IPL 2026 Auction में CSK से हो गई बड़ी चूक, आर अश्विन ने नीलामी में चेन्नई की रणनीति पर उठाए सवाल

R Ashwin on CSK strategy at IPL Auction: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के ऑक्‍शन में चेन्‍नई सुपर किंग्‍स अपनी परंपरा को छोड़कर अलग ही रणनीति के साथ उतरी थी। उसने कार्तिक शर्मा और प्रशांत वीर जैसे युवा प्‍लेयर्स पर बड़ी रकम खर्च की। हालांकि वह कैमरून ग्रीन को खरीदने में सफल नहीं हो सकी। भारतीय पूर्व स्‍टार ऑलराउंडर आर अश्विन ने मिनी ऑक्‍शन में ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रीन के लिए लगी जोरदार बोली पर अपनी राय दी है और कहा है कि सीएसके ने एक बड़ा मौका गंवा दिया, क्‍योंकि केकेआर ने आखिरकार ग्रीन को रिकॉर्ड 25.20 करोड़ रुपये में खरीदा, जिससे वह आईपीएल 2026 के ऑक्‍शन के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए।