोषणा की थी कि टूर्नामेंट 26 दिसंबर को सिलहट में शुरू होगा, जिसके पहले 24 दिसंबर को ढाका में ओपनिंग सेरेमनी होनी थी। अमीनुल ने कहा कि नए नियुक्त खेल सलाहकार आसिफ नजरुल के साथ बैठक के बाद अब ओपनिंग सेरेमनी आयोजित करने की कोई योजना नहीं है।