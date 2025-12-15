15 दिसंबर 2025,

तीसरे टी20 के बाद BCCI का आया नया फरमान, एक झटके में खिलाड़ियों के प्लान पर फेर दिया पानी!

Vijay Hazare Trophy Schedule: भारत का घरेलू वनडे टूर्नामेंट 24 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है, जो इस बार सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा, क्योंकि बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Dec 15, 2025

gautam Gambhir

गौतम गंभीर

Vijay Hazare Trophy 2025-26 Update: साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज खत्म होने के बाद जो भारतीय खिलाड़ी छुट्टियों का प्लान कर रहे थे, उस पर अब पानी फिरने वाला है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले के बाद बीसीसीआई का खिलाड़ियों के लिए नया फरमान आ गया। अब टीम इंडिया के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल सभी खिलाड़ियों को विजय हजारे ट्रॉफी में खेलना होगा। बीसीसीआई ने आदेश दिया है कि अब यह ऑप्शनल नहीं है। बोर्ड ने साफ कर दिया है कि सभी खिलाड़ियों को कम से कम दो राउंड के मैच खेलने होंगे।

इसका मतलब यह है कि अब सिर्फ रोहित शर्मा और विराट कोहली ही नहीं, बल्कि जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल और हार्दिक पंड्या जैसे स्टार खिलाड़ियों को भी 24 दिसंबर से शुरू होने वाले घरेलू वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट में भाग लेना होगा। बीसीसीआई के एक बयान में कहा गया है कि विजय हजारे ट्रॉफी और भारत-न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज शुरू होने से पहले तक कुल 6 राउंड के मैच होंगे। अब खिलाड़ी और उनकी स्टेट एसोसिएशन को यह तय करना है कि वे किन दो राउंड में खेलेंगे।

न्यू चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले के बाद ही खिलाड़ियों को बता दिया गया था कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलना अब वैकल्पिक नहीं है। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बीसीसीआई में आने के बाद से ही टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लगातार घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को घरेलू मैदान पर करारी हार झेलनी पड़ी। उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम 30 साल बाद पहली बार क्लीन स्वीप हुई थी।

इसी को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई चाहता है कि जब भारतीय टीम कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल रही हो और लंबा गैप हो, तब खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लें। इससे घरेलू क्रिकेटर्स को भी अनुभव मिलेगा और टीम इंडिया के खिलाड़ी अपनी लय बरकरार रख पाएंगे।

श्रेयस अय्यर को मिलेगी राहत

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में चोटिल होने वाले श्रेयस अय्यर को BCCI के इस फरमान से राहत मिलेगी। अय्यर चोट की वजह से टीम इंडिया से भी बाहर चल रहे हैं और उनके आईपीएल के शुरुआत मैच में भी खेलने की उम्मीद बहुत कम लग रही है।

