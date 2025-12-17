26/11 की रात वहां मौजूद थी औरत…‘धुरंधर’ देखने बाद बताई खौफनाक सच्चाई, 17 साल बाद आतंकियों की चैट की शेयर

सोशल मीडिया पर रजिता बग्गा नाम की यूजर्स ने लिखा- “मैं 26/11 की रात अपने पति अजय बग्गा के साथ ताज होटल में थी। हम खुशकिस्मत थे कि उस रात हुए भयानक आतंकवादी हमले में बच गए और 14 घंटे बाद जिंदा बचा लिए गए। मेरे लिए ‘धुरंधर’ का सबसे रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन वह रेड स्क्रीन थी, जहां 26/11 के आतंकवादियों और उनके हैंडलर्स की असली वॉयस रिकॉर्डिंग चल रही थी। यह सुनकर कि हैंडलर्स आतंकवादियों को क्या करने के लिए कह रहे थे, यह कितना क्रूर, अमानवीय और घिनौना था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उस सीन को दूसरी तरफ से फिर से देखना। हर बम फटने और हर मारे गए व्यक्ति पर हैंडलर्स जश्न मना रहे थे। अगर यह हमें गुस्से और नेशनल सिक्योरिटी के लिए नए कमिटमेंट से नहीं भरता, तो और क्या भरेगा? 17 साल बीत गए हैं लेकिन जो हुआ और जो हमारे साथ हो सकता था, उसकी याद ने मुझे अंदर तक हिला दिया। दिल दहला देने वाला और दर्दनाक घटना।”