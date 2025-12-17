17 दिसंबर 2025,

IND vs SA 4th T20: देरी से होगा चौथे टी20 मुक़ाबले का टॉस, सामने आई चौंकाने वाली वजह, अब इतने बजे शुरू होगा मैच

IND vs SA: टीम इंडिया की नजरें चौथे टी20 मुकाबले को जीत सीरीज पर कब्जा जमान पर होंगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका इस मुक़ाबले को जीत सीरीज में बराबरी करना चाहेगा। फिलहाल भारत 2-1 से आगे चल रहा है।

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 17, 2025

India vs South Africa 4th T20

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टी20 लखनऊ में खेला जा रहा है (Photo - EspnCricInfo)

India vs South Africa, 4th T20: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुक़ाबला खेला जा रहा है। लखनऊ के भारत रत्ना श्री अटल बिहारी बाजपई इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच के टॉस में घने कोहरे के चलते देरी हो रही है।

घने कोहरे के चलते टॉस में हो रही देरी

अंपायरों ने पहला निरीक्षण शाम 6:50 बजे किया, लेकिन कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम होने से टॉस टाल दिया गया। अब अगला निरीक्षण शाम 7:30 बजे होगा। कोहरे की मोटी चादर के चलते मैदान पर सफेद गेंद को देखना मुश्किल हो रहा है, जिससे हवाई शॉट्स पर फील्डर्स को खतरा हो सकता है। पिछले निरीक्षण के दौरान अंपायरों को भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर से चर्चा करते भी देखा गया।

टीम इंडिया की नजरें इस मुकाबले को जीत सीरीज पर कब्जा जमान पर होंगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका इस मुक़ाबले को जीत सीरीज में बराबरी करना चाहेगा। फिलहाल भारत 2-1 से आगे चल रहा है।

India vs South Africa T20 Series 2025

