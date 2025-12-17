17 दिसंबर 2025,

क्रिकेट

ICC T20 Ranking: जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इस भारतीय खिलाड़ी ने हासिल की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग, पहली बार बना नंबर 1 टी20 गेंदबाज

जसप्रीत बुमराह ने 1 फरवरी 2017 को टी20 करियर की अपनी बेस्ट रेटिंग 783 हासिल की थी। वरुण ने इस रेटिंग को पीछे छोड़ दिया है। वरुण की कुल रेटिंग अब 818 हो गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 17, 2025

पाकिस्तान के खिलाफ विकेट लेने के बाद जश्न मनाते भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Varun Chakravarthy, ICC T20 Bowlers Ranking: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को टी20 गेंदबाजों की ताज़ा रैंकिंग जारी कर दी है। भारतीय करिश्माई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने इतिहास रच दिया है। वरुण 818 रेटिंग अंक के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं। इसी के साथ उन्होंने टी20 रैंकिंग में रेटिंग के मामले में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया है। वरुण टी20 में सर्वश्रेष्ठ रेटिंग वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं।

वरुण ने जसप्रीत बुमराह को इस मामले में पछाड़ा

जसप्रीत बुमराह ने 1 फरवरी 2017 को टी20 करियर की अपनी बेस्ट रेटिंग 783 हासिल की थी। वरुण ने इस रेटिंग को पीछे छोड़ दिया है। वरुण की कुल रेटिंग अब 818 हो गई है। वह टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर काबिज हैं। वरुण दूसरे स्थान पर मौजूद न्यूजीलैंड के जैकब डफी से 119 अंकों की बढ़त बनाए हुए हैं। जैकब के 699 रेटिंग अंक हैं।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं वरुण

यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ चल रही घरेलू टी20 सीरीज में वरुण की शानदार गेंदबाजी का नतीजा है। पहले तीन मैचों में उन्होंने कुल 6 विकेट चटकाए, जिसमें धरमशाला में खेले गए तीसरे मैच में 4 ओवर में मात्र 11 रन देकर 2 विकेट शामिल हैं। उनकी किफायती और प्रभावी गेंदबाजी ने भारत को सीरीज में 2-1 की बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

अन्य कोई भारतीय गेदबाज़ टॉप 10 में भी नहीं

वरुण के अलावा कोई अन्य गेंदबाज टॉप 10 में भी नहीं है। अफगानिस्तान के राशिद खान 694 रेटिंग अंक के साथ तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। वहीं पाकिस्तान के अबरार अहमद 691 रेटिंग अंक के साथ चौथे स्थान पर हैं। इसके अलावा श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा 687 रेटिंग अंक के साथ पांचवें, इंग्लैंड के आदिल रशीद 686 रेटिंग अंक के साथ छठे, वेस्टइंडीज के अकील होसेन 675 रेटिंग अंक के साथ सातवें, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान 665 रेटिंग अंक के साथ आठवें, ऑस्ट्रेलिया के नाथन एलिस 660 रेटिंग अंक के साथ नौवें और एडम जांपा 655 रेटिंग अंक के साथ दसवें स्थान पर हैं।

अर्शदीप सिंह ने लगाई छलांग

भारतीय गेंदबाजों में अक्षर पटेल 636 रेटिंग अंक के साथ 13वें स्थान पर हैं, जबकि अर्शदीप सिंह ने 4 स्थान की छलांग लगाते हुए 632 रेटिंग अंक के साथ 16वें पायदान पर जगह बनाई है। बल्लेबाजी रैंकिंग की बात करें तो भारतीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शीर्ष पर बने हुए हैं और पर्याप्त बढ़त बनाए रखे हैं।

इंग्लैंड के फिल साल्ट दूसरे तथा श्रीलंका के पाथुम निसांका तीसरे स्थान पर हैं। भारत के तिलक वर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में लगातार अच्छी पारियां खेलते हुए 2 स्थान की छलांग लगाई और चौथे पायदान पर पहुंच गए हैं। शीर्ष 10 में जोस बटलर पांचवें (एक स्थान का नुकसान), पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान छठे (एक स्थान का नुकसान), ट्रेविस हेड सातवें, ऑस्ट्रेलिया के मिशेल मार्श आठवें (एक स्थान की छलांग), न्यूजीलैंड के टिम सिफर्ट नौवें (दो स्थान की छलांग) और ऑस्ट्रेलिया के टिम डेविड दसवें स्थान पर हैं। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव अब शीर्ष 10 से बाहर हो गए हैं।

Published on:

17 Dec 2025 04:56 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / ICC T20 Ranking: जसप्रीत बुमराह को पछाड़कर इस भारतीय खिलाड़ी ने हासिल की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग, पहली बार बना नंबर 1 टी20 गेंदबाज

