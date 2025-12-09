अक्षय खन्ना के एंट्री डांस ने मचाया तहलका, नहीं हुई कोई कोरियोग्राफी, जानें कहां से आया ये आइडिया…

Akshaye Khanna Dhurandhar Dance: डायरेक्टर आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों खूब चर्चा में है और फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। लेकिन फिल्म में सबसे ज्यादा जिसने सुर्खियां बटोरी हैं, वह हैं एक्टर अक्षय खन्ना। फिल्म में उनकी डांसिंग एंट्री का सीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी लोग खूब तारीफ कर रहे हैं। अब फिल्म में अक्षय के भाई का किरदार निभाने वाले एक्टर दानिश पंडोर ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वह डांस कोरियोग्राफर ने नहीं सिखाया था।