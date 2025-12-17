17 दिसंबर 2025,

बुधवार

बॉलीवुड

26/11 की रात वहां मौजूद थी औरत…‘धुरंधर’ देखने बाद बताई खौफनाक सच्चाई, 17 साल बाद आतंकियों की चैट की शेयर

Mumbai Terror Attacks: 26/11: की रात सच में क्या हुआ था? आतंकी आपस में क्या बातें कर रहे थे। वहां मौजूद एक औरत ने ‘धुरंधर’ फिल्म देखने के बाद चुप्पी तोड़ी है।

मुंबई

image

Saurabh Mall

Dec 17, 2025

Dhurandhar 26/11

26/11 की रात सच में क्या हुआ था? पढ़िए चैट (इमेज सोर्स: रजिता बग्गा एक्स पोस्ट)

Dhurandhar Movie Update: फिल्म ‘धुरंधर’ की चर्चा हर तरफ हो रही है। रहमान डकैत का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हर दूसरे या तीसरे स्क्रॉल के बाद उनका डांस वीडियो सामने आ जा रहा है। चर्चा आतंकवाद पर भी हो रही है। चाहे वह ‘संसद हमले’ का हो या फिर ‘कंधार हाईजैक’ की। 26/11 भी इस लिस्ट में शामिल है।

हाल ही में ‘धुरंधर’ फिल्म देखने गई एक औरत ने 26/11 पर चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया एक्स पर फोटो चैट शेयर करते हुए उसने खौफनाक सच्चाई बताई, जो उस रात हुई थी।

उसकी याद ने मुझे अंदर तक हिला दिया…

सोशल मीडिया पर रजिता बग्गा नाम की यूजर्स ने लिखा- “मैं 26/11 की रात अपने पति अजय बग्गा के साथ ताज होटल में थी। हम खुशकिस्मत थे कि उस रात हुए भयानक आतंकवादी हमले में बच गए और 14 घंटे बाद जिंदा बचा लिए गए। मेरे लिए ‘धुरंधर’ का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन वह रेड स्क्रीन थी, जहां 26/11 के आतंकवादियों और उनके हैंडलर्स की असली वॉयस रिकॉर्डिंग चल रही थी। यह सुनकर कि हैंडलर्स आतंकवादियों को क्या करने के लिए कह रहे थे, यह कितना क्रूर, अमानवीय और घिनौना था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस सीन को दूसरी तरफ से फिर से देखना। हर बम फटने और हर मारे गए व्यक्ति पर हैंडलर्स जश्न मना रहे थे। अगर यह हमें गुस्से और नेशनल सिक्योरिटी के लिए नए कमिटमेंट से नहीं भरता, तो और क्या भरेगा? 17 साल बीत गए हैं लेकिन जो हुआ और जो हमारे साथ हो सकता था, उसकी याद ने मुझे अंदर तक हिला दिया। दिल दहला देने वाला और दर्दनाक घटना।”

रजिता आगे लिखती हैं- “धुरंधर और इसके मेकर्स आदित्य घर को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने यह पक्का किया कि पूरी नई पीढ़ी समझे कि 26/11 को असल में क्या हुआ था, सिर्फ उन 2–3 मिनटों में। रणवीर सिंह का वह लुक पूरी पीढ़ी को परेशान करेगा।”

यहां पढ़े चैट-

अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह की 'धुरंधर' क्यों है 'पठान' से अलग?
Patrika Special News
Dhurandhar vs Pathaan

