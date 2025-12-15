अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ क्यों है पठान से अलग?

Dhurandhar vs Pathaan: इन दिनों देश में एक मुद्दा जोर पकड़ा हुआ है और वो है 'धुरंधर'। जी हां, आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर तो कमाल कर ही रही है, लेकिन अब ये राजनितिक गलियारों में भी बहस का मुद्दा बन गई है। एक तरफ जहां दर्शक 'धुरंधर' पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ इसे मात्र ‘प्रोपेगेंडा’, ‘नेशनलिज्म’ और ‘एंटी-पाकिस्तान नैरेटिव’ बता रहे हैं। हालांकि, इसके किरदार और घटनाएं असल किरदारों और घटनाओं से प्रेरित हैं। फिर चाहे वो अक्षय खन्ना का रहमान डकैत का किरदार हो या फिर डेनिश पंडोर का उजैर बलोच का किरदार। ऐसे ही 2023 में एक फिल्म आयी थी 'पठान' जिसमें शाहरुख खान ने एक अंदर कवर एजेंट का किरदार निभाया था। उस दौरान इस फिल्म को भी दर्शकों का खूब प्यार मिला था, वहीं इस पर कई विवाद भी हुए थे, जिनके चलते फिल्म के कुछ सीन्स को हटाना भी पड़ा था। तो आईये आज धुरंधर और पठान का एक तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं। और जानते हैं कि कौन सी फिल्म किस पर भारी है?