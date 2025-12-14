नितिन नबीन को भाजपा अध्यक्ष बनाने के पीछे 5 सबसे ठोस वजहें, जानें क्या है?

जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद खाली होता है या संक्रमण काल में, कार्यकारी अध्यक्ष अंतरिम रूप से प्रमुख भूमिका निभाते हैं—जैसे कि वर्तमान में हो रहा है। इससे पहले जे.पी. नड्डा भी जून 2019 से जनवरी 2020 तक अमित शाह के राष्ट्रीय अध्यक्ष काल में राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं, हालांकि बाद में उन्हें ही राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। इससे ऐसा लगता है कि बाद में नितिन नबीन को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना संभव है, लेकिन चूंकि अभी वे काफी युवा हैं, इसलिए पार्टी ने फिलहाल उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाया है, ताकि राष्ट्रीय संगठन में अनुभव हासिल करने और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बीच अपनी स्वीकार्यता को बढ़ाने के लिए उन्हें अधिक अवसर प्रदान किया जा सके।