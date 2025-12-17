ICC T20 Ranking: जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इस भारतीय खिलाड़ी ने हासिल की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग, पहली बार बना नंबर 1 टी20 गेंदबाज

वरुण के अलावा कोई अन्य गेंदबाज टॉप 10 में भी नहीं है। अफगानिस्तान के राशिद खान 694 रेटिंग अंक के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के अबरार अहमद 691 रेटिंग अंक के साथ चौथे स्थान पर हैं। इसके अलावा श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा 687 रेटिंग अंक के साथ पांचवें, इंग्लैंड के आदिल रशीद 686 रेटिंग अंक के साथ छठे, वेस्टइंडीज के अकील होसेन 675 रेटिंग अंक के साथ सातवें, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान 665 रेटिंग अंक के साथ आठवें, ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस 660 रेटिंग अंक के साथ नौवें और एडम जांपा 655 रेटिंग अंक के साथ दसवें स्थान पर हैं।