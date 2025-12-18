IPL 2026 Auction में CSK से हो गई बड़ी चूक, आर अश्विन ने नीलामी में चेन्नई की रणनीति पर उठाए सवाल

आईपीएल 2026 के ऑक्शन में हिस्सा लेते सीएसके के अधिकारी। (फोटो सोर्स: एक्स@/ashwinravi99)
R Ashwin on CSK strategy at IPL Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स अपनी परंपरा को छोड़कर अलग ही रणनीति के साथ उतरी थी। उसने कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर जैसे युवा प्लेयर्स पर बड़ी रकम खर्च की। हालांकि वह कैमरून ग्रीन को खरीदने में सफल नहीं हो सकी। भारतीय पूर्व स्टार ऑलराउंडर आर अश्विन ने मिनी ऑक्शन में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रीन के लिए लगी जोरदार बोली पर अपनी राय दी है और कहा है कि सीएसके ने एक बड़ा मौका गंवा दिया, क्योंकि केकेआर ने आखिरकार ग्रीन को रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वह आईपीएल 2026 के ऑक्शन के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए।
आईपीएल 2026 की नीलामी में सबसे ज्यादा डिमांड वाले नामों में से एक ग्रीन के लिए केकेआर और सीएसके के बीच अपने बड़े बजट के कारण कड़ी टक्कर होने की उम्मीद थी। हालांकि दोनों फ्रेंचाइजी ने इस युवा ऑलराउंडर को पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब बोली 25 करोड़ रुपये से ज्यादा हो गई तो सीएसके पीछे हट गई।
अश्विन का मानना है कि केकेआर सीएसके पर ज्यादा दबाव डालने के लिए अपनी बोली को अलग तरह से लगा सकती थी। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि अगर केकेआर थोड़ा और सब्र रखती, जैसे कुछ दूसरी फ्रेंचाइजी पंजाब ने बोली लगाने में समय लिया। अगर कोलकाता भी वैसे ही बोली लगाती तो मुझे लगता है कि सीएसके ग्रीन को बहुत पहले ही छोड़ चुकी होती। केकेआर को लगा कि चेन्नई ने ग्रीन पर बोली इसलिए लगाई, क्योंकि उन्हें ऐसा करना था।
सीएसके के ग्रीन को नहीं खरीद पाने के बावजूद अश्विन ने एक खिलाड़ी के तौर पर ग्रीन की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि ग्रीन सीएसके के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी साबित होते, लेकिन उन्होंने एक मौका गंवा दिया। जो भी हो यह कीमत की बात नहीं है, ग्रीन एक जेनरेशनल टैलेंट है और यह केकेआर के लिए एक शानदार डील है।
कैमरन ग्रीन अपनी तीसरी इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी में शामिल होने वाले हैं। इससे पहले वह मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेल चुके हैं। उन्होंने ऑफ-सीजन के दौरान लंबी चोट के कारण पिछले सीजन की नीलामी में हिस्सा नहीं लिया था।
