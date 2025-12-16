16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IPL 2026 Auction में इंग्लिश खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा भाव, बोली के लिए तरसे ये दिग्गज

IPL 2026 Auction: आईपीएल 2026 के ऑक्शन में इंग्लिश खिलाड़ियों पर बहुत कम टीमें निवेश कर रही हैं। अब तक के ऑक्शन में चार बड़े इंग्लिश नाम अनसोल्ड रहे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 16, 2025

liam livingstone and johny bairstow

लियम लिविंगस्टन और जॉनी बेयरस्टो (फोटो- iplt20.com)

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए अबू धाबी में ऑक्शन शुरू हो गया है। इसमें कई खिलाड़ी इस बार अनसोल्ड रहे, तो कईयों पर बड़ी बोलियां लगाई गई। एक ओर जहां ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन 25.20 करोड़ रुपए में बिके, वहीं दूसरी ओर इन चार इंग्लिश खिलाड़ियों को कोई खरीदार नहीं मिल पाया। लियाम लिविंगस्टन, जॉनी बेयरस्टो, जेमी स्मिथ और गस एटकिंसन को अब तक कोई खरीदार नहीं मिल पाया और ये सभी अब तक के ऑक्शन में अनसोल्ड रहे।

लिविंगस्टन और बेयरस्टो रहे हैं आईपीएल में असरदार

लियाम लिविंगस्टन और जॉनी बेयरस्टो दोनों ही बल्लेबाजी में अपने ताबड़तोड़ अंदाज के लिए जाने जाते हैं। लिविंगस्टन का आईपीएल करियर काफी अच्छा रहा है। उन्होंने आईपीएल की 47 पारियों में 158.76 की स्ट्राइक रेट से 1051 रन बनाए हैं। इसके अलावा लिविंगस्टन गेंदबाजी में भी 2-3 ओवर स्पिन के दे सकते हैं। पिछले सीजन वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ थे, RCB ने उन्हें 8.75 करो़ड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया था। वहीं जॉनी बेयरस्टो भी आईपीएल में अपना जलवा बिखेर चुके हैं। बेयरस्टो आईपीएल के 52 मैचों में 146.07 की स्ट्राइक रेट और 34.88 की औसत से 1674 रन बना चुके हैं। पिछले सीजन में मुंबई इंडियंस ने इन्हें विल जेक्स के रिप्लेसमेंट के रूप में टीम में शामिल किया था।

ये दो इंग्लिश खिलाड़ी भी नहीं बिके

विकेटकीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ और तेज गेंदबाज गस एटकिंसन भी दो ऐसे इंग्लिश नाम हैं, जिन्हें इस सीजन में कोई खरीदार नहीं मिला। हालांकि दोनों ही खिलाड़ियों ने अभी तक आईपीएल का कोई भी मैच नहीं खेला है और इस बार भी दोनों ही अनसोल्ड रहे। दोनों खिलाड़ी इंग्लैंड की टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। एटकिंसन ने 4 इंटरनेशनल टी20 मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 6 विकेट हैं। वहीं स्मिथ ने 5 मैचों में 194.02 की स्ट्राइक रेट से 130 रन बनाए हैं।

ये भी पढ़ें

IPL 2026 Auction: ग्रीन-पथिराना की लगी लॉटरी तो एक बोली के लिए तरसे ये खिलाड़ी, देखें अनसोल्ड लिस्ट
क्रिकेट
ipl unsold players

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

Published on:

16 Dec 2025 05:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Auction में इंग्लिश खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा भाव, बोली के लिए तरसे ये दिग्गज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

आईपीएल नीलामी 2026

डिफेंडिंग चैंपियन RCB ने वेंकटेश अय्यर को खरीदा, लेकिन हुआ बड़ा नुकसान

वेंकटेश अय्यर
क्रिकेट

IPL Auction 2026: 25.20 करोड़ का बिकने के बाद भी कैमरन ग्रीन को नहीं मिलेंगे पूरे पैसे, इतने करोड़ का होगा नुकसान, चौंकाने वाली है वजह

IPL 2026 Auction
क्रिकेट

CSK ने ढूंढा रविंद्र जड़ेजा का उत्तराधिकारी, जानें कौन हैं?

क्रिकेट

चेन्नई ने कार्तिक शर्मा के लिए खोला खजाना, IPL ऑक्शन में 14.20 करोड़ में खरीदा

Kartik Sharma
क्रिकेट

U19 एशिया कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, मलेशिया को 315 रन से धोया

IND U19 vs MLY U19
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.