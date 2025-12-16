IPL 2026 Auction में इंग्लिश खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा भाव, बोली के लिए तरसे ये दिग्गज

लियम लिविंगस्टन और जॉनी बेयरस्टो (फोटो- iplt20.com)
IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए अबू धाबी में ऑक्शन शुरू हो गया है। इसमें कई खिलाड़ी इस बार अनसोल्ड रहे, तो कईयों पर बड़ी बोलियां लगाई गई। एक ओर जहां ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन 25.20 करोड़ रुपए में बिके, वहीं दूसरी ओर इन चार इंग्लिश खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिल पाया। लियाम लिविंगस्टन, जॉनी बेयरस्टो, जेमी स्मिथ और गस एटकिंसन को अब तक कोई खरीदार नहीं मिल पाया और ये सभी अब तक के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे।
लियाम लिविंगस्टन और जॉनी बेयरस्टो दोनों ही बल्लेबाजी में अपने ताबड़तोड़ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लिविंगस्टन का आईपीएल करियर काफी अच्छा रहा है। उन्होंने आईपीएल की 47 पारियों में 158.76 की स्ट्राइक रेट से 1051 रन बनाए हैं। इसके अलावा लिविंगस्टन गेंदबाजी में भी 2-3 ओवर स्पिन के दे सकते हैं। पिछले सीजन वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ थे, RCB ने उन्हें 8.75 करो़ड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। वहीं जॉनी बेयरस्टो भी आईपीएल में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। बेयरस्टो आईपीएल के 52 मैचों में 146.07 की स्ट्राइक रेट और 34.88 की औसत से 1674 रन बना चुके हैं। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस ने इन्हें विल जेक्स के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया था।
विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन भी दो ऐसे इंग्लिश नाम हैं, जिन्हें इस सीजन में कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि दोनों ही खिलाड़ियों ने अभी तक आईपीएल का कोई भी मैच नहीं खेला है और इस बार भी दोनों ही अनसोल्ड रहे। दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। एटकिंसन ने 4 इंटरनेशनल टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 6 विकेट हैं। वहीं स्मिथ ने 5 मैचों में 194.02 की स्ट्राइक रेट से 130 रन बनाए हैं।
