IPL 2026 Auction: ग्रीन-पथिराना की लगी लॉटरी तो एक बोली के लिए तरसे ये खिलाड़ी, देखें अनसोल्ड लिस्ट

IPL 2026 Auction: आईपीएल के इस बार के ऑक्शन में जहां कुछ खिलाड़ियों ने कई टीमों का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे जो बिक नहीं सके।

भारत

image

Madhur Milan Rao

Dec 16, 2025

ipl unsold players

रचिन रवींद्र और जेराल्ड कोएत्ज़ी (फोटो- iplt20.com)

IPL 2026 Auction: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का ऑक्शन शुरू हो चुका है। इसमें कई खिलाड़ियो ने अच्छा पैसा बनाया हैं। लेकिन ऐसे भी कई नाम हैं, जिन्हें अब तक कोई खरीदार नहीं मिला। एक ओर जहां कैमरन ग्रीन और वेंकटेश अय्यर ने टीमों के बैंक खाली किए, वहीं कुछ ऐसे भी खिलाड़ी रहे जिनमें किसी भी टीम ने कोई रुचि नहीं दिखाई। आइए जानते हैं ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में जिन्हें इस सीजन में कोई भी खरीदार नहीं मिला।

ये खिलाड़ी रहे अनसोल्ड

क्रमखिलाड़ी का नामबेस प्राइस (₹ करोड़)स्थिति
1राहुल चाहर1.00अनसोल्ड
2फज़लहक़ फारूकी1.00अनसोल्ड
3स्पेंसर जॉनसन1.50अनसोल्ड
4जेराल्ड कोएत्ज़ी2.00अनसोल्ड
5शिवम मावी0.75अनसोल्ड
6आकाश दीप1.00अनसोल्ड
7मैट हेनरी2.00अनसोल्ड
8जेमी स्मिथ2.00अनसोल्ड
9जॉनी बेयरस्टो1.00अनसोल्ड
10रहमानुल्लाह गुरबाज़1.50अनसोल्ड
11श्रीकर भरत0.75अनसोल्ड
12दीपक हुड्डा0.75अनसोल्ड
13वियान मुल्डर1.00अनसोल्ड
14लियम लिविंगस्टोन2.00अनसोल्ड
15रचिन रवींद्र2.00अनसोल्ड
16गस एटकिंसन2.00अनसोल्ड
17सरफराज़ खान0.75अनसोल्ड
18डेवोन कॉनवे2.00अनसोल्ड
19पृथ्वी शॉ0.75अनसोल्ड
20जैक फ्रेज़र-मैकगर्क2.00अनसोल्ड

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

Published on:

16 Dec 2025 04:27 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL 2026 Auction: ग्रीन-पथिराना की लगी लॉटरी तो एक बोली के लिए तरसे ये खिलाड़ी, देखें अनसोल्ड लिस्ट

