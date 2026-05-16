सौरभ द्विवेदी को ले डूबेगा पत्रकार से अभिनेता बनने का फैसला? ‘कर्तव्य’ में खराब एक्टिंग देख लोग बोले- अर्जुन कपूर के लिए इज्जत बढ़ गई

एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'अमरीश पुरी जैसे दमदार विलेन देखने के बाद अब इस तरह की एक्टिंग देखना बॉलीवुड का डाउनफॉल लगता है।' वहीं दूसरे यूजर ने सौरभ की डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन को लेकर सवाल उठाए। लोगों का कहना था कि एंकरिंग और अभिनय दोनों बिल्कुल अलग कला हैं और कैमरे के सामने खबर पढ़ने वाला अंदाज फिल्मों में काम नहीं आता। इतना ही नहीं, एक यूजर ने तो यहां तक लिख दिया कि फिल्म में सौरभ द्विवेदी की एक्टिंग को देखने के बाद अर्जुन कपूर के लिए उनकी इज्जत बढ़ गई है।