जब बासन्तर नदी में टैंक उतार भारतीय सेना ने मोड़ दिया युद्ध का रुख

नदी पार करने के बाद भारतीय सैनिकों ने मजबूत ब्रिजहेड बनाया। पाकिस्तान ने बड़े टैंकों से पलटवार किया। 16 दिसंबर की सुबह पाकिस्तानी 13 लांसर्स और 31 कैवेलरी की पैटेन टैंक रेजिमेंटें भारतीय मोर्चे पर टूट पड़ीं। भारतीय 17 पूना हॉर्स ने मोर्चा संभाला। इसी लड़ाई में युवा अधिकारी सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल अपने तीन टैंकों के साथ दुश्मन की टैंक टुकड़ियों से भिड़ गए। उन्होंने सात से अधिक पैटेन टैंकों को नष्ट किया। वे स्वयं भी गंभीर क्षतिग्रस्त टैंक में लड़ते रहे, पर पीछे नहीं हटे। अरुण खेत्रपाल को इस लड़ाई के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया।