क्या ये ट्रेलर है बड़ी चेतावनी? Lawrence Bishnoi की सीरीज में खुलेगा सलमान खान वाला राज

इतना ही नहीं, 1992 में पंजाब के फिरोजपुर में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ की छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया और धीरे-धीरे पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में फैले एक बड़े आपराधिक नेटवर्क की पहचान बन गए है। बता दें, 2018 में सलमान खान को खुलेआम धमकी देने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए। तब से उस पर हत्या, अपहरण और वसूली जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और वो अक्सर जेल के भीतर से ही अपना नेटवर्क संचालित करता रहा है। बता दें, 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' का प्रीमियर 27 अप्रैल को ZEE5 पर होगा और ये सिर्फ हिंदी में ही देखने को मिलने वाला है।