14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

BJP National President: बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Nitin Navin BJP President: नितिन नबीन ने कहा- यह पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है, और मेरा मानना ​​है कि जब आप एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Dec 14, 2025

BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन

BJP के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन (Photo-IANS)

BJP National President: बीजेपी ने रविवार को बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। नितिन नबीन अब जेपी नड्डा की जगह लेंगे, जो 2020 से इस पद पर बने हुए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है, और मेरा मानना ​​है कि जब आप एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, तो पार्टी के सीनियर नेता हमेशा इस पर ध्यान देते हैं, और मैं उनके साथ काम करता रहूंगा।

नेताओं ने दी बधाई 

वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन को एनडीए के नेताओं ने बधाई दी है। जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि नितिन नबीन को बीजेपी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, हम सब उन्हें बधाई देते हैं, यह खुशी की बात है। उनकी उम्र करीब 45-46 साल है; कम उम्र में ही उन पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। यह बिहार के लिए गर्व की बात है। उनके पिता भी MLA थे। चुनाव के दौरान वे बहुत शामिल थे।

वहीं BJP MLC संजय मयूख ने कहा, "यह सभी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व की बात है। हम अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड, प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। यह बिहार के वर्कर्स के लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच से, ज़मीनी स्तर से जुड़े किसी व्यक्ति को आज नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है।"

सम्राट चौधरी ने भी दी बधाई

बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी नितिन नबीन को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं PM मोदी और पार्टी की टॉप लीडरशिप को नितिन नबीन को पार्टी का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने के लिए धन्यवाद देता हूं। नितिन के लीडरशिप में BJP पूरे देश में और मजबूत होती रहेगी।

‘BJP के लिए ऐतिहासिक दिन’

बिहार BJP प्रेसिडेंट और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा, "आज BJP के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के एक नेता को BJP का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया है। मैं नितिन नबीन को बधाई देता हूं।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Dec 2025 06:50 pm

Hindi News / National News / BJP National President: बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन की आई पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना

उमर अब्दुल्ला ने आखिर ऐसा क्या कह दिया कि इंडिया गठबंधन में पड़ गई फूट

राष्ट्रीय

Bihar Politics: ‘हम तीन भाई थे… आज मैं अकेला हूं’, पार्टी स्थापना दिवस पर छलका चिराग के चाचा का दर्द

पटना

चिराग पासवान अपनी ही पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, एयरपोर्ट से ही क्यों लौटे वापस?

Chirag Paswan
पटना

बिहार में कांग्रेस की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने ली जिम्मेदारी, सामने आया बड़ा बयान

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.