क्रिकेट

चेन्नई ने ढूंढ लिया रविंद्र जड़ेजा का उत्तराधिकारी, जानें कौन हैं प्रशांत वीर जिस पर CSK ने 14.20 करोड़ किए खर्च

IPL Auction: प्रशांत वीर ने UPT20 और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन की बदौलत ही चेन्नई ने उन पर पैसों की बारिश की है।

भारत

image

Ashib Khan

Dec 16, 2025

प्रशांत वीर को CSK ने 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा (Photo-IANS)

Who is Prashant Veer: आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन की प्रक्रिया अबू धाबी में आयोजित की जा रही है। विदेशी खिलाड़ियों में से कैमरन ग्रीन को 25.2 करोड़ रुपये में केकेआर ने खरीदा। वहीं अनकैप्ड खिलाड़ी के तौर पर प्रशांत वीर ने इतिहास रच दिया। सीएसके ने प्रशांत वीर को 14.20 करोड़ रुपये में खरीदा है। इसी के साथ आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी प्रशांत वीर बन गए हैं।

CSK ने जड़ेजा का ढूंढा उत्तराधिकारी

14.20 करोड़ रुपये खर्च कर सीएसके ने प्रशांत वीर को शामिल कर ऑलराउंडर रविंद्र जड़ेजा का उत्तराधिकारी ढूंढ लिया है। ऑक्शन से पहले चेन्नई ने संजू सैमसन के बदले रविंद्र जड़ेजा को राजस्थान रॉयल्स ट्रेड कर दिया था।

शानदार प्रदर्शन का मिला इनाम

प्रशांत वीर ने UPT20 और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था। इसी प्रदर्शन की बदौलत ही चेन्नई ने उन पर पैसों की बारिश की है। प्रशांत ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 7 मैचों में 169.19 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे। 

UPT20 में प्रशांत वीर ने 10 मैचों में 320 रन बनाए थे। इसके अलावा 8 विकेट भी लिए थे। इस टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट 155.34 का रहा। 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

प्रशांत वीर का सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ऑक्शन से पहले वह कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि मैं चेन्नई में ही जाना चाहता हूं, क्योंकि वहां एमएस धोनी है। अगर मैं धोनी की तरह 5 प्रतिशत भी खेल पाया तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अब प्रशांत वीर का यह ख्वाब पूरा हो गया है, क्योंकि चेन्नई में शामिल होने के बाद वह धोनी के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करेंगे। 

कौन हैं प्रशांत वीर

प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश के अमेठी के रहने वाले हैं। प्रशांत बाएं हाथ के स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। प्रशांत ने इसी साल सहारनपुर से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है। प्रशांत वीर स्कूल फेडरेशन ऑफ इंडिया की अंडर-19 टीम में भी खेल चुके हैं।

IPL 2026 Auction में इंग्लिश खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा भाव, बोली के लिए तरसे ये दिग्गज
क्रिकेट
liam livingstone and johny bairstow

आईपीएल नीलामी 2026

16 Dec 2025 06:09 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / चेन्नई ने ढूंढ लिया रविंद्र जड़ेजा का उत्तराधिकारी, जानें कौन हैं प्रशांत वीर जिस पर CSK ने 14.20 करोड़ किए खर्च

आईपीएल नीलामी 2026

डिफेंडिंग चैंपियन RCB ने वेंकटेश अय्यर को खरीदा, लेकिन हुआ बड़ा नुकसान

वेंकटेश अय्यर
क्रिकेट

IPL Auction 2026: 25.20 करोड़ का बिकने के बाद भी कैमरन ग्रीन को नहीं मिलेंगे पूरे पैसे, इतने करोड़ का होगा नुकसान, चौंकाने वाली है वजह

IPL 2026 Auction
क्रिकेट

चेन्नई ने कार्तिक शर्मा के लिए खोला खजाना, IPL ऑक्शन में 14.20 करोड़ में खरीदा

Kartik Sharma
क्रिकेट

U19 एशिया कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, मलेशिया को 315 रन से धोया

IND U19 vs MLY U19
क्रिकेट

चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑक्शन में किया सबको हैरान, 2 अनकैप्ड खिलाड़ियों पर खर्च किए दिए आधे से ज्यादा पैसे

Prashant veer
क्रिकेट
