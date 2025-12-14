नितिन नबीन की मंजिल: दिल्ली की लॉबिंग नहीं, छत्तीसगढ़ के बूस्टअप-रफ नोट्स ने बनाया मोदी-शाह का ‘पसंदीदा’

Nitin Nabin Secret File: भाजपा ने नितिन नबीन (Nitin Nabin) को बिहार भाजपा की कमान सौंप कर न केवल राज्य, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी एक चौंकाने वाला संदेश दिया है। उन्हें ऐन उस दिन कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष (BJP-working-president) घोषित किया गया, जिस दिन कांग्रेस ने रामलीला मैदान में 'वोट चोर- गद्दी छोड़' रैली का आयोजन किया था। इस तरह देश और दुनिया का सारा ध्यान रैली से हट कर नितिन नबीन की ताजपोशी की ओर हो गया। अहम बात यह है कि वे राष्ट्रीय राजनीति के लिए एकदम ताजा और ऊर्जावान चेहरा हैं, जो कार्यकर्ताओं को 'बूस्ट अप' करने और पार्टी को 'बूस्टर डोज' देने में सक्षम हैं। अब तक मीडिया 'जातिगत गणित' और 'ओबीसी बनाम सवर्ण' की बहस में ही उलझा हुआ था, लेकिन 11 अशोक रोड (भाजपा मुख्यालय) और नागपुर (संघ मुख्यालय) के बीच जिस 'तीसरे फैक्टर' पर सहमति बनी, वह किसी के रडार पर नहीं थी। यह स्टोरी नितिन नबीन के नाम की नहीं, बल्कि उस 'गुमनाम टेस्ट' की है, जो पिछले 3 सालों से चल रहा था। इसी वजह से वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नज़रों में चढ़ गए।