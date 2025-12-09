9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

2025 में छाए अक्षय खन्ना: एक तरफ क्रूरता की हदें पार तो दूसरी तरफ गैंगस्टर की दहशत

Aurangzeb Vs Rehman Dakait: बॉलीवुड के अंडररेटेड एक्टर अक्षय खन्ना ने साल 2025 में जबरदस्त कमबैक किया है। साल की शुरुआत में औरंगजेब और अंत में रहमान डकैत के किरदार निभाकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक वर्स्टाइल एक्टर हैं।

4 min read
Google source verification

मुंबई

image

Rashi Sharma

Dec 09, 2025

Akshaye Khanna as Aurangzeb and Rahman Dakait

औरंगजेब और रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना। (फोटो सोर्स: IMDb)

Aurangzeb Vs Rehman Dakait: साल 2025 में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुईं। चाहे बात हो 'सैयारा' और 'एक दीवाने की दीवानीयत', या फिर 'छावा' और 'धुरंधर' की, ये साल बॉलीवुड के लिए अच्छा रहा। इस साल अगर इंडस्ट्री को नए चेहरे मिले तो वहीं कई सितारों को लाइमलाइट भी मिली और वो एक बार फिर चर्चा में आ गए। इन सितारों में सबसे बड़ा नाम है विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना का। आइए जानते हैं अक्षय खन्ना के कमबैक की कहानी।

अक्षय खन्ना का शुरूआती दौर

1997 में 'हिमालय पुत्र' से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले अक्षय खन्ना का शुरूआती दौर कुछ खास नहीं रहा। 1997 में ही उन्होंने फिल्म 'बॉर्डर' में 2nd लेफ्टिनेंट दारमवीर सिंह भान का किरदार निभाया था, जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। 'बॉर्डर' के बाद अक्षय ने कई फिल्मों में काम किया। मगर बतौर हीरो उनको वो पहचान नहीं मिली, जिसके वो हकदार थे। भले ही अक्षय खन्ना ने फिल्मों में हीरो के किरदार नहीं निभाए हों, लेकिन उन्होंने अलग-अलग जॉनर की भूमिकाएं निभाई और साबित कर दिया कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं।

आइये अक्षय खन्ना के 25 साल के फिल्मी करियर की उन फिल्मों पर नजर डालते हैं जिन्होंने उनको एक अलग पहचान दिलाई।

फिल्म किरदार(Character)साल (Release Year)
1धुरंधररहमान डकैत2025
2छावाऔरंगजेब2025
3दृश्यम 2आईजीपी तरुण अहलावत2022
4हंगामा 2प्रेमनाथ2021
5सेक्शन 375तरुण सलूजा2019
6द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टरसंजय बरु2019
7मॉममैथ्यू फ्रांसिस2017
8रेसराजीव सिंह2008
9हलचलजय ए. चंद2004
10हंगामा जितेंद्र, जीतू सहाय2003
11हमराजकरण मल्होत्रा2002
12दिल चाहता हैसिद्धार्थ सिन्हा2001
13बॉर्डर 2nd लेफ्टिनेंट दारमवीर सिंह भान1997

इन सभी फिल्मों में अक्षय ने अपने लुक, एक्टिंग और किरदार पर बहुत ध्यान दिया, जिसका रिजल्ट भी उनके लिए पॉजिटिव रहा। चाहे श्री देवी की 'मॉम' के मैथ्यू फ्रांसिस को देखें या फिर 'दृश्यम 2' के आईजीपी तरुण अहलावत को, उन्होंने अपने हर किरदार में जान फूंक दी। इन फिल्मों में अक्षय के काम को वैसे तो सराहा गया, लेकिन उस टाइम उनको खास लाइमलाइट नहीं मिली।

मगर साल 2025 अक्षय खन्ना के लिए अच्छा रहा। इस साल अक्षय की दो फिल्में छावा और धुरंधर रिलीज हुईं। जहां छावा के औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कीं, वहीं धुरंधर के रहमान डकैत ने लोगों को खौफजदा किया। आइये जानते हैं अक्षय खन्ना के इन दो किरदारों के बारे में।

औरंगजेब के किरदार में अक्षय खन्ना (Akshaye Khanna as Aurangzeb)

साल 2025 में अक्षय खन्ना की 2 फिल्में रिलीज हुईं। एक साल की शुरुआत में विक्की कौशल के साथ 'छावा' जिसमें वो मुगल बादशाह औरंगजेब के किरदार में नजर आये। औरंगजेब की भूमिका में अक्षय इस कदर रम गए कि लोग ये मानने लगे कि असलियत में औरंगजेब ऐसा ही दिखता होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो औरंगजेब के लुक में आने के लिए उनको 4-5 घंटे लगते थे। लेकिन फिल्म में जब-जब औरंगजेब की एंट्री होती थी लोग शांत होकर नफरत भरी निगाहों से अक्षय को देखने लगते थे। इतना ही नहीं स्क्रीन पर आने का भी लोग इंतजार करते थे। औरंगजेब का किरदार निभाकर अक्षय ने साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन और उम्दा कलाकार हैं।

रहमान डकैत की भूमिका में अक्षय (Akshaye Khanna as Rahman Dakait)

हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' जिसमें उन्होंने कुख्यात रहमान डकैत का किरदार निभाया है। धुरंधर में अक्षय के किरदार रहमान डकैत की हर तरफ चर्चा हो रही है। फिर चाहे वो उनका एंट्री डांस हो या फिर उनका खूंखार किरदार। सोशल मीडिया पर फैंस रहमान डकैत उर्फ अक्षय खन्ना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। यहां तक कि डायरेक्टर फराह खान ने तो उनको ऑस्कर मिलने की बात तक कर दी है।

औरंगजेब या रहमान डकैत (Aurangzeb Vs Rehman Dakait)

औरंगजेब और रहमान डकैत जैसे किरदार निभाकर अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने किरदार को सिर्फ निभाते नहीं, उसे जी जाते हैं और यही उनकी वर्स्टेलिटी दिखाता है। यही कारण है कि औरंगज़ेब जो एक ऐतिहासिक, सत्ता का लालची शहंशाह था जिसकी क्रूरता की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। वहीं, रहमान डकैत जो पाकिस्तान के ल्यारी शहर का बेहद खतरनाक और कुख्यात आतंकवादी था, जिसकी दहशत ऐसी थी कि लोग उसके नाम से भी कांप जाते थे। ये दोनों ही रोल एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होने के बावजूद भी दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ते हैं। खैर, खास बात ये है कि इन भूमिकाओं को निभाकर अक्षय ने 2025 को अपने नाम कर लिया है। औरंगजेब हो या रहमान डकैत चर्चा अक्षय खन्ना की ही हो रही है। इन दोनों ही किरदारों में अक्षय खन्ना की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल जाती है, एक की आंखों में दक्खन जीतने का सपना, तो दूसरे में बदले की भावना।

अक्षय खन्ना के लिए ये कहना नहीं है कि ये दोनों ही भूमिकाएं उनके एक्टिंग ग्राफ को बहुत ऊपर लेकर जा रहीं हैं। इस तरह के किरदारों ने अक्षय खन्ना को उन चुनिंदा कलाकरों में शामिल कर दिया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाएंगे।

वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय खन्ना आने वाले समय में 'धुरंधर 2', 'महाकाली', 'इक्का' और 'दृश्यम 3' जैसे फिल्मों में दमदार भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं।

ये भी पढ़ें

अक्षय खन्ना के एंट्री डांस ने मचाया तहलका, नहीं हुई कोई कोरियोग्राफी, जानें कहां से आया ये आइडिया…
बॉलीवुड
Akshaye Khanna Dhurandhar entry Dance was Not In Script Danish Pandora Revealed He Improvised It

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#bollywoodnews

Bollywood

Bollywood News

Entertainment

Published on:

09 Dec 2025 07:30 pm

Hindi News / Entertainment / 2025 में छाए अक्षय खन्ना: एक तरफ क्रूरता की हदें पार तो दूसरी तरफ गैंगस्टर की दहशत

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अक्षय खन्ना के एंट्री डांस ने मचाया तहलका, नहीं हुई कोई कोरियोग्राफी, जानें कहां से आया ये आइडिया…

Akshaye Khanna Dhurandhar entry Dance was Not In Script Danish Pandora Revealed He Improvised It
बॉलीवुड

इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेम चोपड़ा, दामाद ने हेल्थ को लेकर किया बड़ा खुलासा

Prem Chopra Diagnosed with severe Aortic Stenosis Son-in-law Sharman Joshi big revealed veteran actor health
बॉलीवुड

Zeeshan Khan Accident: ‘कुमकुम भाग्य’ फेम एक्टर का हुआ भयंकर एक्सीडेंट, कार के उड़े परखच्चे

Kumkum Bhagya Actor Zeeshan Khan horrific road Accident in mumbai car was blown apart
TV न्यूज

हेमा मालिनी रखेंगी धर्मेंद्र के लिए दूसरी प्रेयर मीट! दोनों बेटियां भी होंगी शामिल, जानें कब और कहा होगा ये कार्यक्रम

Hema Malini Hold Dharmendra Prayer Meet when and where all details here
बॉलीवुड

P T Kunju Muhammed: मुसीबत में फेमस डायरेक्टर, महिला ने लगाए शोषण के आरोप, FIR दर्ज

Filmmaker P T Kunju Muhammed (1)
टॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.