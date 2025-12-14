BJP National President: बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन (Photo-IANS)
BJP National President: बीजेपी ने रविवार को बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नबीन अब जेपी नड्डा की जगह लेंगे, जो 2020 से इस पद पर बने हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है, और मेरा मानना है कि जब आप एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, तो पार्टी के सीनियर नेता हमेशा इस पर ध्यान देते हैं, और मैं उनके साथ काम करता रहूंगा।
वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन को एनडीए के नेताओं ने बधाई दी है। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि नितिन नबीन को बीजेपी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, हम सब उन्हें बधाई देते हैं, यह खुशी की बात है। उनकी उम्र करीब 45-46 साल है; कम उम्र में ही उन पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। यह बिहार के लिए गर्व की बात है। उनके पिता भी MLA थे। चुनाव के दौरान वे बहुत शामिल थे।
वहीं BJP MLC संजय मयूख ने कहा, "यह सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। हम अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। यह बिहार के वर्कर्स के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच से, ज़मीनी स्तर से जुड़े किसी व्यक्ति को आज नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है।"
बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी नितिन नबीन को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं PM मोदी और पार्टी की टॉप लीडरशिप को नितिन नबीन को पार्टी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। नितिन के लीडरशिप में BJP पूरे देश में और मजबूत होती रहेगी।
बिहार BJP प्रेसिडेंट और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "आज BJP के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के एक नेता को BJP का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैं नितिन नबीन को बधाई देता हूं।"
