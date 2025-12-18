IPL 2026 में प्लेइंग-11 से बाहर रहेंगे एमएस धोनी! हैरान करने वाली है वजह

एमएस धोनी, क्रिकेटर, चेन्नई सुपर किंग्स (फोटो सोर्स: @/ChennaiIPL)
MS Dhoni, Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का ऑक्शन मंगलवार को संपन्न हुआ। इस ऑक्शन में सभी टीमों ने अपनी-अपनी स्क्वॉड बनाकर भविष्य की तैयारियां स्पष्ट कर दी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी इस बार की अपनी अप्रोच को हर सीजन से अलग रखा है और एक नई रणनीति के साथ ऑक्शन में भाग लिया। चेन्नई की टीम अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार टीम ने युवाओं पर निवेश किया। इसी ऑक्शन में चेन्नई ने 14.20 करोड़ में विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को खरीदा। इसके साथ ही टीम में अब महेन्द्र सिंह धोनी सहित चार विकेटकीपर-बल्लेबाज हो गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या धोनी अपने आखिरी आईपीएल सीजन में प्लेइंग 11 से बाहर सिर्फ एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे?
चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व खिलाड़ी रॉबिन उथप्पा के अनुसार यह धोनी का आखिरी आईपीएल सीजन होने वाला है। पिछले दो सीजन से 44 वर्षीय महेन्द्र सिंह धोनी घुटने की परेशानी के साथ खेल रहे हैं। कई बार वह दर्द में भी नजर आए। बल्लेबाजी के लिए भी धोनी अक्सर आखिरी के 1-2 ओवर में ही आते थे। कई बार तो वह 8वें नंबर पर भी खेलने आए। बल्लेबाजी और कीपिंग के दौरान कई बार वह घुटने को लेकर परेशानी में दिखे।
अब चेन्नई की टीम में चार विकेटकीपर बल्लेबाजों का होना इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि अपने आखिरी सीजन में धोनी सिर्फ एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेले। चेन्नई ने पिछले सीजन विकेटकीपर बल्लेबाज उर्विल पटेल को अपनी स्क्वॉड में शामिल किया था। इसके बाद संजू सैमसन के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को रिप्रजेंट कर चुके विकेटकीपर को राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया। अब इस ऑक्शन में 14.20 करोड़ में विकेटकीपर बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को खरीदा। चेन्नई सुपर किंग्स धोनी के बाद फ्रेंचाइजी के भविष्य को देख रही है और इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सीजन में धोनी प्लेइंग इलेवन से बाहर रहकर सिर्फ एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में दिखाई दें।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
आईपीएल नीलामी 2026