तीसरे टी20 के बाद BCCI का आया नया फरमान, एक झटके में खिलाड़ियों के प्लान पर फेर दिया पानी!

न्यू चंडीगढ़ में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले के बाद ही खिलाड़ियों को बता दिया गया था कि विजय हजारे ट्रॉफी खेलना अब वैकल्पिक नहीं है। गौतम गंभीर और अजीत अगरकर के बीसीसीआई में आने के बाद से ही टीम इंडिया के खिलाड़ियों को लगातार घरेलू क्रिकेट खेलने के लिए कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम को घरेलू मैदान पर करारी हार झेलनी पड़ी। उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम 30 साल बाद पहली बार क्लीन स्वीप हुई थी।