चेन्नई ने ढूंढ लिया रविंद्र जड़ेजा का उत्तराधिकारी, जानें कौन हैं प्रशांत वीर जिस पर CSK ने 14.20 करोड़ किए खर्च

प्रशांत वीर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऑक्शन से पहले वह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि मैं चेन्नई में ही जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां एमएस धोनी है। अगर मैं धोनी की तरह 5 प्रतिशत भी खेल पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब प्रशांत वीर का यह ख्वाब पूरा हो गया है, क्योंकि चेन्नई में शामिल होने के बाद वह धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे।