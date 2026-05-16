16 मई 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

NEET पेपर लीक पर सिंगर विशाल ददलानी का फूटा गुस्सा, बोले- जाहिल गवारों को वोट मत दो

Vishal Dadlani On NEET Paper Leak: बॉलीवुड सिंगर विशाल ददलानी ने NEET पेपर लीक को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। विशाल ने क्या कुछ कहा है, चलिए जानते हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

May 16, 2026

Vishal Dadlani On NEET Paper Leak:

Vishal Dadlani On NEET Paper Leak (सोर्स- एक्स)

Vishal Dadlani On NEET Paper Leak: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG को लेकर मचा विवाद अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना दिया है। इसी बीच मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर किया गया उनका पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग उनका समर्थन कर रहे हैं।

छात्रों के दर्द पर बोले विशाल (Vishal Dadlani On NEET Paper Leak)

NEET परीक्षा को लेकर उठे विवाद के बीच विशाल ददलानी ने शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक सिस्टम दोनों पर सवाल उठाए। उन्होंने अपने पोस्ट में लोगों से अपील की कि वोट देते समय समझदारी दिखाएं और ऐसे लोगों को जिम्मेदारी न दें जो शिक्षा और युवाओं के भविष्य की अहमियत नहीं समझते।

विशाल का कहना है कि बार-बार होने वाले पेपर लीक से सबसे ज्यादा नुकसान उन लाखों छात्रों को होता है, जो दिन-रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करते हैं। एक गलती की वजह से कई बच्चों के सपने टूट जाते हैं और उनका मानसिक तनाव भी बढ़ जाता है।

सोशल मीडिया पर मिला जबरदस्त समर्थन (Vishal Dadlani On NEET Paper Leak)

विशाल ददलानी का पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी जमकर तारीफ शुरू कर दी। खासतौर पर छात्रों ने उनकी बात का समर्थन किया और कहा कि आखिर कोई बड़ा सेलिब्रिटी खुलकर इस मुद्दे पर बोला है।

कई यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि पेपर लीक अब देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन चुका है। लोगों का कहना है कि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है और परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की जरूरत है। कुछ लोगों ने सरकार और एजेंसियों से सख्त कार्रवाई की मांग की, जबकि कई यूजर्स ने दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही।

कैसे सामने आया पेपर लीक मामला?

इस साल आयोजित NEET-UG परीक्षा के बाद अचानक विवाद शुरू हो गया, जब छात्रों ने दावा किया कि कुछ सवाल पहले से वायरल गेस पेपर से मिलते-जुलते थे। इसके बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हुईं और मामले की जांच शुरू कर दी गई।

जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आने लगीं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि परीक्षा से जुड़े कुछ लोगों ने बड़ी रकम लेकर प्रश्नपत्र लीक किया था। मामले में कई राज्यों में छापेमारी और पूछताछ भी की गई। बढ़ते विवाद और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। अब दोबारा परीक्षा कराने की तैयारी की जा रही है।

ये भी पढ़ें

Pati Patni Aur Wo Do Review: अवैध सबंधों के जंजाल में फंसा बेचारा पति, हंसाकर लोट-पोट कर देगी आयुष्मान की ये फिल्म
बॉलीवुड
Pati Patni Aur Wo Do Review

खबर शेयर करें:

Published on:

16 May 2026 12:23 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / NEET पेपर लीक पर सिंगर विशाल ददलानी का फूटा गुस्सा, बोले- जाहिल गवारों को वोट मत दो

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

मेकर्स का फूटा गुस्सा, ‘है जवानी तो इश्क होना है’ की ओरिजिनैलिटी पर उठे सवाल, सैंडविच वाले कमेंट पर दी सफाई

है जवानी तो इश्क होना है
मनोरंजन

‘मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया’, प्रीति जिंटा के लिए सेलिना जेटली ने लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट, बताया सबसे खास दोस्त

Celina Jaitly Emotional Note For Preity Zinta
बॉलीवुड

‘धुरंधर 2’ के पाकिस्तान में आते ही टूट पड़े लोग, Netflix पर नंबर 1 हो रही ट्रेंड, OTT प्लेटफॉर्म हुआ क्रैश

Dhurandhar 2 OTT
बॉलीवुड

मल्लिका शेरावत का डीप कट ब्लाउज देख Cannes में हुआ था हंगामा, 20 साल बाद बोलीं अभिनेत्री- तब लोगों ने कहा ये तो हदें पार

Mallika Sherawat Cannes Bold Look
बॉलीवुड

जब सिंगर मोरी कांटे के 1 गाने को लेकर 2 दिग्गज म्यूजिक डायरेक्टर के बीच छिड़ गई थी जंग

Bollywood Biggest Music Controversy
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.