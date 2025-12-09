2025 में छाए अक्षय खन्ना: एक तरफ क्रूरता की हदें पार तो दूसरी तरफ गैंगस्टर की दहशत

औरंगजेब और रहमान डकैत के किरदार में अक्षय खन्ना। (फोटो सोर्स: IMDb)
Aurangzeb Vs Rehman Dakait: साल 2025 में एक से बढ़कर एक फिल्में रिलीज हुईं। चाहे बात हो 'सैयारा' और 'एक दीवाने की दीवानीयत', या फिर 'छावा' और 'धुरंधर' की, ये साल बॉलीवुड के लिए अच्छा रहा। इस साल अगर इंडस्ट्री को नए चेहरे मिले तो वहीं कई सितारों को लाइमलाइट भी मिली और वो एक बार फिर चर्चा में आ गए। इन सितारों में सबसे बड़ा नाम है विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना का। आइए जानते हैं अक्षय खन्ना के कमबैक की कहानी।
1997 में 'हिमालय पुत्र' से अपना फिल्मी सफर शुरू करने वाले अक्षय खन्ना का शुरूआती दौर कुछ खास नहीं रहा। 1997 में ही उन्होंने फिल्म 'बॉर्डर' में 2nd लेफ्टिनेंट दारमवीर सिंह भान का किरदार निभाया था, जो देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। 'बॉर्डर' के बाद अक्षय ने कई फिल्मों में काम किया। मगर बतौर हीरो उनको वो पहचान नहीं मिली, जिसके वो हकदार थे। भले ही अक्षय खन्ना ने फिल्मों में हीरो के किरदार नहीं निभाए हों, लेकिन उन्होंने अलग-अलग जॉनर की भूमिकाएं निभाई और साबित कर दिया कि वो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं।
आइये अक्षय खन्ना के 25 साल के फिल्मी करियर की उन फिल्मों पर नजर डालते हैं जिन्होंने उनको एक अलग पहचान दिलाई।
|फिल्म
|किरदार(Character)
|साल (Release Year)
|1
|धुरंधर
|रहमान डकैत
|2025
|2
|छावा
|औरंगजेब
|2025
|3
|दृश्यम 2
|आईजीपी तरुण अहलावत
|2022
|4
|हंगामा 2
|प्रेमनाथ
|2021
|5
|सेक्शन 375
|तरुण सलूजा
|2019
|6
|द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर
|संजय बरु
|2019
|7
|मॉम
|मैथ्यू फ्रांसिस
|2017
|8
|रेस
|राजीव सिंह
|2008
|9
|हलचल
|जय ए. चंद
|2004
|10
|हंगामा
|जितेंद्र, जीतू सहाय
|2003
|11
|हमराज
|करण मल्होत्रा
|2002
|12
|दिल चाहता है
|सिद्धार्थ सिन्हा
|2001
|13
|बॉर्डर
|2nd लेफ्टिनेंट दारमवीर सिंह भान
|1997
इन सभी फिल्मों में अक्षय ने अपने लुक, एक्टिंग और किरदार पर बहुत ध्यान दिया, जिसका रिजल्ट भी उनके लिए पॉजिटिव रहा। चाहे श्री देवी की 'मॉम' के मैथ्यू फ्रांसिस को देखें या फिर 'दृश्यम 2' के आईजीपी तरुण अहलावत को, उन्होंने अपने हर किरदार में जान फूंक दी। इन फिल्मों में अक्षय के काम को वैसे तो सराहा गया, लेकिन उस टाइम उनको खास लाइमलाइट नहीं मिली।
मगर साल 2025 अक्षय खन्ना के लिए अच्छा रहा। इस साल अक्षय की दो फिल्में छावा और धुरंधर रिलीज हुईं। जहां छावा के औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कीं, वहीं धुरंधर के रहमान डकैत ने लोगों को खौफजदा किया। आइये जानते हैं अक्षय खन्ना के इन दो किरदारों के बारे में।
साल 2025 में अक्षय खन्ना की 2 फिल्में रिलीज हुईं। एक साल की शुरुआत में विक्की कौशल के साथ 'छावा' जिसमें वो मुगल बादशाह औरंगजेब के किरदार में नजर आये। औरंगजेब की भूमिका में अक्षय इस कदर रम गए कि लोग ये मानने लगे कि असलियत में औरंगजेब ऐसा ही दिखता होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो औरंगजेब के लुक में आने के लिए उनको 4-5 घंटे लगते थे। लेकिन फिल्म में जब-जब औरंगजेब की एंट्री होती थी लोग शांत होकर नफरत भरी निगाहों से अक्षय को देखने लगते थे। इतना ही नहीं स्क्रीन पर आने का भी लोग इंतजार करते थे। औरंगजेब का किरदार निभाकर अक्षय ने साबित कर दिया कि वो एक बेहतरीन और उम्दा कलाकार हैं।
हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' जिसमें उन्होंने कुख्यात रहमान डकैत का किरदार निभाया है। धुरंधर में अक्षय के किरदार रहमान डकैत की हर तरफ चर्चा हो रही है। फिर चाहे वो उनका एंट्री डांस हो या फिर उनका खूंखार किरदार। सोशल मीडिया पर फैंस रहमान डकैत उर्फ अक्षय खन्ना की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। यहां तक कि डायरेक्टर फराह खान ने तो उनको ऑस्कर मिलने की बात तक कर दी है।
औरंगजेब और रहमान डकैत जैसे किरदार निभाकर अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने किरदार को सिर्फ निभाते नहीं, उसे जी जाते हैं और यही उनकी वर्स्टेलिटी दिखाता है। यही कारण है कि औरंगज़ेब जो एक ऐतिहासिक, सत्ता का लालची शहंशाह था जिसकी क्रूरता की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। वहीं, रहमान डकैत जो पाकिस्तान के ल्यारी शहर का बेहद खतरनाक और कुख्यात आतंकवादी था, जिसकी दहशत ऐसी थी कि लोग उसके नाम से भी कांप जाते थे। ये दोनों ही रोल एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होने के बावजूद भी दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ते हैं। खैर, खास बात ये है कि इन भूमिकाओं को निभाकर अक्षय ने 2025 को अपने नाम कर लिया है। औरंगजेब हो या रहमान डकैत चर्चा अक्षय खन्ना की ही हो रही है। इन दोनों ही किरदारों में अक्षय खन्ना की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल जाती है, एक की आंखों में दक्खन जीतने का सपना, तो दूसरे में बदले की भावना।
अक्षय खन्ना के लिए ये कहना नहीं है कि ये दोनों ही भूमिकाएं उनके एक्टिंग ग्राफ को बहुत ऊपर लेकर जा रहीं हैं। इस तरह के किरदारों ने अक्षय खन्ना को उन चुनिंदा कलाकरों में शामिल कर दिया है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेहतरीन अभिनय के लिए जाने जाएंगे।
वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय खन्ना आने वाले समय में 'धुरंधर 2', 'महाकाली', 'इक्का' और 'दृश्यम 3' जैसे फिल्मों में दमदार भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं।
