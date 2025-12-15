15 दिसंबर 2025,

Patrika Special News

अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ क्यों है पठान से अलग?

Dhurandhar vs Pathaan: इन दिनों रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना की धुरंधर फिल्म चर्चा में है। ठीक ऐसे ही 2023 में आई शाहरुख खान और जॉन अब्राहम की पठान भी चर्चाओं में थी। दोनों ही फिल्मों में एक्शन, वॉयलंस और देशभक्ति दिखाई गई है। मगर फिर भी दोनों फिल्में अलग हैं। आइये आज दोनों फिल्मों की एक तुलनात्मक समीक्षा करते हैं।

4 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 15, 2025

Dhurandhar vs Pathaan

'धुरंधर' बनाम 'पठान': एक तुलनात्मक समीक्षा। (फोटो सोर्स: IMDb)

Dhurandhar vs Pathaan: इन दिनों देश में एक मुद्दा जोर पकड़ा हुआ है और वो है 'धुरंधर'। जी हां, आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल कर ही रही है, लेकिन अब ये राजनितिक गलियारों में भी बहस का मुद्दा बन गई है। एक तरफ जहां दर्शक 'धुरंधर' पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ इसे मात्र ‘प्रोपेगेंडा’, ‘नेशनलिज्म’ और ‘एंटी-पाकिस्तान नैरेटिव’ बता रहे हैं। हालांकि, इसके किरदार और घटनाएं असल किरदारों और घटनाओं से प्रेरित हैं। फिर चाहे वो अक्षय खन्ना का रहमान डकैत का किरदार हो या फिर डेनिश पंडोर का उजैर बलोच का किरदार। ऐसे ही 2023 में एक फिल्म आयी थी 'पठान' जिसमें शाहरुख खान ने एक अंदर कवर एजेंट का किरदार निभाया था। उस दौरान इस फिल्म को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला था, वहीं इस पर कई विवाद भी हुए थे, जिनके चलते फिल्म के कुछ सीन्स को हटाना भी पड़ा था। तो आईये आज धुरंधर और पठान का एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। और जानते हैं कि कौन सी फिल्म किस पर भारी है?

'पठान' और 'धुरंधर' का जॉनर

आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर' सत्य घटनाओं पर आधारित एक गैंगस्टर क्राइम ड्रामा फिल्म है, जिसमें पाकिस्तान एक कुख्यात ल्यारी इलाके और उसकी कहानी को दिखाया गया है। धुरंधर को एक रियलिस्टिक टोन दी गई है। वहीं, सिद्धार्थ आनंद की पठान एक हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर फिल्म है जिसको स्टाइलिश ट्रीटमेंट के साथ परोसा गया है।

कहानी और स्क्रीनप्ले

साल 2023 में आई 'पठान' एक स्पाई थिलर एक्शन फिल्म है, जिसकी कहानी एक एक्स-अंडर कवर एजेंट, पठान (शाहरुख खान) पर केंद्रित है। पठान जो एक बड़े आतंकी हमले को लिए लौटता है। और उसके सामने खड़ा है एक एक्स रॉ एजेंट, जिम (जॉन अब्राहम), जो अपना बदला लेने के लिए एक खतरनाक ग्रुप बनाता है और इसमें उसका साथ देती है ISI एजेंट रुबाई (दीपिका पादुकोण) ये तीनों मिलकर फिल्म को एक रोमांचक स्पाई थ्रिलर बनाते हैं। जबकि 'धुरंधर' की कहानी सत्य घटनाओं पर आधरित है. इसमें 26/11 मुंबई अटैक, पाकिस्तानी डॉन रहमान डकैत, उजैर बलोच, असलम चौधरी, इलियास कश्मीरी जैसे असल जिंदगी के किरदारों को दिखाया गया है, जिनके सामने खड़ा है हमजा अली मझारी (रणवीर सिंह)। फिल्म एक स्पाई की कहानी है जो देश के दुश्मनों से देश पर हुए आतंकी हमलों का बदला लेता है। देखा जाए तो पठान की कहानी काल्पनिकता से भरपूर है, वहीं, धुरंधर असलियत के पात्रों की कहानी कह रही है।

हमजा अली मझारी/पठान

धुरंधर में एक नहीं कई मुख्य किरदार हैं, चाहे वो रणवीर सिंह का जासूसी किरदार हमजा अली मझारी हो, अक्षय खन्ना का रहमान डकैत हो अर्जुन रामपाल का इलियास कश्मीरी हो या फिर संजय दत्त का एसपी असलम चौधरी हो की भूमिका हो। धुरंधर में हर किरदार हीरो है, यहां हीरो नाच नहीं रहा है, वो कहानी कह रहा है। जबकि 'पठान' में पठान (शाहरुख खान) और रुबाई (दीपिका पादुकोण) और जिम (जॉन अब्राहम) एक अपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आमने-सामने खड़े हैं, जो इसे हाई-ऑक्टेन स्पाई थ्रिलर बनाते हैं।

एक्शन सीन्स

धुरंधदर में मार-धाड़ है, खून-खराबा है जो आपको विचलित कर सकता है। वहीं, पठान के फाइट सीन्स पर बहुत पैसा खर्च किया गया। इसके फाइट सीन्स हॉलीवुड फिल्मों लगते हैं. इसमें हवाई फाइट है लोग हवा में उड़ रहे हैं और एक-दूसरे पर वार कर रहे हैं. इसमें VFX का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। जबकि इसके उलट मगर धुरंधदर के फाइट सीन्स ग्राउंडेड और रियलस्टिक हैं।

खलनायक

पठान का खलनायक जिम (जॉन अब्राहम) जो खुद एक भारतीय रॉ एजेंट रहा है और अपने ही देश के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी कर है। वो अपने ही देश से बदला लेना चाहता है उसके पास अताह पैसा है। वहीं, 'धुरंधर' में एक नहीं कई खलनायक है, जिनमें सबसे खतरनाक है रहमान डकैत (अक्षय खन्ना) का किरदार। वो एक कुख्यात गैंगस्टर है, जो पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान पर हमलों 26/11, कंधार हाईजैक, संसद पर हमले की साजिश रचता है। वो रियलस्टिक है। इसके अलावा, मेजर इक़बाल, उजैर बलोच जैसे खूंखार विलेन्स ने फिल्म को और भी रियलस्टिक बना दिया है।

बॉक्स ऑफिस परफॉरमेंस

अगर बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों की तुलना की जाए तो धुरंधर 300 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है। फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है की अपने दसवें दिन तक धुरंधर 370 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेगी। वहीं, ओवर ऑल देखा जाए तो पठान ने 1,050.30 करोड़ रुपये की कमाई की थी। और अगर बात की जाए 10 दिनों की कमाई की तो पठान ने 10 दिनों में 378.15 करोड़ रुपये की कमाई कर ली थी। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि 'धुरंधर', 'पठान' को कमाई के मामले में कड़ी टक्कर दे रही है।

अगर दोनों फिल्मों की तुलना की जाये तो जहां पठान एंटरटेनमेंट का फुल पैकेज है, वहीं, धुरंधर एक रियल और क्वालिटी कंटेंट और गहराई भरी गैंगस्टर ड्रामा स्टोरी है। जहां पठान में रोमांस है, नाच गाना है, वहीं, धुरंधर एक स्पाई की कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और सवाल भी खड़े करेगी। दोनों ही फिल्में अपने अपने जॉनर और लेवल में बेहतरीन फिल्में हैं।


