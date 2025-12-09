2025 में छाए अक्षय खन्ना: एक तरफ क्रूरता की हदें पार तो दूसरी तरफ गैंगस्टर की दहशत

औरंगजेब और रहमान डकैत जैसे किरदार निभाकर अक्षय खन्ना ने साबित कर दिया कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जो अपने किरदार को सिर्फ निभाते नहीं, उसे जी जाते हैं और यही उनकी वर्स्टेलिटी दिखाता है। यही कारण है कि औरंगज़ेब जो एक ऐतिहासिक, सत्ता का लालची शहंशाह था जिसकी क्रूरता की कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। वहीं, रहमान डकैत जो पाकिस्तान के ल्यारी शहर का बेहद खतरनाक और कुख्यात आतंकवादी था, जिसकी दहशत ऐसी थी कि लोग उसके नाम से भी कांप जाते थे। ये दोनों ही रोल एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होने के बावजूद भी दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ते हैं। खैर, खास बात ये है कि इन भूमिकाओं को निभाकर अक्षय ने 2025 को अपने नाम कर लिया है। औरंगजेब हो या रहमान डकैत चर्चा अक्षय खन्ना की ही हो रही है। इन दोनों ही किरदारों में अक्षय खन्ना की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल बदल जाती है, एक की आंखों में दक्खन जीतने का सपना, तो दूसरे में बदले की भावना।