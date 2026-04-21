21 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मनोरंजन

क्या ये ट्रेलर है बड़ी चेतावनी? Lawrence Bishnoi की सीरीज में खुलेगा सलमान खान वाला राज

Lawrence Bishnoi gangster: हाल ही में लोरेंस बिश्नोई की सीरीज का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे लेकर खूब चर्चा हो रही है। इस ट्रेलर में सलमान खान के किरदार के बारे में कई बड़े खुलासे किए गए हैं, जो दर्शकों के लिए एक बड़ी चेतावनी की तरह लग रही हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Apr 21, 2026

क्या ये ट्रेलर है बड़ी चेतावनी? लॉरेंस बिश्नोई की सीरीज में खुलेगा सलमान खान वाला राज

लॉरेंस बिश्नोई की सीरीज (फोटो सोर्स: X के @XpressCinema. अकाउंट के द्वारा)

Lawrence Bishnoi gangster: गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम आज किसी की पहचान का मोहताज नहीं है, लेकिन अब एक डॉक्यूमेंट्री सीरीज इस नाम के पीछे की पूरी कहानी को एक अलग नजरिए से सामने लाने की तैयारी में है। बता दें, डायरेक्टर राघव दार की ओरिजिनल सीरीज 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' का ट्रेलर हाल ही में सामने आया है और इसने दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है।

पॉलिटिक्स से उठकर संगठित अपराध का चेहरा बनना

ये सीरीज सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं है। इसमें ये समझने की कोशिश की गई है कि आखिर कैसे एक इंसान स्टूडेंट पॉलिटिक्स से उठकर संगठित अपराध का चेहरा बन जाता है। संगीत, विचारधारा, मीडिया का प्रचार और सोशल मीडिया इन सभी रहस्यों को जोड़कर सीरीज दिखाती है कि आज के दौर में एक डिजिटल सिंडिकेट किस तरह तैयार होता है। बता दें,
निर्देशक राघव दार के अनुसार उनका मकसद ये समझना था कि ऐसी पहचानें बनती कैसे हैं वो माहौल, वे प्रभाव और वे सिस्टम जो किसी इंसान को उस रास्ते पर ले जाते हैं।

साथ ही फैंस द्वारा कयास लगाए जा रहे है कि क्या इसमें सलमान खान से जुड़े पहलुओ पर भी जोर दिया जाएगा। बता दें, फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान काले हिरण का शिकार किया गया था, जिसमें सलमान का नाम सामने आया था। तभी से लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर सलमान है। हालांकि वेबसीरीज में अभी तक इस सीन पर सस्पेंस बना हुआ है कि ये होगा या नहीं, लेकिन वेब सीरीज का ट्रेलर देख यूजर्स इसे चेतावनी मान रहे है।

सलमान खान को खुलेआम धमकी देने के बाद

इतना ही नहीं, 1992 में पंजाब के फिरोजपुर में जन्मे लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ की छात्र राजनीति से अपना सफर शुरू किया और धीरे-धीरे पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में फैले एक बड़े आपराधिक नेटवर्क की पहचान बन गए है। बता दें, 2018 में सलमान खान को खुलेआम धमकी देने के बाद वो राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए। तब से उस पर हत्या, अपहरण और वसूली जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं और वो अक्सर जेल के भीतर से ही अपना नेटवर्क संचालित करता रहा है। बता दें, 'लॉरेंस ऑफ पंजाब' का प्रीमियर 27 अप्रैल को ZEE5 पर होगा और ये सिर्फ हिंदी में ही देखने को मिलने वाला है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

21 Apr 2026 10:31 am

Hindi News / Entertainment / क्या ये ट्रेलर है बड़ी चेतावनी? Lawrence Bishnoi की सीरीज में खुलेगा सलमान खान वाला राज

बड़ी खबरें

View All

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘तुम मुस्लिम हो, शादी के लिए हिंदू ही मिला’ सुनील लहरी की बहू सारा खान को मिली धमकी, अब फूटा गुस्सा

actress sara khan angry on trollers user said you got marriage hindu boy now you are not muslim
TV न्यूज

मां बनने वाली है ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा? पति फरमान का बड़ा खुलासा, बोले- वो बाहर नहीं आ सकती

Monalisa is Pregnant Farman Khan Big Revealed Front of police New Twist in Love Jihad Marriage
मनोरंजन

Hansika Motwani के बयान ने फिर छिड़ी कास्टिंग काउच पर बहस, भड़के यूजर्स कही ऐसी बात

Hansika Motwani के बयान ने फिर छेड़ी कास्टिंग काउच पर बहस, भड़के यूजर्स की ऐसी बात
मनोरंजन

Aneet Padda: अनीत पड्डा के घर पसरा मातम, इस करीबी सदस्य की मौत से टूटी एक्ट्रेस

Saiyaara actress Aneet Padda Grandfather Passed Away due to alzheimer she wrote emotional post
बॉलीवुड

कुणाल कोहली को राकेश बेदी के लिए होता है दुख, बोले- उन्हें उनका हक नहीं मिला

Kunal Kohli feels bad for Rakesh Bedi said He received his due recognition quite late
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.