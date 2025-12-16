IPL 2026 Auction में इंग्लिश खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा भाव, बोली के लिए तरसे ये दिग्गज

लियाम लिविंगस्टन और जॉनी बेयरस्टो दोनों ही बल्लेबाजी में अपने ताबड़तोड़ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लिविंगस्टन का आईपीएल करियर काफी अच्छा रहा है। उन्होंने आईपीएल की 47 पारियों में 158.76 की स्ट्राइक रेट से 1051 रन बनाए हैं। इसके अलावा लिविंगस्टन गेंदबाजी में भी 2-3 ओवर स्पिन के दे सकते हैं। पिछले सीजन वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ थे, RCB ने उन्हें 8.75 करो़ड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। वहीं जॉनी बेयरस्टो भी आईपीएल में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। बेयरस्टो आईपीएल के 52 मैचों में 146.07 की स्ट्राइक रेट और 34.88 की औसत से 1674 रन बना चुके हैं। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस ने इन्हें विल जेक्स के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया था।