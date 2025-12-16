16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL Auction 2026 में बिक तो गए वेंकटेश अय्यर, लेकिन 16 करोड़ से ज्यादा का हो गया नुकसान, जानें पूरी कहानी

IPL Auction 2026 News: वेंकटेश अय्यर को डिफेंडिंग चैंपियन ने 7 करोड़ में खरीदा। 30 साल के इस बल्लेबाज को मिनी ऑक्शन में 16.75 करोड़ का नुकसान हो गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 16, 2025

वेंकटेश अय्यर

वेंकटेश अय्यर (फोटो- IPL)

IPL 2026 Auction Update: आईपीएल की डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने मिनी ऑक्शन 2026 में बिड की शुरुआत वेंकटेश अय्यर के साथ की। आरसीबी ने इस खिलाड़ी पर पहली बोली लगाई और 7 करोड़ रुपये में उन्हें खरीद भी लिया। हालांकि, इस खरीद की वजह से वेंकटेश अय्यर को 16.75 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। आरसीबी ने पिछले सीजन फाइनल में पंजाब किंग्स को हराकर खिताब जीता था। यह 18 सालों में उनकी पहली आईपीएल ट्रॉफी थी।

LSG ने लगाई थी पहली बोली

वेंकटेश अय्यर की बेस प्राइस 2 करोड़ थी। आरसीबी ने उन्हें 7 करोड़ में खरीदा। अय्यर के लिए नीलामी प्रक्रिया की शुरुआत एलएसजी ने 2 करोड़ से की थी। इसके बाद जीटी 2.20 करोड़ के साथ नीलामी में कूदी। दोनों के बीच चल रही रस्साकशी में आरसीबी ने 3 करोड़ के साथ एंट्री की। केकेआर और आरसीबी के बीच अय्यर के लिए कड़ी जंग देखने को मिली। केकेआर ने 6.80 करोड़ तक बोली लगाई। आरसीबी ने 7 करोड़ में बाजी जीत ली।

RCB के लिए यह खरीद शानदा रही लेकिन वेंकटेश अय्यर को 16.75 करोड़ का घाटा लग गया। पिछली नीलामी में केकेआर ने अय्यर को 23.75 करोड़ में खरीदा था। 30 साल के अय्यर 2021 से केकेआर से जुड़े हुए हैं। वह पहली बार आईपीएल में केकेआर के अलावा किसी दूसरी टीम की जर्सी में दिखेंगे। अय्यर ने 61 मैचों में 1 शतक और 12 अर्धशतक लगाते हुए 1,468 रन बनाए हैं और 3 विकेट लिए हैं।

केकेआर ने एक बार फिर से नीलामी में धमाका किया है। टीम ने कैमरन ग्रीन को 25.20 करोड़ में खरीदा। ग्रीन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रीन का बेस प्राइस 2 करोड़ था। आंद्रे रसेल को पावर कोच बनाने के बाद केकेआर को उनके जैसे ही तेज गेंदबाजी और विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी की जरूरत थी। देखना होगा कि ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्रीन केकेआर की उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाते हैं।

26 साल के कैमरन ग्रीन आईपीएल में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के लिए खेल चुके हैं। कुल 29 मैचों में ग्रीन ने 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाते हुए 707 रन बनाए हैं। वहीं 16 विकेट हासिल किए हैं।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 Auction में मथीशा पथिराना पर जमकर लगी बोली, बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे श्रीलंकाई खिलाड़ी
क्रिकेट
matheesha Pathirana KKr IPL 2026 Update

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

आईपीएल नीलामी 2026

Updated on:

16 Dec 2025 06:28 pm

Published on:

16 Dec 2025 06:21 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL Auction 2026 में बिक तो गए वेंकटेश अय्यर, लेकिन 16 करोड़ से ज्यादा का हो गया नुकसान, जानें पूरी कहानी

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आईपीएल नीलामी 2026

मुस्तफिजुर रहमान के लिए KKR, CSK और DC के बीच लगीं 37 बिड, कीमत कर देगी हैरान

mustfizur rahman
क्रिकेट

IPL Auction 2026: 25.20 करोड़ का बिकने के बाद भी कैमरन ग्रीन को नहीं मिलेंगे पूरे पैसे, इतने करोड़ का होगा नुकसान, चौंकाने वाली है वजह

IPL 2026 Auction
क्रिकेट

CSK ने ढूंढा रविंद्र जड़ेजा का उत्तराधिकारी, जानें कौन हैं?

क्रिकेट

चेन्नई ने कार्तिक शर्मा के लिए खोला खजाना, IPL ऑक्शन में 14.20 करोड़ में खरीदा

Kartik Sharma
क्रिकेट

U19 एशिया कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, मलेशिया को 315 रन से धोया

IND U19 vs MLY U19
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.