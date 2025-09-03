Coffee For Scrubbing: गर्दन और कोहनी का कालापन हटाएं मिनटों में, बस कॉफी में मिलाएं ये दो इंग्रेडिएंट्स

Coffee For Scrubbing: खूबसूरत और हेल्दी स्किन हर किसी की चाहत होती है। ऐसे में सभी लोग अपने चेहरे को ग्लोइंग और स्मूथ रखने के लिए अच्छी तरह केयर करते हैं। लेकिन आजकल की वर्किंग लाइफस्टाइल, धूल, प्रदूषण और स्ट्रेस की वजह से त्वचा की केयर सही तरीके से न करने पर डेड स्किन सेल्स जमने लगते हैं। इससे चेहरा फीका, रूखा और बेजान दिखाई देने लगता है।वहीं, इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग मार्केट में मिलने वाले ढेरों स्क्रब और ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स कई बार स्किन को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ऐसे में घर पर कॉफी से बने नैचुरल स्क्रब सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प होते हैं।इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और त्वचा को फ्रेश ग्लो देते हैं। अगर आप इसमें सिर्फ दो और चीजें मिला लें, तो यह स्क्रब आपकी स्किन से मिनटों में डेड सेल्स हटाकर नेचुरल चमक लौटा देगा।