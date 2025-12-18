18 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

IPL 2026 Auction में CSK से हो गई बड़ी चूक, आर अश्विन ने नीलामी में चेन्नई की रणनीति पर उठाए सवाल

R Ashwin on CSK strategy at IPL Auction: पूर्व भारतीय स्पिन ऑलराउंडर आर अश्विन ने आईपीएल 2026 के ऑक्‍शन में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स (CSK) की रणनीति पर सवाल उठाए हैं। उन्‍होंने कहा कि सीएसके ने कैमरून ग्रीन को खरीदने का एक बड़ा मौका गंवा दिया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Dec 18, 2025

R Ashwin on CSK strategy at IPL Auction

आईपीएल 2026 के ऑक्‍शन में हिस्‍सा लेते सीएसके के अधिकारी। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ashwinravi99)

R Ashwin on CSK strategy at IPL Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्‍शन में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स अपनी परंपरा को छोड़कर अलग ही रणनीति के साथ उतरी थी। उसने कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर जैसे युवा प्‍लेयर्स पर बड़ी रकम खर्च की। हालांकि वह कैमरून ग्रीन को खरीदने में सफल नहीं हो सकी। भारतीय पूर्व स्‍टार ऑलराउंडर आर अश्विन ने मिनी ऑक्‍शन में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रीन के लिए लगी जोरदार बोली पर अपनी राय दी है और कहा है कि सीएसके ने एक बड़ा मौका गंवा दिया, क्‍योंकि केकेआर ने आखिरकार ग्रीन को रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वह आईपीएल 2026 के ऑक्‍शन के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए।

25 करोड़ पार होते ही पीछे हटी सीएसके

आईपीएल 2026 की नीलामी में सबसे ज्‍यादा डिमांड वाले नामों में से एक ग्रीन के लिए केकेआर और सीएसके के बीच अपने बड़े बजट के कारण कड़ी टक्कर होने की उम्मीद थी। हालांकि दोनों फ्रेंचाइजी ने इस युवा ऑलराउंडर को पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब बोली 25 करोड़ रुपये से ज्‍यादा हो गई तो सीएसके पीछे हट गई।

'अगर केकेआर थोड़ा और सब्र रखती तो…'

अश्विन का मानना है कि केकेआर सीएसके पर ज्‍यादा दबाव डालने के लिए अपनी बोली को अलग तरह से लगा सकती थी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि अगर केकेआर थोड़ा और सब्र रखती, जैसे कुछ दूसरी फ्रेंचाइजी पंजाब ने बोली लगाने में समय लिया। अगर कोलकाता भी वैसे ही बोली लगाती तो मुझे लगता है कि सीएसके ग्रीन को बहुत पहले ही छोड़ चुकी होती। केकेआर को लगा कि चेन्‍नई ने ग्रीन पर बोली इसलिए लगाई, क्योंकि उन्हें ऐसा करना था।

सीएसके के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित होते ग्रीन

सीएसके के ग्रीन को नहीं खरीद पाने के बावजूद अश्विन ने एक खिलाड़ी के तौर पर ग्रीन की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ग्रीन सीएसके के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित होते, लेकिन उन्होंने एक मौका गंवा दिया। जो भी हो यह कीमत की बात नहीं है, ग्रीन एक जेनरेशनल टैलेंट है और यह केकेआर के लिए एक शानदार डील है।

चोट के चलते पिछली नीलामी में शामिल नहीं हुए थे ग्रीन

कैमरन ग्रीन अपनी तीसरी इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले वह मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने ऑफ-सीजन के दौरान लंबी चोट के कारण पिछले सीजन की नीलामी में हिस्‍सा नहीं लिया था।

Published on:

18 Dec 2025 08:53 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Auction में CSK से हो गई बड़ी चूक, आर अश्विन ने नीलामी में चेन्नई की रणनीति पर उठाए सवाल

