IPL Auction 2026 में बिक तो गए वेंकटेश अय्यर, लेकिन 16 करोड़ से ज्यादा का हो गया नुकसान, जानें पूरी कहानी

IPL 2026 Auction Update: आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने मिनी ऑक्शन 2026 में बिड की शुरुआत वेंकटेश अय्यर के साथ की। आरसीबी ने इस खिलाड़ी पर पहली बोली लगाई और 7 करोड़ रुपये में उन्हें खरीद भी लिया। हालांकि, इस खरीद की वजह से वेंकटेश अय्यर को 16.75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आरसीबी ने पिछले सीजन फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर खिताब जीता था। यह 18 सालों में उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी थी।
वेंकटेश अय्यर की बेस प्राइस 2 करोड़ थी। आरसीबी ने उन्हें 7 करोड़ में खरीदा। अय्यर के लिए नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत एलएसजी ने 2 करोड़ से की थी। इसके बाद जीटी 2.20 करोड़ के साथ नीलामी में कूदी। दोनों के बीच चल रही रस्साकशी में आरसीबी ने 3 करोड़ के साथ एंट्री की। केकेआर और आरसीबी के बीच अय्यर के लिए कड़ी जंग देखने को मिली। केकेआर ने 6.80 करोड़ तक बोली लगाई। आरसीबी ने 7 करोड़ में बाजी जीत ली।
RCB के लिए यह खरीद शानदा रही लेकिन वेंकटेश अय्यर को 16.75 करोड़ का घाटा लग गया। पिछली नीलामी में केकेआर ने अय्यर को 23.75 करोड़ में खरीदा था। 30 साल के अय्यर 2021 से केकेआर से जुड़े हुए हैं। वह पहली बार आईपीएल में केकेआर के अलावा किसी दूसरी टीम की जर्सी में दिखेंगे। अय्यर ने 61 मैचों में 1 शतक और 12 अर्धशतक लगाते हुए 1,468 रन बनाए हैं और 3 विकेट लिए हैं।
केकेआर ने एक बार फिर से नीलामी में धमाका किया है। टीम ने कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ में खरीदा। ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रीन का बेस प्राइस 2 करोड़ था। आंद्रे रसेल को पावर कोच बनाने के बाद केकेआर को उनके जैसे ही तेज गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी की जरूरत थी। देखना होगा कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रीन केकेआर की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं।
26 साल के कैमरन ग्रीन आईपीएल में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। कुल 29 मैचों में ग्रीन ने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाते हुए 707 रन बनाए हैं। वहीं 16 विकेट हासिल किए हैं।
