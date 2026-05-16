NEET पेपर लीक पर सिंगर विशाल ददलानी का फूटा गुस्सा, बोले- जाहिल गवारों को वोट मत दो

Vishal Dadlani On NEET Paper Leak: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG को लेकर मचा विवाद अब सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं रह गया है। लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों ने पूरे देश में आक्रोश का माहौल बना दिया है। इसी बीच मशहूर सिंगर और म्यूजिक कंपोजर विशाल ददलानी ने भी इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया पर किया गया उनका पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है और बड़ी संख्या में लोग उनका समर्थन कर रहे हैं।