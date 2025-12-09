अक्षय खन्ना के एंट्री डांस ने मचाया तहलका, नहीं हुई कोई कोरियोग्राफी, जानें कहां से आया ये आइडिया…

अक्षय खन्ना का धुरंधर में डांस स्टेप हुआ वायरल
Akshaye Khanna Dhurandhar Dance: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों खूब चर्चा में है और फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन फिल्म में सबसे ज्यादा जिसने सुर्खियां बटोरी हैं, वह हैं एक्टर अक्षय खन्ना। फिल्म में उनकी डांसिंग एंट्री का सीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। अब फिल्म में अक्षय के भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश पंडोर ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वह डांस कोरियोग्राफर ने नहीं सिखाया था।
अक्षय खन्ना का फिल्म धुरंधर में एंट्री डांस इस समय ट्रेंडसेटर है। हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें बैडमिंटन चैंपियन साइना नेहवाल ने भी उसे रीक्रिएट किया था, जो मिनटों में ही वायरल भी हो गया था। अब उसी डांस को लेकर दानिश पंडोर ने कहा कि वह शानदार डांस सीक्वेंस स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, बल्कि उन्होंने मौके पर इसे खुद ही इम्प्रोवाइज (मौके पर ही बनाया) किया था।
दानिश पंडोर ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे अक्षय खन्ना ने अपने एंट्री सीन को शानदार बना दिया। उन्होंने कहा, "हमने ये लेह-लद्दाख में शूट किया था और विजय गांगुली इस गाने को कोरियोग्राफ कर रहे थे। हम सबने ट्रैक सुना और सबको अच्छा भी लगा। जब कोरियोग्राफी चल रही थी, तभी अक्षय खन्ना ने आदित्य धर से पूछा कि क्या मैं डांस कर सकता हूं? आदित्य धर ने बड़े ही खुलेपन से कहा कि जो करना है करो।"
दानिश ने आगे बताया कि जब शूटिंग शुरू हुई और पहला टेक लिया गया, इसके बाद एक और टेक लिया गया। हम सब एंटर हुए और अक्षय ने सबको डांस करते हुए देखा और इसके बाद खुद डांस करने लगे। उनके लिए कोई कोरियोग्राफी नहीं हुई थी।" दानिश ने आगे कहा, "हम सब हैरान हो गए थे कि क्या कर दिया ये इन्होंने। शॉट के बाद लोगों ने उनकी इतनी तारीफ की, फ्रेम काफी अच्छा लग रहा था। उन्होंने सब खुद किया। वह शानदार था।"
'धुरंधर' को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है और यह फिल्म कराची अंडरवर्ल्ड की कहानियों पर आधारित है। फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं। उनके साथ फिल्म में अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, सारा अर्जुन, दानिश पंडोर और राकेश बेदी जैसे बड़े कलाकार हैं।
