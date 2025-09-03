Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ब्यूटी टिप्स

Coffee For Scrubbing: गर्दन और कोहनी का कालापन हटाएं मिनटों में, बस कॉफी में मिलाएं ये दो इंग्रेडिएंट्स

Coffee For Scrubbing: आजकल की वर्किंग लाइफस्टाइल, धूल, प्रदूषण और स्ट्रेस की वजह से त्वचा की केयर सही तरीके से न करने पर डेड स्किन सेल्स जमने लगते हैं। इससे चेहरा फीका, रूखा और बेजान दिखाई देने लगता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 03, 2025

Coffee honey coconut oil body scrub benefits for skin,
Tips for Remove darkness from neck and elbows|फोटो सोर्स – Gemini@ai

Coffee For Scrubbing: खूबसूरत और हेल्दी स्किन हर किसी की चाहत होती है। ऐसे में सभी लोग अपने चेहरे को ग्लोइंग और स्मूथ रखने के लिए अच्छी तरह केयर करते हैं। लेकिन आजकल की वर्किंग लाइफस्टाइल, धूल, प्रदूषण और स्ट्रेस की वजह से त्वचा की केयर सही तरीके से न करने पर डेड स्किन सेल्स जमने लगते हैं। इससे चेहरा फीका, रूखा और बेजान दिखाई देने लगता है।वहीं, इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग मार्केट में मिलने वाले ढेरों स्क्रब और ट्रीटमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनमें मौजूद केमिकल्स कई बार स्किन को नुकसान भी पहुंचा देते हैं। ऐसे में घर पर कॉफी से बने नैचुरल स्क्रब सबसे सुरक्षित और असरदार विकल्प होते हैं।इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और कैफीन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और त्वचा को फ्रेश ग्लो देते हैं। अगर आप इसमें सिर्फ दो और चीजें मिला लें, तो यह स्क्रब आपकी स्किन से मिनटों में डेड सेल्स हटाकर नेचुरल चमक लौटा देगा।

Coffee For Body: कॉफी स्क्रब बनाने के लिए जरूरी सामग्री

  • 2 चम्मच कॉफी पाउडर
  • 1 चम्मच शहद
  • 1 चम्मच नारियल तेल

ये भी पढ़ें

Anti Aging Juice: बढ़ती उम्र में भी ग्लोइंग स्किन चाहिए? डाइट में शामिल करें ये एंटी-एजिंग जूस
ब्यूटी टिप्स
एंटी-एजिंग जूस, juice , anti againg juice, Healthy juices for glowing skin,

Coffee For Skincare: बनाने और लगाने का तरीका

  • एक साफ बाउल में कॉफी पाउडर लें।
  • इसमें शहद और नारियल तेल डालकर अच्छे से मिक्स करें।
  • इस मिक्सचर को चेहरे और गर्दन पर हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए मसाज करें।
  • करीब 5 मिनट तक मसाज करने के बाद इसे हल्के गुनगुने पानी से धो लें।

फायदे (Coffee Scrubbing Benefits)

  • कॉफी के ग्रेन्यूल्स त्वचा को गहराई से साफ करके डेड सेल्स हटाते हैं।
  • शहद स्किन को मॉइस्चराइज और सॉफ्ट बनाता है।
  • नारियल तेल स्किन को पोषण देकर उसे चमकदार और हेल्दी बनाता है।
  • कैफीन स्किन में ब्लड फ्लो बढ़ाकर नैचुरल पिंकनेस लाता है।

इस्तेमाल के टिप्स (Skincare tips)

  • इस स्क्रब को हफ्ते में सिर्फ 1–2 बार ही लगाएं।
  • स्क्रब करते समय बहुत ज्यादा रगड़ें नहीं, वरना स्किन पर रैशेज हो सकते हैं।
  • अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है, तो नारियल तेल की जगह गुलाबजल मिला सकते हैं।

ये भी पढ़ें

बिना मॉइस्चराइजर के दमकती त्वचा? जानिए Kriti Sanon की 7-स्टेप सुबह की स्किनकेयर
ब्यूटी टिप्स
Kriti sanon skincare routine फोटो सोर्स – Instagram

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

03 Sept 2025 01:06 pm

Published on:

03 Sept 2025 12:56 pm

Hindi News / Lifestyle News / Beauty Tips / Coffee For Scrubbing: गर्दन और कोहनी का कालापन हटाएं मिनटों में, बस कॉफी में मिलाएं ये दो इंग्रेडिएंट्स

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट