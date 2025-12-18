IPL 2026 में प्लेइंग-11 से बाहर रहेंगे एमएस धोनी! हैरान करने वाली है वजह

MS Dhoni, Indian Premier League 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 का ऑक्शन मंगलवार को संपन्न हुआ। इस ऑक्शन में सभी टीमों ने अपनी-अपनी स्क्वॉड बनाकर भविष्य की तैयारियां स्पष्ट कर दी हैं। चेन्नई सुपर किंग्स ने भी इस बार की अपनी अप्रोच को हर सीजन से अलग रखा है और एक नई रणनीति के साथ ऑक्शन में भाग लिया। चेन्नई की टीम अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में शामिल करने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार टीम ने युवाओं पर निवेश किया। इसी ऑक्शन में चेन्नई ने 14.20 करोड़ में विकेटकीपर-बल्लेबाज कार्तिक शर्मा को खरीदा। इसके साथ ही टीम में अब महेन्द्र सिंह धोनी सहित चार विकेटकीपर-बल्लेबाज हो गए हैं। अब सवाल यह है कि क्या धोनी अपने आखिरी आईपीएल सीजन में प्लेइंग 11 से बाहर सिर्फ एक इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेलेंगे?