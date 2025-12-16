IPL 2026 Auction: ग्रीन-पथिराना की लगी लॉटरी तो एक बोली के लिए तरसे ये खिलाड़ी, देखें अनसोल्ड लिस्ट

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का ऑक्शन शुरू हो चुका है। इसमें कई खिलाड़ियो ने अच्छा पैसा बनाया हैं। लेकिन ऐसे भी कई नाम हैं, जिन्हें अब तक कोई खरीदार नहीं मिला। एक ओर जहां कैमरन ग्रीन और वेंकटेश अय्यर ने टीमों के बैंक खाली किए, वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे जिनमें किसी भी टीम ने कोई रुचि नहीं दिखाई। आइए जानते हैं ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें इस सीजन में कोई भी खरीदार नहीं मिला।