चेन्नई ने ढूंढ लिया रविंद्र जड़ेजा का उत्तराधिकारी, जानें कौन हैं प्रशांत वीर जिस पर CSK ने 14.20 करोड़ किए खर्च

प्रशांत वीर को CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा (Photo-IANS)
Who is Prashant Veer: आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन की प्रक्रिया अबू धाबी में आयोजित की जा रही है। विदेशी खिलाड़ियों में से कैमरन ग्रीन को 25.2 करोड़ रुपये में केकेआर ने खरीदा। वहीं अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर प्रशांत वीर ने इतिहास रच दिया। सीएसके ने प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। इसी के साथ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी प्रशांत वीर बन गए हैं।
14.20 करोड़ रुपये खर्च कर सीएसके ने प्रशांत वीर को शामिल कर ऑलराउंडर रविंद्र जड़ेजा का उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है। ऑक्शन से पहले चेन्नई ने संजू सैमसन के बदले रविंद्र जड़ेजा को राजस्थान रॉयल्स ट्रेड कर दिया था।
प्रशांत वीर ने UPT20 और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन की बदौलत ही चेन्नई ने उन पर पैसों की बारिश की है। प्रशांत ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैचों में 169.19 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे।
UPT20 में प्रशांत वीर ने 10 मैचों में 320 रन बनाए थे। इसके अलावा 8 विकेट भी लिए थे। इस टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट 155.34 का रहा।
प्रशांत वीर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऑक्शन से पहले वह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि मैं चेन्नई में ही जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां एमएस धोनी है। अगर मैं धोनी की तरह 5 प्रतिशत भी खेल पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब प्रशांत वीर का यह ख्वाब पूरा हो गया है, क्योंकि चेन्नई में शामिल होने के बाद वह धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे।
प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले हैं। प्रशांत बाएं हाथ के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। प्रशांत ने इसी साल सहारनपुर से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। प्रशांत वीर स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अंडर-19 टीम में भी खेल चुके हैं।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
आईपीएल नीलामी 2026