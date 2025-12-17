IND vs SA 4th T20: देरी से होगा चौथे टी20 मुक़ाबले का टॉस, सामने आई चौंकाने वाली वजह, अब इतने बजे शुरू होगा मैच

अंपायरों ने पहला निरीक्षण शाम 6:50 बजे किया, लेकिन कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम होने से टॉस टाल दिया गया। अब अगला निरीक्षण शाम 7:30 बजे होगा। कोहरे की मोटी चादर के चलते मैदान पर सफेद गेंद को देखना मुश्किल हो रहा है, जिससे हवाई शॉट्स पर फील्डर्स को खतरा हो सकता है। पिछले निरीक्षण के दौरान अंपायरों को भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर से चर्चा करते भी देखा गया।