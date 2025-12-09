9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

अक्षय खन्ना के एंट्री डांस ने मचाया तहलका, नहीं हुई कोई कोरियोग्राफी, जानें कहां से आया ये आइडिया…

Akshay Khanna Dhurandhar Dance: अक्षय खन्ना का फिल्म 'धुरंधर' में डांस स्टेप गर्दा उड़ा रहा है। उनकी एक्टिंग के अलावा उनके डांस को लेकर लोग पागल हो रहे हैं। आइये जानते हैं ऐसे डांस करने का आइडिया कहां से आया था?

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Dec 09, 2025

Akshaye Khanna Dhurandhar entry Dance was Not In Script Danish Pandora Revealed He Improvised It

अक्षय खन्ना का धुरंधर में डांस स्टेप हुआ वायरल

Akshaye Khanna Dhurandhar Dance: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों खूब चर्चा में है और फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन फिल्म में सबसे ज्यादा जिसने सुर्खियां बटोरी हैं, वह हैं एक्टर अक्षय खन्ना। फिल्म में उनकी डांसिंग एंट्री का सीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। अब फिल्म में अक्षय के भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश पंडोर ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वह डांस कोरियोग्राफर ने नहीं सिखाया था।

धुरंधर में अक्षय खन्ना का डांस बना ट्रेंडसेटर (Akshaye Khanna improvised dance in Dhurandhar)

अक्षय खन्ना का फिल्म धुरंधर में एंट्री डांस इस समय ट्रेंडसेटर है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल ने भी उसे रीक्रिएट किया था, जो मिनटों में ही वायरल भी हो गया था। अब उसी डांस को लेकर दानिश पंडोर ने कहा कि वह शानदार डांस सीक्वेंस स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि उन्होंने मौके पर इसे खुद ही इम्प्रोवाइज (मौके पर ही बनाया) किया था।

'क्या मैं डांस कर सकता हूं?' (Akshaye Khanna Dance in Dhurandhar)

दानिश पंडोर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे अक्षय खन्ना ने अपने एंट्री सीन को शानदार बना दिया। उन्होंने कहा, "हमने ये लेह-लद्दाख में शूट किया था और विजय गांगुली इस गाने को कोरियोग्राफ कर रहे थे। हम सबने ट्रैक सुना और सबको अच्छा भी लगा। जब कोरियोग्राफी चल रही थी, तभी अक्षय खन्ना ने आदित्य धर से पूछा कि क्या मैं डांस कर सकता हूं? आदित्य धर ने बड़े ही खुलेपन से कहा कि जो करना है करो।"

सब हो गए थे अक्षय खन्ना को देख हैरान (Danish Pandor On Akshaye Khanna Dance)

दानिश ने आगे बताया कि जब शूटिंग शुरू हुई और पहला टेक लिया गया, इसके बाद एक और टेक लिया गया। हम सब एंटर हुए और अक्षय ने सबको डांस करते हुए देखा और इसके बाद खुद डांस करने लगे। उनके लिए कोई कोरियोग्राफी नहीं हुई थी।" दानिश ने आगे कहा, "हम सब हैरान हो गए थे कि क्या कर दिया ये इन्होंने। शॉट के बाद लोगों ने उनकी इतनी तारीफ की, फ्रेम काफी अच्छा लग रहा था। उन्होंने सब खुद किया। वह शानदार था।"

'धुरंधर' फिल्म की कास्ट (Dhurandhar Cast)

'धुरंधर' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और यह फिल्म कराची अंडरवर्ल्ड की कहानियों पर आधारित है। फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं। उनके साथ फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर और राकेश बेदी जैसे बड़े कलाकार हैं।

ये भी पढ़ें

क्या है खूंखार इलियास कश्मीरी का सच? ‘Dhurandhar’ में जिसके किरदार में नजर आ रहे हैं अर्जुन रामपाल
मनोरंजन
Arjun Rampal As Iliyas Kashmiri in hurandhar

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

Updated on:

09 Dec 2025 01:14 pm

Published on:

09 Dec 2025 01:06 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / अक्षय खन्ना के एंट्री डांस ने मचाया तहलका, नहीं हुई कोई कोरियोग्राफी, जानें कहां से आया ये आइडिया…

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

इस खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेम चोपड़ा, दामाद ने हेल्थ को लेकर किया बड़ा खुलासा

Prem Chopra Diagnosed with severe Aortic Stenosis Son-in-law Sharman Joshi big revealed veteran actor health
बॉलीवुड

हेमा मालिनी रखेंगी धर्मेंद्र के लिए दूसरी प्रेयर मीट! दोनों बेटियां भी होंगी शामिल, जानें कब और कहा होगा ये कार्यक्रम

Hema Malini Hold Dharmendra Prayer Meet when and where all details here
बॉलीवुड

लाइव परफॉर्मेंस के दौरान कनिका कपूर के साथ दुर्व्यवहार, सामने आया शर्मनाक वीडियो

Kanika Kapoor Grabbed By Fan
बॉलीवुड

धर्मेंद्र की वो फिल्म जिसके लिए उन्हें लेनी पड़ी थी इंग्लिश की ट्यूशन, हॉलीवुड सितारे भी आये थे नजर

Dharmendra Photos
मनोरंजन

धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल का दर्द आया सामने, लिखा- हर टपकते आंसुओं में…

धर्मेंद्र की याद में बॉबी देओल का दर्द आया सामने, लिखा- हर टपकते आंसुओं में...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.