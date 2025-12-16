IPL 2026 Auction: ग्रीन-पथिराना की लगी लॉटरी तो एक बोली के लिए तरसे ये खिलाड़ी, देखें अनसोल्ड लिस्ट

रचिन रवींद्र और जेराल्ड कोएत्ज़ी (फोटो- iplt20.com)
IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का ऑक्शन शुरू हो चुका है। इसमें कई खिलाड़ियो ने अच्छा पैसा बनाया हैं। लेकिन ऐसे भी कई नाम हैं, जिन्हें अब तक कोई खरीदार नहीं मिला। एक ओर जहां कैमरन ग्रीन और वेंकटेश अय्यर ने टीमों के बैंक खाली किए, वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे जिनमें किसी भी टीम ने कोई रुचि नहीं दिखाई। आइए जानते हैं ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें इस सीजन में कोई भी खरीदार नहीं मिला।
|क्रम
|खिलाड़ी का नाम
|बेस प्राइस (₹ करोड़)
|स्थिति
|1
|राहुल चाहर
|1.00
|अनसोल्ड
|2
|फज़लहक़ फारूकी
|1.00
|अनसोल्ड
|3
|स्पेंसर जॉनसन
|1.50
|अनसोल्ड
|4
|जेराल्ड कोएत्ज़ी
|2.00
|अनसोल्ड
|5
|शिवम मावी
|0.75
|अनसोल्ड
|6
|आकाश दीप
|1.00
|अनसोल्ड
|7
|मैट हेनरी
|2.00
|अनसोल्ड
|8
|जेमी स्मिथ
|2.00
|अनसोल्ड
|9
|जॉनी बेयरस्टो
|1.00
|अनसोल्ड
|10
|रहमानुल्लाह गुरबाज़
|1.50
|अनसोल्ड
|11
|श्रीकर भरत
|0.75
|अनसोल्ड
|12
|दीपक हुड्डा
|0.75
|अनसोल्ड
|13
|वियान मुल्डर
|1.00
|अनसोल्ड
|14
|लियम लिविंगस्टोन
|2.00
|अनसोल्ड
|15
|रचिन रवींद्र
|2.00
|अनसोल्ड
|16
|गस एटकिंसन
|2.00
|अनसोल्ड
|17
|सरफराज़ खान
|0.75
|अनसोल्ड
|18
|डेवोन कॉनवे
|2.00
|अनसोल्ड
|19
|पृथ्वी शॉ
|0.75
|अनसोल्ड
|20
|जैक फ्रेज़र-मैकगर्क
|2.00
|अनसोल्ड
